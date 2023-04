LIVE TEXT Ucraina reia exportul de energie electrică: „Cea mai dificilă iarnă s-a încheiat”. A 408-a zi a agresiunii Federației Ruse în Ucraina

UPDATE 21:56 Ministrul ucrainean al Energiei, Gherman Galușcenko, a semnat un decret care permite reluarea procesului de restabilire a exporturilor de energie electrică în condițiile unui surplus de capacitate de producție, anunță serviciul de presă al Ministerului Energiei.

Ministerul Energiei de la Kiev precizează că volumele reale de export pot fluctua în funcție de momentul zilei și de condițiile de piață.

„Furnizarea de energie electrică consumatorilor noștri este o prioritate absolută. Prin urmare, exporturile de energie electrică vor funcționa cu condiția ca consumatorii ucraineni să fie alimentați cu energie electrică și pot fi întrerupte în cazul în care situația se schimbă”, a adăugat ministrul.

Potrivit acestuia, creșterea producției și deschiderea exporturilor este un răspuns al inginerilor ucraineni la bombardamentele rusești și la încercările de a distruge sistemul energetic.

Ucraina a oprit exportul de energie electrică în R. Moldova și UE în octombrie 2022, după ce Rusia a lansat atacuri masive asupra infrastructurii energetice ucrainene. Atunci, Kievul explica că decizia a fost luată pentru a „stabiliza sistem energetic” ucrainean, afectat în urma bombardamentelor.

Ministerul Energiei de la Kiev a reamintit că Ucraina a exportat energie electrică în R. Moldova și în țările UE în perioada iunie – octombrie anul 2022, timp în care a vândut 2,6 miliarde kW/h.

UPDATE 21:12 Cel puțin opt persoane au fost rănite în urma bombardamentelor din Herson.

„Opt persoane au fost rănite până în prezent. Două dintre ele sunt lucrători de la ambulanță care au fost chemați la victime după bombardament”, a declarat Iuri Sobolevsky, primul adjunct al șefului consiliului regional din Herson.

Potrivit versiunii sale, ambulanța a fost atacată cu o mină aruncată din dronă.

UPDATE 21:02 Președintele Chinei, Xi Jinping, i-ar fi spus președintelui Franței, Emmanuel Macron, că nu este „în interesul nimănui ca războiul din Ucraina să se prelungească”, potrivit unei mass-mediei de stat chineze, scrie CNN.

Xi a spus că „este în interesul tuturor părților implicate și al întregii lumi să se ajungă la încetarea focului și la un final al războiului cât mai curând posibil”, potrivit sursei citate.

Liderul chinez a adăugat că o soluție politică este „singura cale corectă”, pentru care toate părțile ar trebui să-și asume responsabilitatea. În comunicatul citat de presa de stat, China a declarat că salută faptul că Franța aduce propuneri concrete de soluție politică pentru criza ucraineană, adăugând că Beijingul va sprijini Franța și este dispus să joace un rol constructiv.

Potrivit documentului citit, Franța „apreciază foarte mult” influența internațională a Chinei și este dispusă să lucreze și să comunice îndeaproape cu China pentru a ajunge la o soluție politică la criza ucraineană cât mai curând posibil.

Într-o declarație comună separată a celor două țări, China și Franța au declarat că sprijină eforturile de restabilire a păcii în Ucraina, se opun atacurilor armate asupra centralelor nucleare și a altor instalații legate de energie nucleară și își mențin poziția privind neproliferarea nucleară.

China și Franța au reafirmat legăturile și și-au exprimat dorința de a impulsiona mai multe evoluții împreună, pe baza faptului că ambele țări „își respectă reciproc suveranitatea, integritatea teritorială și interesele majore”, potrivit declarației de 51 de puncte.

UPDATE 19:49 Trupele ruse au bombardat localitatea Berislav din regiunea Herson și satul Borisovka din regiunea Harkov. Există victime civile, transmit administrațiile militare din cele două regiuni.

Berislav a fost bombardat din artilerie. A fost lovită o ambulanță care tocmai a preluat o femeie rănită. Doi medici au fost răniți.

În satul Borisovka din Harkov, care se află în apropierea graniței cu Rusia, un bărbat civil în vârstă de 39 de ani a fost ucis ca urmare a bombardamentelor rusești din jurul orei 14:30.

UPDATE 18:33 Importurile de cereale ucrainene în Polonia vor fi oprite temporar, pentru a atenua impactul asupra prețurilor, dar tranzitul va fi încă permis, a anunțat vineri ministrul polonez al Agriculturii, Robert Telus, transmite Reuters.

Acesta a preluat funcția joi, după ce predecesorul său a demisionat, în urma protestelor fermierilor, cauzate de scăderea prețurilor produselor agricole.

