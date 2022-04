LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 56. Secretarul general al ONU a solicitat întâlniri separate cu preşedinţii Putin şi Zelensky. SUA anunță o nouă rundă de sancțiuni împotriva Rusiei

Miercuri, 20 aprilie, este a 56-a zi de război în Ucraina. Noaptea trecută, orașul Nikolaev a fost bombardat de trupele rusești. În Kiev noaptea a fost liniștită. În capitala Ucrainei nu au fost înregistrate alerte aeriene. Aproximativ 130 de soldați ruși au fost răniți în timpul atacului din Rubijne și Severodonețk. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță soldații răniți se află acum la spitalul din Novoaidar.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Miercuri, 20 aprilie. LIVE TEXT:

UPDATE 22:01 Statele Unite ale Americii (SUA) au anunţat o nouă rundă de sancţiuni împotriva Rusiei ca urmare a războiului declanşat în Ucraina. O bancă comercială rusă, o reţea globală de peste 40 de persoane şi entităţi conduse de oligarhul rus vizat de SUA, Konstantin Malofeev, industria criptomonedelor, precum şi peste 600 de cetăţeni ruşi sunt vizaţi, transmite CNN.

Departamentul american al Trezoreriei vizează, de asemenea, ”companii care operează în industria de minare a monedelor virtuale din Rusia, care se pare că este a treia ca mărime din lume”, menţionând că este prima dată când sancţionează companii de acest tip.

UPDATE 21:45 Secretarul general al Naţiunilor Unite, Antonio Guterres, susține că le-a trimis scrisori separate preşedintelui rus, Vladimir Putin, şi omologului său ucrainean, Volodimir Zelensky, prin care le-a cerut să îi accepte vizita pentru a discuta despre măsurile menite să aducă pacea după invazia Rusiei în Ucraina.

UPDATE 21:15 Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelensky, a declarat că a discutat cu preşedintele Consiliului European, Charles Michel, despre sancţiuni impuse Rusiei, sprijin financiar, armament şi despre răspunsurile la chestionarul de aderare la Uniunea Eoropeană (UE).

UPDATE 21:08 Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelensky, a declarat că „nu a văzut sau auzit nimic în legătură cu documentul pe care Mosocva a precizat că l-a înmânat Ucrainei referitor la negocierile de pace dintre cele două ţări”, scrie Reuters.

Anterior, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova aşteaptă un răspuns după ce a înmânat un document părţii ucrainene în care îşi exprimă revendicările în cadrul negocierilor de pace.

UPDATE 20:50 Germania va elimina complet, dar treptat, importurile de petrol din Rusia până la sfârşitul anului. Un anunț în acest sens a fost făcut de către ministra de Externe Annalena Baerbock, scrie Reuters.

„Germania va elimina complet importurile de energie din Rusia (…) Importurile de petrol se vor reduce la jumătate până în vară”, a declarat ministrul german de Externe, Annalena Baerbock.

În acest fel, importurile de petrol provenite din Rusia vor fi eliminate în întregime, până „la 0 până la sfârşitul anului”, a adăugat ea.

UPDATE 20:25 Rusia a anunţat că a testat cu succes racheta balistică intercontinentală Sarmat, despre care preşedintele Vladimir Putin a spus va „consolida potenţialul de luptă” şi „securitatea Rusiei” şi, în acelaşi timp, le va oferi inamicilor Moscovei o „temă de gândire”, relatează Reuters.

„Noul complex are cele mai înalte caracteristici tactice şi tehnice şi este capabil să depăşească toate mijloacele moderne de apărare antirachetă. Nu are analogi în lume şi nu va avea mult timp de acum înainte”, a afirmat Putin.

#BREAKING : #Russia‘s Ministry of Defense has successfully test-fired the #ICBM intercontinental ballistic missile dubbed #Sarmat.



President Putin- „This missile will be fed to those trying to threat Russia.” pic.twitter.com/kYbUykJhdM — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) April 20, 2022

UPDATE 20:15 Rusia consideră că decizia R. Moldova de a interzice panglica negru-oranj (Sf. Gheorghe) „este scandaloasă”. Declarații în acest sens au fost făcute de către purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Marian Zaharova, scrie Tass. Detalii aici

UPDATE 19:50 Șeful regiunii Lugansk, Serghei Gaidai, declară că 80% din teritoriul regiunii Lugansk se află sub controlul forțelor ruse.

„Cu siguranţă ei (ruşii) se răspândesc mult. Ne-am stabilit apărarea în multe oraşe. Ei încearcă să încercuiască trupele noastre, au loc o mulţime de lucruri urâte acolo… dar nu au avut succes până acum. Procedăm corect distrugându-le echipamentul”, a mai spus el într-un comentariu pentru CNN.

