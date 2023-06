LIVE TEXT 2334 de persoane au fost deja evacuate din zonele inundate din regiunile Herson și Nikolaev. Război în Ucraina, ziua 470

UPDATE 21:50 Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei raportează că 2334 de persoane au fost deja evacuate din zonele inundate din regiunile Herson și Nikolaev.

Majoritatea oamenilor au fost evacuați din microdistrictul Korabel din Herson – 1765. Oamenii au fost evacuați în districtele Korabelni, Dniprovski și Suvorovski din Herson, precum și în 18 așezări.

Evacuările continuă.

Sursa foto: Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei

UPDATE 19:20 În orașul Oleșcî din regiunea Herson au fost confirmare până în acest moment 9 decese provocate de inundații, anunță Primarul Oleșcî, Evgheni Rîșciuk, notează hromadske.

Primarul Oleșcî a mai spus că trupele ruse au bombardat o școală în care se adunau persoanele evacuate de pe acoperișurile caselor. Potrivit acestuia, deocamdată nu există informații despre victimele sau răniții de acolo. De asemenea, nici informațiile despre cei dispăruți nu sunt cunoscute încă.

„Acum este prea devreme să spunem dacă o persoană sau alta a dispărut ori pur și simplu nu s-a reușit luarea legăturii cu ea, dar în grupurile noastre de Facebook și canalele de Telegram o mulțime de oameni întreabă despre rudele lor”, a spus Rîșciuk.

UPDATE 17:05 Contraofensiva mult așteptată a armatei ucrainene împotriva forțelor rusești a început, deschizând o nouă fază a războiului care are drept scop restabilirea suveranității teritoriale a Ucrainei și păstrarea sprijinului occidental. Trupele ucrainene și-au intensificat atacurile pe linia frontului din sud-estul țării, potrivit a patru persoane din cadrul forțelor armate ale Ucrainei, care au vorbit sub protecția anonimatului, deoarece nu au fost autorizate să discute public despre evoluțiile de pe câmpul de luptă, scrie The Washington Post.

UPDATE 16:40 Armata rusă bombardează joi, 9 iunie, regiunea Herson. Atacurile rusești au loc în timp ce oamenii din localitățile afectate de inundațiile de după distrugerea barajului Nova Kahovka sunt evacuați. Un anunț în acest sens a fost făcut de către Andrei Yermak, consilier al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Sursa foto: Unian

UPDATE 15:08 Fostul secretar general al NATO, Anders Rasmussen, a declarat că unele țări din Alianță ar putea desfășura trupe în Ucraina dacă Kievul nu primește garanții de securitate la summitul de la Vilnius din iulie, scrie Novaya Gazeta.

„Dacă NATO nu poate ajunge la un acord asupra unei căi clare de urmat pentru ca Ucraina să se alăture Alianței, există o posibilitate clară ca unele țări să acționeze individual”, a spus el.

Rasmussen nu a exclus că Polonia și statele baltice ar putea lua astfel de măsuri. „Polonezii simt că, de prea mult timp, Europa de Vest nu a ținut cont de avertismentele lor împotriva unei mentalități cu adevărat rusești”, a declarat fostul secretar general al NATO.

Rasmussen a declarat că Ucraina „are mare nevoie să obțină asigurări de securitate scrise, de preferință înainte de summit, dar în afara cadrului NATO. Acestea ar trebui să acopere schimbul de informații, instruirea comună pentru Ucraina, creșterea producției de muniție și furnizarea de arme suficiente pentru a descuraja Rusia.

Potrivit politicianului danez, „o mișcare în favoarea acestor idei capătă acum amploare”, inclusiv în Franța.

Rasmussen a condus NATO din 2009 până în 2014. După el, politicianul norvegian Jens Stoltenberg a preluat funcția de secretar general al Alianței. Între 2016 și 2019, Rasmussen a fost consilier independent al președintelui ucrainean Petro Poroșenko.

UPDATE 12:27 În noaptea de miercuri spre joi, 8-9 iunie, trupele ruse au bombardat orașele Harkov, Kupeansk și Ciuhuiiv cu artilerie grea, anunță Oleg Sinegubov, șeful Administrației militare regionale Harkov.

