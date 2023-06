LIVE TEXT Explozie de metan la o mină de cărbune din Pavlograd. În regiunea Harkov o rachetă ghidată rusă a lovit o mașină civilă. Două persoane au murit. 479 de zile de război în Ucraina

UPDATE 15:50 În regiunea Harkov o rachetă ghidată rusă a lovit o mașină civilă. Drept urmare, două persoane au murit, a anunțat guvernatorul regiunii Harkov, Oleg Sinegubov.

Tragedia a avut loc în satul Guriev Kazaciok din districtul Bogoduhovski. Rușii au folosit o rachetă ghidată antitanc pentru a trage în mașină.

Ulterior Sinegubov a precizat că victimele sunt un bărbat de 42 de ani și o femeie de 53 de ani, care erau voluntari.

UPDATE 15:20 În noaptea spre 17 iunie a avut loc o explozie de metan la o mină de cărbune din Pavlograd, în regiunea Dnepropetrovsk, în timp ce 200 de mineri erau acolo. Trei angajați au fost transportați la spital cu răni, a raportat Ministerul Energiei al Ucrainei. Restul minerilor au fost scoși la suprafață.

Potrivit Ministerului Energiei, anterior a fost primit un apel prin care li s-a spus despre minarea hidrocentralei Kiev. Oamenii legii au percheziţionat atunci zona, dar nu au găsit obiecte periculoase.

Acum au loc investigații pentru a stabili toate circumstanțele.

UPDATE 12:15 Potrivit Forțelor de Apărare ale Ucrainei, în ultimele 24 de ore, 670 de soldați ruși au decedat pe front. În total, din 24 februarie 2022, Rusia a pierdut 219 170 de soldați în războiul împotriva Ucrainei.

UPDATE 12:00 Ucraina, R. Cehă și Slovacia au semnat o declarație privind achiziționarea și întreținerea în comun a vehiculelor blindate de infanterie, anunță Ministrul Apărării al statului vecin, Alexei Reznikov.

With #DefMin of @mosr_official Martin Sklenár & #DefMin of Czech Republic @jana_cernochova we signed a declaration of intent in the sphere of procurement and maintenance of IFVs with the Czech Republic and the Slovak Republic on the sidelines of the UDCG meeting.

