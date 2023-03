LIVE TEXT Trupele ruse au bombardat Avdiivka: două persoane au decedat, inclusiv un copil, potrivit autorităților. Război în Ucraina, ziua 401

UPDATE 22:05 Două persoane din orașul Avdiivka, regiunea Donețk, au decedat în urma unui bombardament cu artilerie a forțelor ruse, a anunțat șeful biroului președintelui Andrii Yermak. Potrivit lui, printre victime este un copil născut în 2022.

„Rușii au bombardat Avdiivka cu artilerie, ucigând două persoane, inclusiv un copil născut în 2022. Alte două persoane au fost rănite. O casă privată a fost avariată. Teroriști”, a scris Yermak pe canalul său de Telegram.

UPDATE 21:00 Președintele rus Vladimir Putin a semnat vineri un decret privind o nouă versiune a conceptului de politică externă al Rusiei, care prezintă SUA ca fiind principala amenințare la adresa securității Rusiei și a „dezvoltării corecte a omenirii”, scrie CNN.

„Moscova consideră că direcția adoptată de Washington este principala sursă de riscuri pentru securitatea sa și cea internațională, pentru pace și pentru dezvoltarea corectă a omenirii în ansamblu”, se arată în document.

„Noul concept de politică externă prevede posibilitatea unor măsuri simetrice și asimetrice ca răspuns la acțiuni neprietenoase împotriva Federației Ruse”, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, după ce i-a prezentat lui Putin documentul actualizat.

Documentul de 42 de pagini prezintă principalele obiective ale politicii externe a Moscovei, printre care se numără consolidarea cooperării militare cu aliații și eliminarea dominației SUA în afacerile mondiale.

Documentul nu face nicio mențiune directă despre Ucraina, chiar dacă Rusia își continuă invazia la scară largă a țării, dar precizează că „Moscova își intensifică procesul de înregistrare în cadrul dreptului internațional a frontierei sale de stat și a jurisdicției asupra teritoriilor pe care le controlează”.

„Principalul obiectiv extern în viitorul apropiat este de a transforma regiunea într-o zonă de pace, bună vecinătate și prosperitate”, se mai menționează.

Potrivit documentului, Moscova vede, de asemenea, „riscuri de agravare a conflictelor în care sunt implicate țări mari, precum și escaladarea lor într-un război local sau global. Factorul de forță determină din ce în ce mai mult relațiile dintre țări”.

UPDATE 19:35 Președinta R. Moldova Maia Sandu și președintele Ucrainei Volodimir Zelenski au discutat despre înființarea unui tribunal special pentru crimele de agresiune împotriva Ucrainei, precum și perspectivelor de avansare a celor două țări pe calea integrării europene, în cadrul unei întrevederi, potrivit liderului de la Kiev.

Zelenski a mulțumit pentru sprijinul și solidaritatea R. Moldova cu poporul Ucrainei.

UPDATE 18:40 Doi electricieni au fost uciși, iar unul a fost rănit într-o explozie provocată de o mină rusească în localitatea Posad-Pokrovske din regiunea Herson, a anunțat administrația regională.

Electricienii reparau infrastructura rețelei în momentul în care mina a explodat, potrivit comunicatului.

Satul Posad-Pokrovske este situat pe malul vestic al râului Dnipro, în sudul Ucrainei. Acest teritoriu din regiunea Herson, a fost eliberat de forțele ucrainene în noiembrie.

UPDATE 16:53 Rușii au bombardat orașul Orehov din regiunea Zaporojie. Doi civili au fost răniți în urma bombardamentelor, unul dintre ei este în stare gravă, transmite șeful biroului președintelui Ucrainei, Andrei Yermak.

El a precizat că a fost bombardată și raionul Kommunarsk din Zaporojie: două persoane au fost rănite.

UPDATE 16:30 Apărătorul ucrainean și campion mondial de Kickboxing, Vitali Merinov, a murit în noaptea de 31 martie pe patul de spital, din cauza rănilor primite în luptele pentru apărarea Ucrainei. Despre moartea lui Vitali a anunțat primarul din Ivano-Frankovsk și consiliul municipal.

Bărbatul a plecat la război în prima zi a invaziei pe scară largă. Anterior, acesta a suferit o rană la picior, dar a reușit să se recupereze și să se întoarcă pe front.

UPDATE 15:33 Sancțiunile occidentale subminează capacitatea Moscovei de a înlocui sistemele radar cheie distruse de forțele speciale ucrainene, potrivit serviciilor secrete militare britanice. La începutul acestei luni, Ucraina a publicat o înregistrare video cu un radar rusesc de contra-baterie (de artilerie) distrus în zona Donețk.

Ministerul britanic al Apărării a declarat astăzi că, deși înlocuirea acestuia va fi o „prioritate cheie” pentru Rusia, sistemul se bazează pe electronice de înaltă tehnologie perturbate de sancțiuni.

„Eforturile ambelor părți de a neutraliza radarele de contra-baterie ale adversarului lor au fost un element constant al conflictului. Aceste sisteme sunt relativ puține la număr, dar reprezintă un multiplicator de forță semnificativ. Ele permit comandanților să localizeze și să lovească rapid artileria inamică”, a precizat acesta într-un comunicat.

Rusia a pierdut cel puțin șase dintre aceste radare, denumite ZOOPARK-1M, și probabil că mai are doar un număr „foarte limitat” în Ucraina, a precizat Ministerul Apărării.

UPDATE 13:35 La un an de la eliberarea orașului Bucea, autoritățile și cetățenii Ucrainei au comemorat victimele din timpul ocupației rusești. Ceremonia de comemorare a avut loc lângă Biserica Sfântul Andrei din Bucea. La eveniment a participat președinta R. Moldova, Maia Sandu, prim-ministrul Republicii Slovacia, Eduard Heger, prim-ministrul Sloveniei, Robert Golob, prim-ministrul Croației, Andrej Plenković.

Într-un mesaj postat pe Twitter, șefa statului Maia Sandu a scris: „Astăzi, eu și poporul Moldovei, împreună cu comunitatea mondială, ne amintim de teroarea suferită de civilii din Bucea acum un an. (…) Țările democratice trebuie să lucreze împreună pentru a se asigura că aceste atrocități sunt investigate și pedepsite”.

Today the people of Moldova and I stand with the global community in remembering the terror inflicted on the civilians in Bucha one year ago.



We honor and grieve the innocent.