„Este o situaţie foarte gravă aici. Întregul teritoriu Lugansk este bombardat. Nu există un oraş în siguranţă… Înţelegem că guvernul rus va merge mai departe şi va distruge totul în cale. Ceea ce facem este să încercăm să evacuăm câţi mai mulţi oameni posibil”, a adăugat oficialul ucrainean.

UPDATE 19:40 Jucătorii de tenis din Rusia și Belarus au fost excluși de la Wimbledon. În cadrul unui comunicat postat pe site-ul oficial, organizatorii și-au motivat decizia pe baza războiului provocat de Rusia, susținută de Belarus, în Ucraina.

UPDATE 18:20 Parlamentul finlandez a început dezbaterea dacă va solicita aderarea la NATO după ce invazia Rusiei a Ucrainei a dus la o creștere a sprijinului politic și public pentru aderarea la alianța militară, scrie The Guardian.

UPDATE 18:04 Norvegia a oferit Ucrainei aproximativ 100 de rachete antiaeriene de tip Mistral de fabricaţie franceză, a anunţat Guvernul norvegian.

Lansatoarele şi rachetele Mistral, care au fost deja livrate, au fost montate până acum pe nave ale Marinei norvegiene.

Construită la sfârşitul anilor 1980 de grupul de apărare Matra, care a fuzionat ulterior cu dezvoltatorul european de rachete MBDA, Mistralul este o rachetă sol-aer cu rază foarte scurtă de acţiune. Racheta poate fi folosită pe vehicule, nave şi elicoptere sau este fi portabilă.

UPDATE 17:38 Rusia a avertizat miercuri, 20 aprilie, Suedia şi Finlanda atât public, cât şi prin canale diplomatice bilaterale, cu privire la consecinţele aderării la NATO, scrie Tass.

„Nu vor avea de ce să fie surprinşi (n.r. Suedia şi Finlanda), au fost informaţi despre tot, la ce va duce”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al Afacerilor de Externe, Maria Zaharova.

„Am emis toate avertismentele noastre atât public, cât şi prin canale bilaterale”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al Afacerilor de Externe, Maria Zaharova pentru postul de televiziune rus Russia-24.

UPDTAE 16:45 Rusia a bombardat aproape 300 de poduri și mii de kilometri de drumuri în Ucraina.

Potrivit calculelor preliminare, vor fi necesare aproximativ 30 de miliarde de dolari pentru refacerea podurilor și drumurilor distruse până la acest moment, anunță ministrul adjunct al Infrastructurii din Ucraina, Mustafa Naiem, potrivit unian.net.

UPDATE 16:00 Vanda Obedkova, în vârstă de 91 de ani, care a supraviețuit ocupației germane, a murit la Mariupol.

„La vârsta de 10 ani, s-a ascuns de nemți într-un subsol din Mariupol. 81 de ani mai târziu, a murit într-un subsol din același oraș, ascunzându-se de trupele rusești”, relatează muzeul Auschwitz-Birkenau, pe pagina te Twitter.

At 10 years old, Vanda Semyonovna Obiedkova survived the Germans by hiding in a basement in Mariupol.

81 years later, she died in a basement in the same city as a victim of the horrific war hiding from the Russians.



Read more: https://t.co/6QPx6vahFh pic.twitter.com/TyjiyfK09A — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) April 19, 2022

UPDATE 15:30 Peste 110 de oameni au fost evacuați miercuri din regiunea Lugansk, anunță șeful administrației militare-civile regionale Lugansk, Serghei Gaidai.

Printre cei evacuați sunt: 48 de locuitori din Popasna, 38 de locuitori din Lisiciank, 14 din Rubijne și 11 din Severodonețk.

UPDATE 15:00 Într-o pădure din regiunea Kiev, doi pădurari au fost aruncați în aer de o mină antitanc, ascunsă de trupele ruse pe un drum din pădure: un bărbat a murit, celălalt este în spital.

UPDATE 14:40 Potrivit proiectului analitic Oryx, Rusia a pierdut de trei ori mai mult echipament militar decât Ucraina.

Aceste date nu sunt definitive. Lista este actualizată constant pe măsură ce apar noi materiale foto și video.

Potrivit estimărilor Oryx, de la începutul războiului, Rusia a pierdut 2998 de echipamente (1558 distruse, 46 avariate, 244 abandonate, 1120 capturate de partea ucraineană).

Ucraina a pierdut 848 de vehicule (389 distruse, 22 avariate, 36 abandonate, 401 capturate de partea rusă).

UPDATE 14:00 Președintele Consiliului European, Charles Michel, se află în Ucraina. Acesta a vizitat și orașul Borodianka, regiunea Kiev, care a fost eliberat de trupele ruse.

„În Borodianka. La fel ca Bucea și multe alte orașe din Ucraina. Istoria nu va uita crimele de război care au fost comise. Nu poate exista pace fără dreptate”, a spus Michel pe pagina sa de Twitter.

In Borodyanka.



