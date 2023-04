LIVE TEXT Un avion militar MiG-31 s-a prăbușit în regiunea Murmansk. Război în Ucraina, ziua 427

UPDATE 20:25 Presa rusă scrie că un avion militar MiG-31 s-a prăbușit în regiunea Murmansk din Federația Rusă. Videoclipul căderii sale a devenit viral pe rețelele de socializare.

Ministerul Apărării al Federației Ruse a confirmat că avionul MiG-31 a căzut în timp ce efectua un zbor de antrenament. Acesta s-a prăbușit în regiunea Murmansk, ambii piloți fiind ejectați. Ulterior, aceștia au fost evacuați de un elicopter al serviciului de căutare și salvare. „La moment nimic nu le amenință viața și sănătatea”, a menționat ministerul, transmite TASS.

UPDATE 16:59 Un nou schimb de prizonieri între Rusia și Ucraina a avut loc miercuri, 26 aprilie. 42 de militari ucraineni și doi civili se întorc acasă. Despre asta a anunțat Andrii Yermak, șeful biroului președintelui ucrainean.

„Am reușit să întoarcem acasă 44 dintre oamenii noștri. Printre ei – 36 de soldați și sergenți și șase ofițeri. Aceștia sunt soldați, polițiști de frontieră, membri ai gărzii naționale, marinari. Oameni care au apărat Mariupol, Azovstal, regiunea Herson. De asemenea, am eliberat doi civili”, a spus el.

UPDATE 16:43 Președintele Volodimir Zelenski l-a numit pe Pavel Riabikin în funcția de ambasador al Ucrainei în Republica Populară Chineză, scrie Ukrinform.

Din noiembrie 2021 până pe 20 martie 2023, Pavel Riabikin a ocupat funcția de ministru al Industriilor Strategice din Ucraina. Anterior, el a condus Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei. De asemenea, anterior el a fost director general al Aeroportului Internațional Borispol și ambasador al Ucrainei în Danemarca.

UPDATE 14:42 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunță că miercuri, 26 aprilie, a avut o discuție telefonică „lungă și plină de semnificație” cu președintele chinez Xi Jinping.

„(…) Cred că această discuție, precum și numirea ambasadorului Ucrainei în China, vor da un impuls puternic dezvoltării relațiilor noastre bilaterale”, a spus Zelenski.

I had a long and meaningful phone call with 🇨🇳 President Xi Jinping. I believe that this call, as well as the appointment of Ukraine's ambassador to China, will give a powerful impetus to the development of our bilateral relations.