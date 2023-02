LIVE TEXT Rusia a provocat Ucrainei pierderi și distrugeri în valoare de 600-750 de miliarde de dolari. Război în Ucraina, ziua 344

UPDATE 21.15: Până la începutul anului 2023, Rusia a provocat prin războiul său împotriva Ucrainei pierderi și distrugeri în valoare de 600-750 de miliarde de dolari, a declarat premierul Denis Schmigal în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Conferința a avut loc după reuniunea consiliului de comisari ai Comisiei Europene cu Guvernul ucrainean, relatează Unian.net

Shmigal a spus că „sursa numărul unu de finanțare pentru reconstrucția Ucrainei ar trebui să fie bunurile rusești confiscate, deoarece Rusia ar trebui să plătească pentru distrugere”.

„Suntem conștienți de faptul că, în timp de război, nu este posibilă o refacere completă, pentru că există amenințarea ca rachete sau obuze de artilerie sau bombe aeriene să vină și să distrugă ceea ce am reconstruit. Dar este nevoie de o fază de recuperare rapidă – recuperare rapidă pentru supraviețuire. Nu putem să nu reușim să refacem energia electrică, căldura, apa, spitalele și școlile care nu sunt complet distruse, ci avariate. Trebuie să ajutăm oamenii să se reconstruiască nevătămați”, a spus Shmigal, relatează Unian.net

UPDATE 20.25: Forțele de Apărare ucrainene a efectuat patru lovituri împotriva zonelor în care erau concentrate trupe rusești. Apărătorii ucraineni au distrus în decursul zilei de 2 februarie, un UAV rusesc de tip Merlin, iar unități ale forțelor de rachete și artilerie au lovit trei zone de concentrare a efectivelor rusești și un post de comandă, informează într-un raport, Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Potrivit raportului, rușii ar fi lansat în cursul serii două raiduri cu rachete asupra infrastructurii civile din orașul Kramatorsk, regiunea Donețk. Rusia a efectuat, de asemenea, trei lovituri aeriene și peste 15 lansatoare de rachete.

UPDATE 19:45: Este vorba de consolidarea apărării antirachetă și de obținerea de arme cu rază lungă de acțiune.

Ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, le-a spus comisarilor Uniunii Europene (UE) de ce are nevoie Ucraina pentru a contraataca și a câștiga războiul. El a remarcat că „succesul Ucrainei pe câmpul de luptă este, de asemenea, un succes al UE”, relatează Unian.net

„Ne așteptăm ca în acest an să deschidem o fereastră de oportunitate pentru a desfășura o contraofensivă și a pune capăt acestui război cu o victorie pentru Ucraina și întreaga lume liberă. Pentru a învinge, trebuie să profităm de această inițiativă strategică”, a declarat Reznikov în timpul unei reuniuni a consiliului comisarilor Comisiei Europene cu Guvernul ucrainean.

Ministrul a subliniat că sistemul de apărare antiaeriană și antirachetă trebuie mai întâi să fie finalizat cât mai curând posibil, deoarece Rusia continuă să efectueze atacuri sistematice și barbare asupra orașelor ucrainene și să ucidă civili.

El a spus că prioritar este să se asigure că tragediile precum tragedia din ianuarie când 46 de persoane au fost ucise cu rachetele rusești, nu se mai repetă.

„Am dori să primim sistemele Patriot și SAMP-T cât mai curând posibil, precum și noi livrări de IRIS-T și NASAMS”, a spus Reznikov.

Reznikov: Ucraina are nevoie de arme cu rază lungă

„Dacă vom obține capacitatea de a lovi la o distanță de 300 km, armata rusă nu va putea organiza apărarea și va fi forțată să se retragă. Ucraina este gata să ofere orice garanție că armele dvs. nu vor fi folosite pentru a lovi teritoriul rusesc. Sunt suficiente ţinte în teritoriul ocupat temporar. Suntem gata să coordonăm selecţia ţintelor cu partenerii noştri”, a subliniat Reznikov.

El a mai spus că Ucraina are nevoie de tancuri și vehicule blindate.

„Acest lucru ne va permite să creăm un pumn blindat pentru a sparge apărarea rusă”, a subliniat Reznikov.