Like Bucha and too many other towns in #Ukraine



History will not forget the war crimes that have been committed here.



There can be no peace without justice. @ZelenskyyUa pic.twitter.com/9as6Qk4lGe — Charles Michel (@CharlesMichel) April 20, 2022

UPDATE 13:50 Peste cinci milioane de ucraineni au părăsit Ucraina de la începutul războiului, anunță Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați.

Potrivit acestora, Polonia (peste 2,8 milioane de oameni) și România (757 mii) au acceptat cei mai mulți imigranți. De asemenea, aproximativ 550 de mii de ucraineni au ajuns în Rusia, potrivit ONU.

De asemenea, mulți ucraineni acum se află în Ungaria, R. Moldova și Slovacia.

UPDATE 13:30 Potrivit polițiștilor de frontieră din Ucraina, peste un milion de cetățeni ucraineni, care au fugit din calea războiului peste hotare, s-au întors în țară.

Despre asta a anunțat purtătorul de cuvânt al Serviciului de Grăniceri de Stat din Ucraina, Andrii Demcenko, scrie unian.net.

UPDATE 13:00 Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, spune că Rusia a trimis Ucrainei un document cu „formulări clare” privind înțelegerea de pace, scrie „RIA Novosti”. Potrivit lui Peskov, acum Moscova așteaptă o reacție din partea Kievului.

UPDATE 12:00 Harta actualizată a situației din estul Ucrainei, publicată de Unian, cu referire la experții europeni în război.

UPDATE 11:20 Aproape 21 de mii de soldați ruși au murit în Ucraina de la începutul războiului, anunță Ministerul ucrainean al Apărării.

De cealaltă parte, Ministerul rus al Apărării a anunțat ultima dată pe 25 martie că de la începutul războiului, 1.351 de soldați ruși au murit luptând în Ucraina, iar 3.825 au fost răniți.

UPDATE 10:00 Luptele pentru Donbas durează de câteva zile. Trupele ruse au intensificat operațiunile ofensive în regiunile Lugansk și Donețk, spune purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean al Apărării, Aleksandr Motuzianik, scrie unian.net.

Oficialul ucrainean menționează că orașele și satele ucrainene de pe acest teritoriu sunt cetăți mari și mici care se opun inamicului și apără țara.

„Nu permit ca planurile inamicului de a ne acapara toate teritoriile să devină realitate. Prin urmare, bătălia din Donbas este, fără exagerare, bătălia decisivă pentru Ucraina”, a subliniat purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean al Apărării.

UPDATE 9:30 Pe 20 aprilie va fi deschis un singur coridor umanitar pentru evacuarea oamenilor. Viceprim-ministra Ucrainei, Irina Vereșciuk a anunțat că toate eforturile vor fi concentrate pe direcția Mariupol unde „situația umanitară este catastrofală”.

Potrivit Irinei Vereșciuk, în urma unei înțelegeri cu partea rusă, din Mariupol vor fi evacuate femeile, copiii și bătrânii.

UPDATE 8:35 Oficiul procurorului general al Ucrainei anunță că de la începutul războiului, în Ucraina au murit 205 copii, iar 373 au fost răniți.

Cele mai multe victime în rândul copiilor, potrivit autorităților ucrainene, sunt în regiunea Donețk – 118, Kiev – 108, Harkov – 91, Cernihiv – 57, Herson – 43, Nikolaev – 40, Lugansk – 36, Zaporojie – 25, Sumî – 16, Jitomir – 16.

De asemenea, oficiul procurorului general al Ucrainei anunță că, în urma bombardamentelor rusești 1 141 de instituții de învățământ au fost avariate, iar 99 dintre ele sunt complet distruse.

UPDATE 8:19 La Irpin au început lucrările de reparație a podului de cale ferată – Rada Supremă. Potrivit autorităților ucrainene, până pe 8 mai lucrările ar urma să fie finalizate.

UPDATE 8:10 Serviciile secrete britanice susțin că forțele ucrainene „resping numeroase încercări de atac ale trupelor ruse”.

De asemenea, potrivit informațiilor oferite, bombardamentele rusești continuă să se intensifice în Donbas, însă condițiile meteorologice și problemele materiale și tehnice împiedică forțele armate ruse să facă progrese semnificative, se mai arată în raportul prezentata de serviciile secrete britanice.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 April 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/U0gwg8S3av



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/wfg5Koailk — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 19, 2022

UPDATE 7:50 Noaptea trecută, trupele ruse au bombardat orașul Novodrujesk – mai multe case au fost distruse, iar orașul a rămas fără gaz, anunță șeful administrației militare-civile regionale Lugansk, Serghei Gaidai.

De câteva ori în timpul nopții, trupele ruse au bombardat și orașul Gorny, mai spune Gaidai.

Peste 130 de soldați ruși se află în spitalul din Novoaidar după ce a eșuat încercarea de a ataca Rubijne și Severodonețk.