„În satul Strilecha, regiunea Harkov, inamicul a lovit o clădire rezidențială. Un apartament de la etajul 5 a fost distrus și a izbucnit un incendiu. În jurul orei 23:00, inamicul a lovit satul Malînivka, raionul Ciuhuiiv, cu un sistem de apărare aeriană S-300, avariind o întreprindere. Din fericire, nu s-au înregistrat victime (…). Pe linia de contact, apărătorii noștri continuă să respingă ocupanții ruși și să le distrugă efectivele și echipamentele. Credem în forțele armate ale Ucrainei!”, a spus Oleg Sinegubov.

UPDATE 12:10 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a întreprins joi, 8 iunie, o vizită de lucru în regiunea Herson, care a fost afectată de inundații după distrugerea barajului de la Nova Kahovka.

„Vizită de lucru în regiunea Herson. O reuniune de coordonare privind lichidarea consecințelor exploziei barajului de la centrala hidroelectrică de la Kahovka. Au fost discutate multe aspecte importante. Situația operațională din regiune ca urmare a dezastrului, evacuarea populației din zonele potențial inundate, eliminarea situației de urgență cauzate de explozia barajului, organizarea suportului pentru zonele inundate. De asemenea, perspectivele de refacere a ecosistemului din regiune și situația militară operațională în zona dezastrului.

Este important să se calculeze pagubele și să se aloce fonduri pentru despăgubirea rezidenților afectați de dezastru și să se elaboreze un program de compensare a pierderilor sau de relocare a întreprinderilor din regiunea Herson”, a punctat șeful statului ucrainean pe contul său de Telegram.

UPDATE 10:44 Pe parcursul zilei de miercuri, 7 iunie, armata rusă a lansat 34 de atacuri asupra regiunii Herson, folosind 193 de obuze de mortier. Despre asta a anunțat Oleksandr Prokudin, șeful administrației militare regionale.

„(…) Trupele rusești au bombardat zonele rezidențiale ale localităților din regiune. Nu s-au înregistrat victime sau răniți în rândul civililor”, a spus oficialul ucrainean.

UPDATE 10:21 Cel puțin 600 de kilometri pătrați din regiunea Herson, din sudul Ucrainei, au fost inundați în urma prăbușirii barajului Nova Kahovka, marți, potrivit unui comandant militar regional. Apele au crescut până la un nivel mediu de 5,61 metri, a declarat Oleksandr Prokudin, șeful administrației militare regionale din Herson, notează CNN.

Prăbușirea barajului și a centralei hidroelectrice a trimis torenți de apă care s-au revărsat pe râul Dnipro. Malul estic a suferit cel mai mult din cauza inundațiilor.

Aproape 2.000 de persoane au fost evacuate din zonele afectate și au fost adăpostite în locuri sigure.

„În pofida pericolului extrem și a bombardamentelor rusești constante, evacuările din zona inundată continuă. Situația de pe malul estic este extrem de dificilă. Oamenii suferă nu numai din cauza inundațiilor, ci și din cauza terorii rusești și a lipsei de voință a ocupanților de a ajuta oamenii”, a spus Prokudin.

UPDATE 08:20 În ultimele 24 de ore, trupele ruse au continuat atacurile terestre nesemnificative de-a lungul liniei Avdiivka – Donețk. Totodată, forțele ruse și trupele ucrainene s-ar fi implicat în lupte în vestul regiunii Zaporojie, arată cel mai recent raport al Institutului american pentru Studiul Războiului (ISW).

„(…) Oficialii ruși continuă să stabilească programe de patronaj între regiunile rusești și teritoriile ocupate pentru a integra teritoriile ocupate în Rusia”, se mai arată în raport.

08:03 În noaptea de miercuri spre joi, 7-8 iunie, forțele rusești au bombardat cu artilerie regiunea Donețk din Ucraina. Cel puțin trei persoane au fost ucise, iar alte trei rănite. Anunțul a fost făcut de către Andrii Yermak, șeful biroului președintelui Ucrainei.

„Au fost raportate victime civile. Se știe despre trei morți – doi adulți și un copil. Există, de asemenea, trei copii răniți”, a spus el.

Salvatorii ucraineni și oamenii legii lucrează la fața locului.