În plus, el a remarcat necesitatea ca Ucraina să primească muniție de 125 mm pentru tancuri. Reznikov a spus că Ucraina are nevoie de mai multă artilerie și muniție atât pentru apărare, cât și pentru contraofensivă. Potrivit acestuia, este necesară creșterea producției de muniție cu un calibru de 155 mm. Ucraina are nevoie, de asemenea, de fonduri pentru a ajuta la distrugerea sistemelor rusești de război electronic.

UPDATE 16.30: Șase oameni au fost răniți, urmare a bombardării orașului Kramatorsk din regiunea Donețk de către ruși, cu complexul de rachete antiaeriene S-300. Acest lucru a fost raportat pe Telegram de către Parchetul General.

Potrivit anchetei, pe 2 februarie, trupele Federației Ruse au bombardat Kramatorsk folosind complexul de rachete antiaeriene S-300.

Obuzele au explodat lângă blocuri și garaje. În urma bombardamentelor, patru bărbați și două femei au suferit răni de diferite grade de severitate. Victimele au fost transportate la spitalul orășenesc și li se acordă asistență medicală calificată.

UPDATE 16:03 Atac cu rachete asupra localității Kamîșanî din regiunea Herson. Patru oameni au fost răniți: două femei, un bărbat și un băiat de cinci ani, anunță administrația militară a regiunii.

UPDATE 15:15 Rușii au lansat alte două atacuri cu rachete asupra centrului orașului Kramatorsk. Cel puțin cinci persoane au fost rănite, a anunțat șeful administrației militare din regiunea Donețk, Pavel Kirilenko.

În oraș fost au avariate 13 clădiri cu două etaje, 3 clădiri cu patru etaje, o clinică și o școală, garaje și mai multe mașini, a anunțat Kirilenko.

UPDATE 14:13 Două persoane au fost ucise în urma bombardamentelor de noaptea trecută asupra regiunii Herson.

„Un bărbat în vârstă de 25 de ani și o femeie au fost uciși, cel puțin doi civili au fost răniți”, a precizat agenția într-un comunicat.

Numărul exact al victimelor este în curs de precizare. Au fost avariate clădiri rezidențiale, o instituție de învățământ, o conductă de gaz și linii electrice.

UPDATE 13:46 Uniunea Europeană va lansa un program umanitar de deminare în valoare de 25 de milioane de euro pentru teritoriile elibertate din Ucraina, a anunțat premierul Ucrainei, Denis Șmîgal, după o întâlnire cu Înaltul Reprezentant al UE Josep Borrell, în ajunul summitului Ucraina-UE de la Kiev.

„Există un acord conform căruia UE va lansa un program umanitar de deminare în valoare de 25 de milioane de euro. Aceasta este o componentă importantă a reconstrucției noastre, care va face posibilă revenirea la o viață normală în comunitățile deocupate de teroriștii ruși”, a scris Șmîgal.

De asemenea, premierul Ucrainei, Denis Șmîgal, i-a mulțumit lui Borrell pentru sprijinul constant acordat Ucrainei, pentru creșterea bugetului facilității europene pentru pace cu două miliarde de euro, precum și pentru misiunea de instruire a armatei ucrainene. Șeful guvernului a adăugat că Ucraina așteaptă cu nerăbdare extinderea unei astfel de misiuni de formare.

De asemenea, Șmîgal a menționat cât de importantă este continuarea presiunii asupra economiei rusești și impunerea celui de-al zecelea pachet de sancțiuni europene, care ar trebui să includă, printre altele, sectorul nuclear și compania de stat Rosatom.

UPDATE 12:30 Rușii au bombardat din nou Kramatorskul, a anunțat primarul Aleksandr Goncearenko.

UPDATE 12:04 Șeful diplomației ruse Serghei Lavrov crede că Occidentul ar vrea să transforme R. Moldova în „următoarea Ucraină”. Într-un interviu pentru presa rusă afiliată Kremlinului, Lavrov a declarat că președinta R. Moldova, Maia Sandu, „este nerăbdătoare să intre în NATO”. „Ea are cetățenie română şi este pregătită să se unească cu România şi, în general, este dispusă la orice”, a afirmat Lavrov.

În acest context, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene (MAEIE) Daniel Vodă a afirmat că declarațiile lui Lavrov nu corespund adevărului și fac parte din retorica amenințătoare „deja bine cunoscută a diplomației ruse”. Detalii aici.