„Am convenit să limităm și să oprim deocamdată exporturile către Polonia. Tranzitul va fi permis, dar va fi atent monitorizat în ambele țări, astfel încât cerealele din Ucraina să nu rămână în Polonia”, le-a spus jurnaliștilor Telus, după întâlnirea cu omologul său ucrainean.

Mari cantităţi de cereale ucrainene au pătruns pe piaţa statelor UE, atât prin deschiderea acesteia acceptată de blocul comunitar pentru a ajuta Ucraina în războiul cu Rusia, cât şi din cauza blocajelor logistice care au făcut ca transporturi de cereale ucrainene destinate iniţial unor state terţe să rămână pe pieţele ţărilor central şi est-europene.

Într-o scrisoare transmisă la sfârșitul lunii martie Comisiei Europene, premierii din Bulgaria, Polonia, România, Slovacia și Ungaria au propus mai multe măsuri pentru limitarea distorsiunilor pe piață provocate de importurile de produse alimentare ucrainene, adăugând că, dacă acestea nu vor da rezultate, ar trebui reintroduse taxe și cote.

De la începutul sezonului iunie 2022-iulie 2023, Ucraina a exportat 37,2 milioane de tone de cereale, inclusiv 20,6 milioane de tone prin coridorul din Marea Neagră.

UPDATE 17:00 Pentagonul investighează ceea ce par a fi capturi de ecran cu informații militare clasificate ale SUA și NATO despre Ucraina care circulă pe rețelele de socializare, a declarat un oficial al Pentagonului pentru CNN.

Adjunctul secretarului de presă al Pentagonului, Sabrina Singh, nu a dorit să se pronunțe asupra legitimității documentelor, dar a precizat într-o declarație că Departamentul Apărării este „la curent cu rapoartele privind postările din social media, iar Departamentul analizează problema”.

Mihailo Podoliak, consilier al șefului biroului președintelui Ucrainei, a declarat pentru CNN că el crede că rușii se află în spatele presupusei scurgeri de informații și că documentele pe care le-au difuzat sunt neautentice, nu au „nicio legătură cu planurile reale ale Ucrainei” și se bazează pe „o mare cantitate de informații fictive”.

„Apariția documentelor, fie că sunt autentice sau nu, a sporit atenția asupra momentului în care va începe contraofensiva ucraineană planificată și asupra a ceea ce știe fiecare dintre părți, dacă știe ceva, despre pregătirile celeilalte părți pentru aceasta”.

Una dintre imaginile care a circulat pe canalele rusești de pe Telegram este o fotografie a unei copii pe hârtie a unui document intitulat „US, Allied & Partner UAF Combat Power Build”.

O alta este intitulată „Russia/Ukraine Joint Staff J3/4/5 Daily Update (D+370)”. J3 se referă la direcția de operațiuni a Statului Major Întrunit al armatei americane, J4 se ocupă de logistică și inginerie, iar J5 propune strategii, planuri și recomandări politice.

New York Times, care a dezvăluit primul investigația Pentagonului, a relatat că unele dintre imaginile care circulă online descriu informații care ar putea fi utile Rusiei, cum ar fi rapiditatea cu care ucrainenii consumă munițiile folosite în sistemele de rachete furnizate de SUA.

Podoloiak a calificat documentele drept „o cacealma, praf în ochi” și a spus că „dacă Rusia ar fi primit într-adevăr pregătiri de scenarii reale, cu greu le-ar face publice”.

UPDATE 13:40 Trupele rusești au efectuat atacuri împotriva a nouă regiuni ucrainene în ultimele 24 de ore, a anunțat la 7 aprilie centrul media al Ministerului ucrainean al Apărării.

Trei civili au fost uciși, iar alți 17 au fost răniți în atacurile rusești la nivel național până la ora 9:00.

Atacurile rusești au fost raportate în regiunile Donețk, Herson, Cernihiv, Harkov, Sumî, Dnipropetrovsk, Zaporojie, Nikolaiev și Luhansk din estul, sudul și nordul Ucrainei.

Potrivit raportului, Rusia a lovit un total de 114 așezări folosind mortiere, tancuri, artilerie, rachete S-300, sisteme de rachete cu lansare multiplă (MLRS), drone și aviație tactică.

Au fost lovite 32 de facilități de infrastructură, a adăugat centrul media.

UPDATE 10:40 Rusia pare să fi obținut câștiguri importante în Bahmut, afirmă Ministerul britanic al Apărării.

Ministerul britanic al Apărării afirmă în actualizarea sa zilnică că forțele rusești „au avansat foarte probabil în centrul orașului (Bahmut) și au ocupat malul vestic al râului Bakhmutka. Ruta cheie de aprovizionare a Ucrainei la vest de oraș este probabil grav amenințată”.

Acesta adaugă că „există o posibilitate realistă ca, la nivel local, comandanții Wagner și ai Ministerului rus al Apărării să fi făcut o pauză în cearta lor continuă și să fi îmbunătățit cooperarea”.

