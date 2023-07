LIVE TEXT Rusia ar putea ataca navele civile din Marea Neagră, avertizează șeful diplomației britanice. SUA anunță un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina. Război în Ucraina, ziua 517

UPDATE 21:58 Secretarul de stat american Antony Blinken a anunțat marți o tranșă de 400 de milioane de dolari de asistență de securitate pentru Ucraina, care include muniții de apărare antiaeriană și vehicule blindate, transmite CNN.

Asistența include „muniții de apărare antiaeriană, rachete de artilerie, vehicule blindate, precum și alte echipamente esențiale pentru întărirea forțelor curajoase ale Ucrainei pe câmpul de luptă, ajutându-le să recucerească teritoriul suveran al Ucrainei și să își apere concetățenii”, potrivit unui comunicat.

Blinken a criticat, de asemenea, retragerea Rusiei din acordul privind cerealele din Marea Neagră, menționând că Moscova „continuă să atace porturile și infrastructura ucraineană pentru cereale”, inclusiv orașul-port Odesa din sudul țării.

UPDATE 21:25 Şeful diplomaţiei britanice, James Cleverly, avertizează că Rusia ar putea ataca navele civile din Marea Neagră.

„Marea Britanie consideră că Rusia ar putea escalada campania de distrugere a exporturilor de alimente ale Ucrainei prin atacarea navelor civile din Marea Neagră (…). Rusia ar trebui să înceteze să mai țină ostatice livrările globale de alimente și să revină la acord”, a spus el.

The UK believes that Russia may escalate its campaign to destroy Ukraine’s food exports by targeting civilian ships in the Black Sea.



We will highlight this unconscionable behaviour at the UNSC. Russia should stop holding global food supplies hostage and return to the deal.