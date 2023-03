LIVE TEXT Atacuri rusești asupra regiunii Donețk. Guvernul suedez ar putea transfera Ucrainei opt sisteme de artilerie autopropulsată Archer. 386 de zile de război în Ucraina

UPDATE 22:00 Șase persoane au fost rănite în urma unor bombardamente rusești asupra localității Kosteantînivka din regiunea Donețk, anunță Pavel Kirilenko, președintele administrației militare regionale din Donețk.

„În această după-amiază, rușii au bombardat orașul Kosteantînivka de două ori cu muniție cu dispersie. 6 civili au fost răniți, printre care și un voluntar străin. Cel puțin 19 case, o școală și o întreprindere au suferit pagube”, a declarat el.

UPDATE 21:40 Guvernul suedez este pregătit să transfere Ucrainei opt sisteme de artilerie autopropulsată Archer și 10 tancuri Leopard 2, scrie Unian.

„Sistemele de artilerie autopropulsată Archer le vor oferi ucrainenilor posibilitatea de a distruge sistemele de artilerie rusești”, a declarat ministrul suedez al Apărării, Paul Jonson.

Sistemul de artilerie Archer este un tun autopropulsat folosit de Suedia și Norvegia, fiind construit special pentru a ține pasul cu forțele terestre care se deplasează rapid și oferă o mobilitate superioară.

UPDATE 19:55 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat joi cu premierul britanic Rishi Sunak despre ultimele noutăți de pe linia frontului din jurul orașului Bahmut.

A good conversation with 🇬🇧 PM @RishiSunak. I informed him of the situation at the front, Bakhmut's defense. Exchanged views on recent international events. As always, we have concrete results in increasing defense & economic support for 🇺🇦. Appreciate 🇬🇧's unwavering position!