UPDATE 11:23 Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență din Ucraina anunță că două persoane au fost salvate de sub dărâmăturile blocului de locuit din Kramatorsk, care a fost atacat de ruși în seara zilei de 1 februarie.

Trei persoane au murit, mai anunță autoritățile ucrainene. Optsprezece locuitori au fost răniți, dintre care opt au fost spitalizați.

UPDATE 10:12 Patru diplomați ruși au fost declarați persona non grata de autoritățile din Austria şi astfel au rămas fără imunitate diplomatică. 487 afișări Ambasada Rusiei în Austria Ministerul austriac de Externe a anunțat că cei patru oficiali ruși au fost declarați persona non grata pentru că au acționat într-un mod „incompatibil” cu poziția lor.

„Dintre cei patru diplomați, doi sunt angajați ai ambasadei ruse care au acționat într-un mod incompatibil cu statutul lor diplomatic. Ceilalți doi se află la misiunea permanentă la ONU de la Viena şi au acționat într-un mod incompatibil cu acordul dintre ONU şi Austria”, a precizat ministerul.

Statement of the Austrian Foreign Ministry on four Russian diplomats in Vienna https://t.co/LBmOMNzHeU pic.twitter.com/W0hdqsbP97 — MFA Austria (@MFA_Austria) February 2, 2023

UPDATE 10:16 Șeful diplomației UE, Josep Borrell, de asemenea a sosit la Kiev pentru a participa la summitul Ucraina-UE.

„Am venit la Kiev pentru a transmite cel mai puternic mesaj de susținere pentru toți ucrainenii care își apără țara. Ajutorul UE a ajuns deja la 50 de miliarde de euro de la începutul războiului cu Rusia. Europa este unită și a fost alături de Ucraina încă din prima zi. Și va fi alături de voi pentru victorie și reconstrucție”, a scris Borrell pe Twitter.

Arrived in Kyiv to convey EU’s strongest message of support to all Ukrainians defending their country.



EU assistance has reached €50 billion since the start of Russia’s war. Europe stood united with Ukraine from day one. And will still stand with you to win and rebuild. pic.twitter.com/wfhIo9f9HT — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) February 2, 2023

UPDATE 9:49 Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vizitează pe 2 februarie Kievul.

„Mă bucur să mă întorc la Kiev, pentru a patra oară de la invazia rusă. De data aceasta cu echipa mea de comisari. Suntem aici împreună pentru a arăta că UE este alături de Ucraina mai hotărât ca niciodată. Și pentru a aprofunda și mai mult sprijinul și cooperarea noastră”, a scris Ursula von der Leyen pe Twitter.

Good to be back in Kyiv, my 4th time since Russia‘s invasion.



This time, with my team of Commissioners.



We are here together to show that the EU stands by Ukraine as firmly as ever.



And to deepen further our support and cooperation. pic.twitter.com/zf8fvoNKnG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 2, 2023

UPDATE 8:53 Rușii au bombardat localitatea Kupiansk din regiunea Harkov. Șeful administrației militare din Harkov, Oleg Sinegubov, a declarat că în urma acestui ataca a fost rănită o femeie.

„Inamicul nu încetează să-i terorizeze pe civilii din orașele și satele de frontieră din regiunea Harkov. Astăzi, în jurul orei 7:00, ocupanții au bombardat din nou Kupianskul. O femeie în vârstă de 67 de ani a fost rănită”, a declarat Sinegubov.

UPDATE 8:30 Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) va dona 135 de milioane de dolari pentru restabilirea economică a R. Moldova și Ucrainei, potrivit unui anunț de pe site-ul USAID. Alte 18 milioane de dolari vor fi destinate sprijinirii societății civile și a presei independente din Rusia.

„Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) a anunțat astăzi că Fondul de Investiții SUA-Rusia (TUSRIF), în parteneriat cu Congresul SUA, va transfera peste 154 de milioane de dolari pentru a-i sprijini pe cei mai afectați de războiul lui Putin împotriva Ucrainei.

Astfel, 135 de milioane de dolari vor fi transferați către Western NIS Enterprise Fund pentru a sprijini redresarea economică a Ucrainei și Moldovei și 18 milioane de dolari – către U.S. Russia Foundation (USRF) pentru a sprijini grupurile pro-democratice, inclusiv societatea civilă rusă și organizațiile media independente. Acest transfer subliniază sprijinul continuu pentru suveranitate, prosperitate și democrație în Eurasia”, potrivit anunțului Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională.