ZdG a urmărit derularea fiecărei zile a războiului din Ucraina. Vedeți, mai jos, cronologia:

LIVE TEXT: Ziua 0. Cronologia zilelor care au precedat războiul

LIVE TEXT: Prima zi de război, după ce Putin a atacat Ucraina. (joi, 24 februarie)

LIVE TEXT: Război în Ucraina. Ziua a doua a invaziei (vineri, 25 februarie)

LIVE TEXT: Ziua a treia de război în Ucraina (sâmbătă, 26 februarie)

LIVE TEXT: A patra zi de război în Ucraina (duminică, 27 februarie)

LIVE TEXT: Ziua a cincea de război în Ucraina (luni, 28 februarie)

LIVE TEXT: A șasea zi de război în Ucraina (marți, 1 martie)

LIVE TEXT/ A șaptea zi de război în Ucraina (miercuri, 2 martie)

LIVE TEXT/ A opta zi de război în Ucraina (joi, 3 martie)

LIVE TEXT/ A noua zi de război în Ucraina (vineri, 4 martie)

LIVE TEXT/ A zecea zi de război în Ucraina (sâmbătă, 5 martie)

LIVE TEXT/ A 11-a zi de război în Ucraina (duminică, 6 martie)

LIVE TEXT/ A 12-a zi de război în Ucraina (luni, 7 martie)

LIVE TEXT/ A 13-a zi de război în Ucraina (marți, 8 martie)

LIVE TEXT/ A 14-a zi de război în Ucraina (miercuri, 9 martie)

LIVE TEXT/ A 15-a zi de război în Ucraina (joi, 10 martie)

LIVE TEXT/ A 16-a zi de război în Ucraina (vineri, 11 martie)

LIVE TEXT/ A 17-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 12 martie)

LIVE TEXT/ A 18-a zi de război în Ucraina (duminică, 13 martie)

LIVE TEXT/ A 19-a zi de război în Ucraina (luni, 14 ianuarie)

LIVE TEXT/ A 20-a zi de război în Ucraina (marți, 15 martie)

LIVE TEXT/ A 21-a zi de război în Ucraina (miercuri, 16 martie)

LIVE TEXT/ A 22-a zi de război în Ucraina (joi, 17 martie)

LIVE TEXT/ A 23-a zi de război în Ucraina (vineri, 18 martie)

LIVE TEXT/ A 24-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 19 martie)

LIVE TEXT/ A 25-a zi de război în Ucraina (duminică, 20 martie)

LIVE TEXT/ A 26-a zi de război în Ucraina (luni, 21 martie)

LIVE TEXT/ A 27-a zi de război în Ucraina (marți, 22 martie)

LIVE TEXT/ A 28-a zi de război în Ucraina (miercuri, 23 martie)

LIVE TEXT/ A 29-a zi de război în Ucraina (joi, 24 martie)

LIVE TEXT/ A 30-a zi de război în Ucraina (vineri, 25 martie)

LIVE TEXT/ A 31-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 26 martie)

LIVE TEXT/ A 32-a zi de război în Ucraina (duminică, 27 martie)

LIVE TEXT/ A 33-a zi de război în Ucraina (luni, 28 martie)

LIVE TEXT/ A 34-a zi de război în Ucraina (marți, 29 martie)

LIVE TEXT/ A 35-a zi de război în Ucraina (miercuri, 30 martie)

LIVE TEXT/ A 36-a zi de război în Ucraina (joi, 31 martie)

LIVE TEXT/ A 37-a zi de război în Ucraina (vineri, 1 aprilie)

LIVE TEXT/ A 38-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 2 aprilie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 39 (duminică, 3 aprilie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina. Ziua 40 (luni, 4 aprilie)

LIVE TEXT/ A 41-a zi de război în Ucraina (marți, 5 aprilie)

LIVE TEXT/ A 42-a zi de război în Ucraina (miercuri, 6 aprilie)

LIVE TEXT/ A 43-a zi de război în Ucraina (joi, 7 aprilie)

LIVE TEXT/ A 44-a zi de război în Ucraina (vineri, 8 aprilie)

LIVE TEXT/ A 45-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 9 aprilie)

LIVE TEXT/ A 46-a zi de război în Ucraina (duminică, 10 aprilie)

LIVE TEXT/ A 47-a zi de război în Ucraina (luni, 11 aprilie)

LIVE TEXT/ A 48-a zi de război în Ucraina (marți, 12 aprilie)

LIVE TEXT/ A 49-a zi de război în Ucraina (miercuri, 13 aprilie)

LIVE TEXT/ A 50-a zi de război în Ucraina (joi, 14 aprilie)

LIVE TEXT/ A 51 zi de război în Ucraina (vineri, 15 aprilie)

LIVE TEXT/ A 52 zi de război în Ucraina (sâmbătă, 16 aprilie)

