LIVE TEXT Autoritățile ucrainene susțin că încă 29 de localități din regiunea Harkov rămân sub ocupația rușilor. A 307-a zi de război în Ucraina

UPDATE 22:03 Evacuarea din satele încă ocupate ale raionului Kupiansk din regiunea Harkov se efectuează la solicitare, autoritățile și voluntarii mențin legătura cu aceste localitățile, a declarat șeful administrației militare regionale din Harkov, Oleg Sinegubov, potrivit Ukrinform.

Potrivit lui Sinegubov există încă 29 de localități din regiunea Harkov care se află sub ocupația rușilor.

„Acum există 29 de localități sub ocupație, ceea ce reprezintă mai puțin de 2% din teritoriul regiunii. Avem legătură cu fiecare localitate. Trei dintre ele se află în „zona gri” – ostilitățile active au loc direct pe teritoriul lor. Răspundem destul de repede la cererile de evacuare. Nu există nicio evacuare în masă acolo. Oamenii care au vrut să plece au făcut-o deja”, a spus Sinegubov.

UPDATE 21:34 Uniunea Europeană a trimis Ucrainei peste 77 000 de tone de ajutoare umanitare de când a început în februarie invazia rusă asupra acestei țări, a anunțat marți, 27 decembrie, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Din februarie, UE a trimis peste 77 000 de tone de ajutor în Ucrainei. Acestea includ provizii vitale, precum medicamente, alimente, articole pentru casă”, a menționat Von der Leyen pe Twitter.

De asemenea, președinta Comisiei Europene a precizat că UE a mai oferit Ucrainei vehicule de stingere a incendiilor și spitale mobile. „Solidaritatea cu Ucraina nu face decât să crească”, a remarcat Ursula von der Leyen.