Potrivit USAID, atacul Kremlinului asupra poporului ucrainean a făcut ravagii în economia Ucrainei, care se preconizează că se va reduce cu peste 45 % în acest an.

„Moldova a fost, de asemenea, grav afectată de repercusiunile războiului, inclusiv de inflația ridicată care a dus la creșterea costurilor de trai. Sprijinul imediat acordat sectoarelor private din Ucraina și Moldova este esențial pentru a consolida ambele țări în timp ce se apără de agresiunea lui Putin. (…) Acest sprijin va ajuta, de asemenea, Ucraina și Moldova să continue să își modernizeze și să își dezvolte economiile și să își urmeze parcursul european”, se mai menționează în anunț.

Potrivit Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională, fundația SUA-Rusia este solidară cu rușii curajoși care se pronunță împotriva invaziei pe scară largă a Kremlinului în Ucraina și va continua să sprijine în continuare presa independentă rusă, apărătorii drepturilor omului și societatea civilă, inclusiv pe cei care se află acum în exil.

UPDATE 7:59 Noaptea trecută, rușii au bombardat orașul Kramotorsk din regiunea Donețk. Potrivit datelor preliminare, trei oameni au murit și opt au fost răniți.

„Rușii au atacat orașul Kramatorsk în jurul orei 22:00 pe 1 februarie. Potrivit informațiilor preliminare, cu rachete Iskander. O clădire rezidențială din centrul orașului a fost distrusă. Potrivit informațiilor operative, sub dărâmături ar putea să se afle cel puțin două persoane”, a anunțat Pavel Kirilenko, șeful administrației militare din regiunea Donețk.

ZdG a urmărit derularea fiecărei zile a războiului din Ucraina. Vedeți, mai jos, cronologia:

LIVE TEXT: Ziua 0. Cronologia zilelor care au precedat războiul

LIVE TEXT: Prima zi de război, după ce Putin a atacat Ucraina. (joi, 24 februarie)

LIVE TEXT: Război în Ucraina. Ziua a doua a invaziei (vineri, 25 februarie)

LIVE TEXT: Ziua a treia de război în Ucraina (sâmbătă, 26 februarie)

LIVE TEXT: A patra zi de război în Ucraina (duminică, 27 februarie)

LIVE TEXT: Ziua a cincea de război în Ucraina (luni, 28 februarie)

LIVE TEXT: A șasea zi de război în Ucraina (marți, 1 martie)

LIVE TEXT/ A șaptea zi de război în Ucraina (miercuri, 2 martie)

LIVE TEXT/ A opta zi de război în Ucraina (joi, 3 martie)

LIVE TEXT/ A noua zi de război în Ucraina (vineri, 4 martie)

LIVE TEXT/ A zecea zi de război în Ucraina (sâmbătă, 5 martie)

LIVE TEXT/ A 11-a zi de război în Ucraina (duminică, 6 martie)

LIVE TEXT/ A 12-a zi de război în Ucraina (luni, 7 martie)

LIVE TEXT/ A 13-a zi de război în Ucraina (marți, 8 martie)

LIVE TEXT/ A 14-a zi de război în Ucraina (miercuri, 9 martie)

LIVE TEXT/ A 15-a zi de război în Ucraina (joi, 10 martie)

LIVE TEXT/ A 16-a zi de război în Ucraina (vineri, 11 martie)

LIVE TEXT/ A 17-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 12 martie)

LIVE TEXT/ A 18-a zi de război în Ucraina (duminică, 13 martie)

LIVE TEXT/ A 19-a zi de război în Ucraina (luni, 14 ianuarie)

LIVE TEXT/ A 20-a zi de război în Ucraina (marți, 15 martie)

LIVE TEXT/ A 21-a zi de război în Ucraina (miercuri, 16 martie)

LIVE TEXT/ A 22-a zi de război în Ucraina (joi, 17 martie)

LIVE TEXT/ A 23-a zi de război în Ucraina (vineri, 18 martie)

LIVE TEXT/ A 24-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 19 martie)

LIVE TEXT/ A 25-a zi de război în Ucraina (duminică, 20 martie)

LIVE TEXT/ A 26-a zi de război în Ucraina (luni, 21 martie)