LIVE TEXT/ A 53-a zi de război în Ucraina (duminică, 17 aprilie)

LIVE TEXT/ A 54-a zi de război în Ucraina (luni, 18 aprilie)

LIVE TEXT/ A 55-a zi de război în Ucraina (marți, 19 aprilie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 56 (miercuri, 20 aprilie)

LIVE TEXT/ A 57-a zi de război în Ucraina (joi, 21 aprilie)

LIVE TEXT/ A 58-a zi de război în Ucraina (vineri, 22 aprilie)

LIVE TEXT/ A 59-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 23 aprilie)

LIVE TEXT/ A 60-a zi de război în Ucraina (duminică, 24 aprilie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 61 (luni, 25 aprilie)

LIVE TEXT/ A 62-a zi de război în Ucraina (marți, 26 aprilie)

LIVE TEXT/ A 63-a zi de război în Ucraina (miercuri, 27 aprilie)

LIVE TEXT/ A 64-a zi de război în Ucraina (joi, 28 aprilie)

LIVE TEXT/ A 65-a zi de război în Ucraina (vineri, 29 aprilie)

LIVE TEXT/ A 66-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 30 aprilie)

LIVE TEXT/ 67 de zile de război în Ucraina (duminică, 1 mai)

LIVE TEXT/ A 68-a zi de război în Ucraina (luni, 2 mai)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 69 (marți, 3 mai)

LIVE TEXT/ A 70-a zi de război în Ucraina (miercuri, 4 mai)

LIVE TEXT/ 71 de zile de război în Ucraina (joi, 5 mai)

LIVE TEXT/ 72 de zile de război în Ucraina (vineri, 6 mai)

LIVE TEXT/ 73 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 7 mai)

LIVE TEXT/ A 74-a zi de război în Ucraina (duminică, 8 mai)

LIVE TEXT/ A 75-a zi de război în Ucraina (luni, 9 mai)

LIVE TEXT/ A 76-a zi de război în Ucraina (marți, 10 mai)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 77 (miercuri, 11 mai)

LIVE TEXT/ A 78-a zi de război în Ucraina (joi, 12 mai)

LIVE TEXT/ A 79-a zi de război în Ucraina (vineri, 13 mai)

LIVE TEXT/ A 80-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 14 mai)

LIVE TEXT/ 81 de zile de război în Ucraina (duminică, 15 mai)

LIVE TEXT/ A 82-a zi de război în Ucraina (luni, 16 mai)

LIVE TEXT/ A 83-a zi de război în Ucraina (marți, 17 mai)

LIVE TEXT/ A 84-a zi de război în Ucraina (miercuri, 18 mai)

LIVE TEXT/ A 85-a zi de război în Ucraina (joi, 19 mai)

LIVE TEXT/ A 86-a zi de război în Ucraina (vineri, 20 mai)

LIVE TEXT/ A 87-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 21 mai)

LIVE TEXT/ A 88-a zi de război în Ucraina (duminică, 22 mai)

LIVE TEXT/ A 89-a zi de război în Ucraina (luni, 23 mai)

LIVE TEXT/ 90 de zile de război în Ucraina (marți, 24 mai)

LIVE TEXT/ A 91-a zi de război în Ucraina (miercuri, 25 mai)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 92 (joi, 26 mai)

LIVE TEXT/ A 93-a zi de război în Ucraina (vineri, 27 mai)

LIVE TEXT/ A 94-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 28 mai)

LIVE TEXT/ A 95-a zi de război în Ucraina (duminică, 29 mai)

LIVE TEXT/ A 96-a zi de război în Ucraina (luni, 30 mai)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 97 (marți, 31 mai)

LIVE TEXT/ A 98-a zi de război în Ucraina (miercuri, 1 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 99 (joi, 2 iunie)

LIVE TEXT/ 100 de zile de război în Ucraina (vineri, 3 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 101 (sâmbătă, 4 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 102 (duminica, 5 iunie)

LIVE TEXT/ A 103-a zi de război în Ucraina (luni, 6 iunie)

LIVE TEXT/ A 105-a zi de război în Ucraina (miercuri, 8 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 106 (joi, 9 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 107 (vineri, 10 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 108 (sâmbătă, 11 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 109 (duminică, 12 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 110 (luni, 13 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 111 (marți, 14 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 112 (miercuri, 15 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 113 (joi, 16 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 115 (sâmbătă, 18 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 116 (duminică, 19 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 117 (luni, 20 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 118 (marți, 21 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 119 (miercuri, 22 iunie)

