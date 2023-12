LIVE TEXT Secretarul general al NATO: Cu cât sprijinim mai mult Ucraina, cu atât mai repede se va încheia războiul. A 648-a zi a războiului din Ucraina

UPDATE 19:13 Aliații NATO ar trebui să sprijine în continuare Ucraina, indiferent de situația de pe câmpul de luptă. Declarația a fost făcută de secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, într-un interviu acordat postului public german ARD, relatează Ukrinform.

Stoltenberg a spus că este întotdeauna precaut în ceea ce privește prezicerea situației de pe câmpul de luptă, deoarece războiul provocat de Rusia în Ucraina este imprevizibil. Cu toate acestea, el a subliniat că, cu cât Alianța oferă mai mult sprijin Ucrainei, cu atât mai repede se va încheia acest război.

Potrivit lui Stoltenberg, va fi o tragedie pentru Ucraina dacă președintele Putin va învinge în acest război.

UPDATE 18:15 În Rusia, de aproape două luni se desfășoară recrutarea de toamnă pentru serviciul militar obligatoriu. Procesul este însoțit de „vânarea” imigranților și studenților. În ultimele zile, activiștii pentru drepturile omului au fost abordați de mai multe persoane care au fost reținute la un punct de recrutare din Moscova, în ciuda problemelor lor de sănătate. Un bărbat fusese deja trimis la o unitate militară, notează Novaya Gazeta Europe.

Campania de conscripție de toamnă se desfășoară între 1 octombrie și 31 decembrie 2023. Numărul exact de persoane care vor fi înrolate timp de trei luni nu este cunoscut. În primăvara anului 2023, au fost recrutați 147 de mii de oameni, iar în toamna anului 2022 – 120 de mii de persoane.

În acest an, periodic se raportează raiduri împotriva imigranților. De exemplu, la sfârșitul lunii octombrie, Detaşamentul Mobil pentru Operaţiuni Speciale (OMON) a efectuat un raid într-o moschee din orașul Kotelniki, regiunea Moscova. Bărbații reținuți au fost aduși cu forța la centrul de recrutare militară și trimiși în armată în aceeași zi. Printre aceștia se numără Mamut Useinov, finalist al emisiunii «Перепой звезду», și Muhammad Negmatov în vârstă de 19 ani, membrul echipei naționale de judo a Rusiei.

Pe 14 noiembrie, la Voronej, 50 de persoane originare din Azerbaidjan au primit citații în timpul unei petreceri într-un restaurant, iar trei zile mai târziu, forțele de ordine au efectuat un „raid” asupra vizitatorilor unei moschei din Balașiha, de lângă Moscova. Tuturor celor care au părăsit moscheea le-au fost verificate documentele. Unii au fost reținuți sub pretextul de a merge la centrul de recrutare cu un autobuz special.

UPDATE 16:40 Trupele ruse au bombardat duminică, 3 decembrie, orașul Herson. Potrivit lui Roman Mrochko, șeful Administrației militare a orașului Herson, o persoană a fost ucisă, iar alte trei au fost rănite.

„(…) Acestora li se acordă asistență medicală”, a declarat oficialul ucrainean.

UPDATE 14:20 În ultimele 24 de ore, armata rusă a lansat un atac cu rachete asupra localității Berezan din regiunea Mîkolaiiv. În urma bombardamentelor rusești, n-au fost înregistrate victime.

Conform Comandamentul Operațional „Sud” al Ucrainei, mai multe case și mașini au fost avariate.

UPDATE 14:03 În ultimele luni ale războiului provocat de Rusia în Ucraina, linia frontului nu s-a schimbat semnificativ, dar partea ucraineană a reușit să împingă flota rusă din Marea Neagră în partea de est a mării. Această realizare a făcut posibilă menținerea deschisă a rutelor comerciale maritime prin care se exportă cereale din Ucraina pe Marea Neagră, a declarat secretarul general al Alianței Nord-Atlantice (NATO), Jens Stoltenberg, pentru ARD, citat de Unian.

„(…) În ultimele câteva luni, linia frontului a rămas în mare parte neschimbată. Dar Ucraina a reușit, cu rachete de croazieră, să facă anumite pagube rușilor în spatele liniei de front, a reușit să distrugă avioane și elicoptere rusești, a reușit să împingă Flota rusă din Marea Neagră în partea de est a mării. Acest lucru înseamnă că acum putem menține deschise rutele comerciale maritime (…)”, a spus el.

UPDATE 12:00 Ungaria a spus că Ucraina nu este pregătită pentru aderarea la UE. Așa a comentat guvernul ungar declarația Serviciului de Securitate al Ucrainei, potrivit căreia fostului președinte Petro Poroșenko nu i s-a permis să plece în străinătate, pentru că acesta ar fi urmat să se vadă cu premierul ungar Viktor Orban.

Declarațiille au fost făcute de secretarul de stat pentru Comunicare și Relații Internaționale al Ungariei, Zoltan Kovacs, în rețeaua de socializare X, fost Twitter.

„Ungaria nu dorește să participe la lupta politică internă a președintelui Zelenski. Astfel de știri ca aceasta (n.r. declarația Serviciului de Securitate) și aceste epurări politice sunt încă o dovadă că Ucraina nu este încă pregătită pentru aderarea la UE”, se arată în mesajul lui Zoltan Kovacs.