LIVE TEXT/ A 27-a zi de război în Ucraina (marți, 22 martie)

LIVE TEXT/ A 28-a zi de război în Ucraina (miercuri, 23 martie)

LIVE TEXT/ A 29-a zi de război în Ucraina (joi, 24 martie)

LIVE TEXT/ A 30-a zi de război în Ucraina (vineri, 25 martie)

LIVE TEXT/ A 31-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 26 martie)

LIVE TEXT/ A 32-a zi de război în Ucraina (duminică, 27 martie)

LIVE TEXT/ A 33-a zi de război în Ucraina (luni, 28 martie)

LIVE TEXT/ A 34-a zi de război în Ucraina (marți, 29 martie)

LIVE TEXT/ A 35-a zi de război în Ucraina (miercuri, 30 martie)

LIVE TEXT/ A 36-a zi de război în Ucraina (joi, 31 martie)

LIVE TEXT/ A 37-a zi de război în Ucraina (vineri, 1 aprilie)

LIVE TEXT/ A 38-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 2 aprilie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 39 (duminică, 3 aprilie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina. Ziua 40 (luni, 4 aprilie)

LIVE TEXT/ A 41-a zi de război în Ucraina (marți, 5 aprilie)

LIVE TEXT/ A 42-a zi de război în Ucraina (miercuri, 6 aprilie)

LIVE TEXT/ A 43-a zi de război în Ucraina (joi, 7 aprilie)

LIVE TEXT/ A 44-a zi de război în Ucraina (vineri, 8 aprilie)

LIVE TEXT/ A 45-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 9 aprilie)

LIVE TEXT/ A 46-a zi de război în Ucraina (duminică, 10 aprilie)

LIVE TEXT/ A 47-a zi de război în Ucraina (luni, 11 aprilie)

LIVE TEXT/ A 48-a zi de război în Ucraina (marți, 12 aprilie)

LIVE TEXT/ A 49-a zi de război în Ucraina (miercuri, 13 aprilie)

LIVE TEXT/ A 50-a zi de război în Ucraina (joi, 14 aprilie)

LIVE TEXT/ A 51 zi de război în Ucraina (vineri, 15 aprilie)

LIVE TEXT/ A 52 zi de război în Ucraina (sâmbătă, 16 aprilie)

LIVE TEXT/ A 53-a zi de război în Ucraina (duminică, 17 aprilie)

LIVE TEXT/ A 54-a zi de război în Ucraina (luni, 18 aprilie)

LIVE TEXT/ A 55-a zi de război în Ucraina (marți, 19 aprilie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 56 (miercuri, 20 aprilie)

LIVE TEXT/ A 57-a zi de război în Ucraina (joi, 21 aprilie)

LIVE TEXT/ A 58-a zi de război în Ucraina (vineri, 22 aprilie)

LIVE TEXT/ A 59-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 23 aprilie)

LIVE TEXT/ A 60-a zi de război în Ucraina (duminică, 24 aprilie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 61 (luni, 25 aprilie)

LIVE TEXT/ A 62-a zi de război în Ucraina (marți, 26 aprilie)

LIVE TEXT/ A 63-a zi de război în Ucraina (miercuri, 27 aprilie)

LIVE TEXT/ A 64-a zi de război în Ucraina (joi, 28 aprilie)

LIVE TEXT/ A 65-a zi de război în Ucraina (vineri, 29 aprilie)

LIVE TEXT/ A 66-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 30 aprilie)

LIVE TEXT/ 67 de zile de război în Ucraina (duminică, 1 mai)

LIVE TEXT/ A 68-a zi de război în Ucraina (luni, 2 mai)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 69 (marți, 3 mai)

LIVE TEXT/ A 70-a zi de război în Ucraina (miercuri, 4 mai)

LIVE TEXT/ 71 de zile de război în Ucraina (joi, 5 mai)

LIVE TEXT/ 72 de zile de război în Ucraina (vineri, 6 mai)

LIVE TEXT/ 73 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 7 mai)

LIVE TEXT/ A 74-a zi de război în Ucraina (duminică, 8 mai)

LIVE TEXT/ A 75-a zi de război în Ucraina (luni, 9 mai)

LIVE TEXT/ A 76-a zi de război în Ucraina (marți, 10 mai)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 77 (miercuri, 11 mai)

