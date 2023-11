LIVE TEXT Lituania a transferat Ucrainei lansatoare de rachete. Au fost evacuați 236 de copii din apropierea frontului de vest. Război în Ucraina, ziua 625

UPDATE 21:00 Lituania a transferat Ucrainei lansatoare de rachete „NASAMS”, împreună cu echipamentul necesar, anunță Ministerul lituanian al Apărării pe rețeaua de socializare X (cunoscută anterior sub numele de Twitter).

🇱🇹🇺🇦One more delivery from Lithuania has reached Ukrainian soil. NASAMS missile launchers are now in place. @LTU_Army delivered it together with all neccessary equipment and SUV's for NASAMS crew. Gratitude to our ally 🇳🇴Norway for donating a part of the additional equipment. pic.twitter.com/pzvhMX4RQM