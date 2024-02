LIVE TEXT Atacurilor cu artilerie și drone kamikaze în regiunea Dnipropetrovsk: Infrastructura civilă, avariată. 708 zile de război în Ucraina

UPDATE 21:00 În timpul zilei de 1 februarie, mai multe localități din regiunea Dnipropetrovsk au fost supuse atacurilor cu artilerie și drone kamikaze, anunță Serhîi Lîsak, șeful Administrației militare regionale.

Autoritățile locale indică faptul că ținta militarilor ruși a fost orașul Nikopol, precum și comunitățile Marhanețka, Myrivska, Pokrovska și Novomoskovsk.

Nu au fost raportate victime, însă a fost deteriorată infrastructura civilă: nouă case particulare, două anexe, o întreprindere agricolă, garaje, mașini și linii electrice.

UPDATE 19:00 Liderul opoziției ruse, încarcerat într-o colonie la nord de Cercul Polar, Alexei Navalnîi, și-a însemnat susținătorii să protesteze împotriva președintelui Vladimir Putin și a invaziei din Ucraina, prezentându-se la vot „la prânz” la alegerile prezidențiale de pe 17 martie din Rusia.

Navalnîi ispășește o pedeapsă de 19 ani, acuzat de „extremism” într-o închisoare izolată din Arctica, unde a fost mutat în decembrie 2023. Timp de două săptămâni, acesta a fost căutat de către apropiații săi.

UPDATE 16:41 Rușii afirmă că au stabilit tipul de armament „folosit de Forțele Armate ale Ucrainei pentru a lovi aeronava Il-76 în regiunea Belgorod”. Potrivit unui comunicat emis de Comitetul rus de anchetă, a fost deschis un caz penal privind „un act terorist comis de Forțele Armate ale Ucrainei în spațiul aerian al regiunii Belgorod”, iar investigația continuă.

Potrivit concluziei expertizei efectuate de ruși în cadrul anchetei, fragmentele confiscate de la locul incidentului, conform caracteristicilor de proiectare, caracteristicilor geometrice și marcajelor, sunt elemente de proiectare ale rachetei antiaeriene ghidate MIM-104A din sistemul Patriot al Statelor Unite ale Americii.

Totodată, potrivit Comitetului rus de anchetă, în apropierea locului unde s-a prăbușit avionul au fost găsite și preluate peste 670 de fragmente din corpurile victimelor, precum și documente personale parțial păstrate.

Instituția susține că rezultatele examinărilor genetice au permis să se ajungă la concluzia „fără echivoc” că fragmentele cadavrelor de la locul prăbușirii avionului aparțineau celor 6 membri ai echipajului, 3 ofițeri de poliție militară și 65 de militari ucraineni capturați de ruși, care urmau să fie transportați în Ucraina pentru un schimb de prizonieri.

În comunicat se explică că acest lucru a fost posibil pentru că rușii colectează profilurile genetice ale tuturor militarilor ucraineni care sunt reținuți.

UPDATE 16:33 Jurnaliștii de la Schemes au publicat primele imagini din satelit de la locul prăbușirii avionului IL-76. Imaginile arată locul unde a căzut aeronava și urma lăsată a în urma prăbușirii. Lungimea urmelor se întinde pe aproximativ 500 de metri.



UPDATE 15:06 Guvernul ucrainean se așteaptă să primească în martie prima plată de 4,5 miliarde de euro din pachetul de ajutor multianual de 50 de miliarde de euro al UE, comunică Ministerul Economiei al Ucrainei.

UPDATE 13:34 Toți cei 27 de lideri europeni, inclusiv Viktor Orban care anterior era împotrivă, au convenit asupra unui pachet de ajutor multianual pentru Ucraina în valoare de 50 de miliarde de euro. Anunțul a fost făcut de șeful Consiliului European, Charles Michel, pe pagina sa de pe platforma X.

We have a deal. #Unity



All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.



This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.



EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is…