LIVE TEXT/ A 78-a zi de război în Ucraina (joi, 12 mai)

LIVE TEXT/ A 79-a zi de război în Ucraina (vineri, 13 mai)

LIVE TEXT/ A 80-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 14 mai)

LIVE TEXT/ 81 de zile de război în Ucraina (duminică, 15 mai)

LIVE TEXT/ A 82-a zi de război în Ucraina (luni, 16 mai)

LIVE TEXT/ A 83-a zi de război în Ucraina (marți, 17 mai)

LIVE TEXT/ A 84-a zi de război în Ucraina (miercuri, 18 mai)

LIVE TEXT/ A 85-a zi de război în Ucraina (joi, 19 mai)

LIVE TEXT/ A 86-a zi de război în Ucraina (vineri, 20 mai)

LIVE TEXT/ A 87-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 21 mai)

LIVE TEXT/ A 88-a zi de război în Ucraina (duminică, 22 mai)

LIVE TEXT/ A 89-a zi de război în Ucraina (luni, 23 mai)

LIVE TEXT/ 90 de zile de război în Ucraina (marți, 24 mai)

LIVE TEXT/ A 91-a zi de război în Ucraina (miercuri, 25 mai)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 92 (joi, 26 mai)

LIVE TEXT/ A 93-a zi de război în Ucraina (vineri, 27 mai)

LIVE TEXT/ A 94-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 28 mai)

LIVE TEXT/ A 95-a zi de război în Ucraina (duminică, 29 mai)

LIVE TEXT/ A 96-a zi de război în Ucraina (luni, 30 mai)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 97 (marți, 31 mai)

LIVE TEXT/ A 98-a zi de război în Ucraina (miercuri, 1 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 99 (joi, 2 iunie)

LIVE TEXT/ 100 de zile de război în Ucraina (vineri, 3 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 101 (sâmbătă, 4 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 102 (duminica, 5 iunie)

LIVE TEXT/ A 103-a zi de război în Ucraina (luni, 6 iunie)

LIVE TEXT/ A 105-a zi de război în Ucraina (miercuri, 8 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 106 (joi, 9 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 107 (vineri, 10 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 108 (sâmbătă, 11 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 109 (duminică, 12 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 110 (luni, 13 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 111 (marți, 14 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 112 (miercuri, 15 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 113 (joi, 16 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 115 (sâmbătă, 18 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 116 (duminică, 19 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 117 (luni, 20 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 118 (marți, 21 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 119 (miercuri, 22 iunie)

LIVE TEXT/ 120 de zile de război în Ucraina (joi, 23 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 121 (vineri, 24 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 124 (luni, 27 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 125 (marți, 28 iunie)

LIVE TEXT/ 126 de zile de război în Ucraina (miercuri, 29 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 127 (joi, 30 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 129 (sâmbătă, 2 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 130 (duminică, 3 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 131 (luni, 4 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 132 (marți, 5 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 133 (miercuri, 6 iulie)

LIVE TEXT/ 134 de zile de război în Ucraina (joi, 7 iulie)

LIVE TEXT/ 137 de zile de război în Ucraina (duminică, 10 iulie)

LIVE TEXT/ 138 de zile de război în Ucraina (luni, 11 iulie)

LIVE TEXT/ 139 de zile de război în Ucraina (marți, 12 iulie)

LIVE TEXT/ 140 de zile de război în Ucraina (miercuri, 13 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 141 (joi, 14 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 142 (vineri, 15 iulie)

LIVE TEXT/ 145 de zile de război în Ucraina (luni, 18 iulie)

LIVE TEXT/ 146 de zile de război în Ucraina (marți, 19 iulie)

LIVE TEXT/ 147 de zile de război în Ucraina (miercuri, 20 iulie)

LIVE TEXT/ 148 de zile de război în Ucraina (joi, 21 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 149 (vinei, 22 iulie)

LIVE TEXT/ 150 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 23 iulie)

LIVE TEXT/ 151 de zile de război în Ucraina (duminică, 24 iulie)

LIVE TEXT/ 152 de zile de război în Ucraina (luni, 25 iulie)

LIVE TEXT/ 153 de zile de război în Ucraina (marți, 26 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 154 (miercuri, 27 iulie)

LIVE TEXT/ 155 de zile de război în Ucraina (joi, 28 iulie)

LIVE TEXT/ A 156-a zi de război în Ucraina (vineri, 29 iulie)

LIVE TEXT/ 157 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 30 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 158 (duminică, 31 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 159 (luni, 1 august)

LIVE TEXT/ 160 de zile de război în Ucraina (marți, 2 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 161 (miercuri, 3 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 162 (joi, 4 august)

LIVE TEXT/ A 163-a zi de război în Ucraina (vineri, 5 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 164 (sâmbătă, 6 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 165 (duminică, 7 august)

LIVE TEXT/ 166 de zile de război în Ucraina (luni, 8 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 167 (marți, 9 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 168 (miercuri, 10 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 169 (joi, 11 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 170 (vineri, 12 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 171 (sâmbătă, 13 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 172 (duminică, 14 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 173 (luni, 15 august)

LIVE TEXT/ A 174-a zi de război în Ucraina (marți, 16 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 175 (miercuri, 17 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 176 (joi, 18 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 177 (vineri, 19 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 178 (sâmbătă, 20 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 179 (duminică, 21 august)

LIVE TEXT/ 180 de zile de război în Ucraina (luni, 22 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 181 (marți, 23 august)

LIVE TEXT/ Jumătate de an de la începutul războiului Rusiei în Ucraina (miercuri, 24 august)

LIVE TEXT/ A 183-a zi de război în Ucraina (joi, 25 august)

LIVE TEXT/ A 184-a zi de război în Ucraina (vineri, 26 august)

LIVE TEXT/ A 185-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 27 august)

LIVE TEXT/ A 186-a zi de război în Ucraina (duminică, 28 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 187 (luni, 29 august)

LIVE TEXT/ A 188-a zi de război în Ucraina (marți, 30 august)

LIVE TEXT/ 189 de zile de război în Ucraina (miercuri, 31 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 190 (joi, 1 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 191 (vineri, 2 septembrie)

LIVE TEXT/ 192 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 3 septembrie)

LIVE TEXT/ Ziua 193 de război în Ucraina (duminică, 4 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 194 (luni, 5 septembrie)

LIVE TEXT/ 195 de zile de război în Ucraina (marți, 6 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 197 (joi, 8 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 198 (vineri, 9 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 199 (sâmbătă, 10 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 200 (duminică, 11 septembrie)

LIVE TEXT/ A 201-a zi de război în Ucraina (marți, 13 septembrie)

LIVE TEXT/ 203 zile de război în Ucraina (miercuri, 14 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, a 204-a zi (joi, 15 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, a 205-a zi (vineri, 16 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, a 206-a zi (sâmbătă, 17 septembrie)

LIVE TEXT/ A 207-zi a războiului din Ucraina (duminică, 18 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 208 (luni, 19 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 209 (marți, 20 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 210 (miercuri, 21 septembrie)

LIVE TEXT/ A 211-a zi a agresiunii ruse asupra Ucrainei (joi, 22 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 212 (vineri, 23 septembrie)

LIVE TEXT/ A 213-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 24 septembrie)

LIVE TEXT/ A 214-a zi de război în Ucraina (duminică, 25 septembrie)

LIVE TEXT/ A 215-a zi de război în Ucraina (luni, 26 septembrie)

LIVE TEXT/ 216 zile de război în Ucraina (marți, 27 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 217 (miercuri, 28 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 218 (joi, 29 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 219 (vineri, 30 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 220 (sâmbătă, 1 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 221 (duminică, 2 octombrie)

LIVE TEXT/ 222 de zile de război în Ucraina (luni, 3 octombrie)

LIVE TEXT/ A 223-a zi de război în Ucraina (marți, 4 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 224 (miercuri, 5 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, a 225-a zi (joi, 6 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 226 (vineri, 7 octombrie)

LIVE TEXT/ A 227-a zi de Război în Ucraina (sâmbătă, 8 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 228 (duminică, 9 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 229 (luni, 10 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 230 (marți, 11 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 231 (miercuri, 12 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 232 (joi, 13 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 233 (vineri, 14 octombrie)

LIVE TEXT/ A 234-a zi de Război în Ucraina (sâmbătă, 15 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 235 (duminică, 16 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 236 (luni, 17 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 237 (marți, 18 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 238 (miercuri, 19 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 239 (joi, 20 octombrie)

LIVE TEXT/ 240 de zile de război în Ucraina (vineri, 21 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 241 (sâmbătă, 22 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 243 (luni, 24 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 244 (marți, 25 octombrie)

LIVE TEXT/ 245 de zile de război în Ucraina (miercuri, 26 octombrie)

LIVE TEXT/ A 246-a zi de război în Ucraina (joi, 27 octombrie)

LIVE TEXT/ A 247-a zi de război în Ucraina (vineri, 28 octombrie)

LIVE TEXT/ A 248-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 29 octombrie)

LIVE TEXT/ A 249-a zi de război în Ucraina (duminică, 30 octombrie)

LIVE TEXT/ 250 de zile de război în Ucraina (luni, 31 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 251 (marți, 1 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 252 (miercuri, 2 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 253 (joi, 3 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 254 (vineri, 4 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 255 (sâmbătă, 5 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 256 (duminică, 6 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 257 (luni, 7 noiembrie)

LIVE TEXT/ 258 de zile de război în Ucraina (marți, 8 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 259 (miercuri, 9 noiembrie)

LIVE TEXT/ 260 de zile de război în Ucraina (joi, 10 noiembrie)

LIVE TEXT/ 261 de zile de război în Ucraina (vineri, 11 noiembrie)

LIVE TEXT/ 262 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 12 noiembrie)

LIVE TEXT/ 263 de zile de război în Ucraina (duminică, 13 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 264 (luni, 14 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 265 (marți, 15 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 266 (miercuri, 16 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 267 (joi, 17 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 268 (vineri, 18 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 269 (sâmbătă, 19 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 270 (duminică, 20 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 271 (luni, 21 noiembrie)

LIVE TEXT/ A 272-a zi de război în Ucraina (marți, 22 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 273 (miercuri, 23 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 274 (joi, 24 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 275 (vineri, 25 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 276 (sâmbătă, 26 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 277 (duminică, 27 noiembrie)

LIVE TEXT/ 278 de zile de război în Ucraina (luni, 28 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 279 (marți, 29 noiembrie)

LIVE TEXT/ 280 de zile de război în Ucraina (miercuri, 30 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 281 (joi, 1 decembrie)

LIVE TEXT/ A 282-a zi a războiului purtat de Rusia în Ucraina (vineri, 2 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 283 (sâmbătă, 3 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 284 (duminică, 4 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 285 (luni, 5 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 286 (marți, 6 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 287 (miercuri, 7 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 288 (joi, 8 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 289 (vineri, 9 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 290 (sâmbătă, 10 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 291 (duminică, 11 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 292 (luni, 12 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 293 (marți, 13 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 294 (miercuri, 14 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 296 (vineri, 16 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 297 (sâmbătă, 17 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 298 (duminică, 18 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 299 (luni, 19 decembrie)

LIVE TEXT/ 300 de zile de război în Ucraina (marți, 20 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 301 (miercuri, 21 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 302 (joi, 22 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 303 (vineri, 23 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 304 (sâmbătă, 24 decembrie)

LIVE TEXT/ Ziua 305 de război în Ucraina (duminică, 25 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 306 (luni, 26 decembrie)

LIVE TEXT/ A 307-a zi de război în Ucraina (marți, 27 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 308 (miercuri, 28 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 309 (joi, 29 decembrie)

LIVE TEXT Război în Ucraina, ziua 310 (vineri, 30 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 313 (luni, 2 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 314 (marți, 3 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 315 (miercuri, 4 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 316 (joi, 5 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 317 (vineri, 6 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 318 (sâmbătă, 7 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 319 (duminică, 8 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 320 (luni, 9 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 321 (marți, 10 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 322 (miercuri, 11 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 323 (joi, 12 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 324 (vineri, 13 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 325 (sâmbătă, 14 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 326 (duminică, 15 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 327 (luni, 16 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 328 (marți, 17 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 329 (miercuri, 18 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 330 (joi, 19 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 331 (vineri, 20 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 332 (sâmbătă, 21 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 333 (duminică, 22 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 334 (luni, 23 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 335 (marți, 24 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 336 (miercuri, 25 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ A 337-a zi de război în Ucraina (joi, 26 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ A 338-a zi de război în Ucraina (vineri, 27 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 341 (luni, 30 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 342 (marți, 31 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 343 (miercuri, 1 februarie 2023)