LIVE TEXT/ 120 de zile de război în Ucraina (joi, 23 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 121 (vineri, 24 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 124 (luni, 27 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 125 (marți, 28 iunie)

LIVE TEXT/ 126 de zile de război în Ucraina (miercuri, 29 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 127 (joi, 30 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 129 (sâmbătă, 2 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 130 (duminică, 3 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 131 (luni, 4 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 132 (marți, 5 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 133 (miercuri, 6 iulie)

LIVE TEXT/ 134 de zile de război în Ucraina (joi, 7 iulie)

LIVE TEXT/ 137 de zile de război în Ucraina (duminică, 10 iulie)

LIVE TEXT/ 138 de zile de război în Ucraina (luni, 11 iulie)

LIVE TEXT/ 139 de zile de război în Ucraina (marți, 12 iulie)

LIVE TEXT/ 140 de zile de război în Ucraina (miercuri, 13 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 141 (joi, 14 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 142 (vineri, 15 iulie)

LIVE TEXT/ 145 de zile de război în Ucraina (luni, 18 iulie)

LIVE TEXT/ 146 de zile de război în Ucraina (marți, 19 iulie)

LIVE TEXT/ 147 de zile de război în Ucraina (miercuri, 20 iulie)

LIVE TEXT/ 148 de zile de război în Ucraina (joi, 21 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 149 (vinei, 22 iulie)

LIVE TEXT/ 150 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 23 iulie)

LIVE TEXT/ 151 de zile de război în Ucraina (duminică, 24 iulie)

LIVE TEXT/ 152 de zile de război în Ucraina (luni, 25 iulie)

LIVE TEXT/ 153 de zile de război în Ucraina (marți, 26 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 154 (miercuri, 27 iulie)

LIVE TEXT/ 155 de zile de război în Ucraina (joi, 28 iulie)

LIVE TEXT/ A 156-a zi de război în Ucraina (vineri, 29 iulie)

LIVE TEXT/ 157 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 30 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 158 (duminică, 31 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 159 (luni, 1 august)

LIVE TEXT/ 160 de zile de război în Ucraina (marți, 2 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 161 (miercuri, 3 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 162 (joi, 4 august)

LIVE TEXT/ A 163-a zi de război în Ucraina (vineri, 5 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 164 (sâmbătă, 6 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 165 (duminică, 7 august)

LIVE TEXT/ 166 de zile de război în Ucraina (luni, 8 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 167 (marți, 9 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 168 (miercuri, 10 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 169 (joi, 11 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 170 (vineri, 12 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 171 (sâmbătă, 13 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 172 (duminică, 14 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 173 (luni, 15 august)

LIVE TEXT/ A 174-a zi de război în Ucraina (marți, 16 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 175 (miercuri, 17 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 176 (joi, 18 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 177 (vineri, 19 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 178 (sâmbătă, 20 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 179 (duminică, 21 august)

LIVE TEXT/ 180 de zile de război în Ucraina (luni, 22 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 181 (marți, 23 august)

LIVE TEXT/ Jumătate de an de la începutul războiului Rusiei în Ucraina (miercuri, 24 august)

LIVE TEXT/ A 183-a zi de război în Ucraina (joi, 25 august)

LIVE TEXT/ A 184-a zi de război în Ucraina (vineri, 26 august)

LIVE TEXT/ A 185-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 27 august)

LIVE TEXT/ A 186-a zi de război în Ucraina (duminică, 28 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 187 (luni, 29 august)

LIVE TEXT/ A 188-a zi de război în Ucraina (marți, 30 august)

LIVE TEXT/ 189 de zile de război în Ucraina (miercuri, 31 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 190 (joi, 1 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 191 (vineri, 2 septembrie)

LIVE TEXT/ 192 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 3 septembrie)

LIVE TEXT/ Ziua 193 de război în Ucraina (duminică, 4 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 194 (luni, 5 septembrie)

LIVE TEXT/ 195 de zile de război în Ucraina (marți, 6 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 197 (joi, 8 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 198 (vineri, 9 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 199 (sâmbătă, 10 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 200 (duminică, 11 septembrie)

LIVE TEXT/ A 201-a zi de război în Ucraina (marți, 13 septembrie)

LIVE TEXT/ 203 zile de război în Ucraina (miercuri, 14 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, a 204-a zi (joi, 15 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, a 205-a zi (vineri, 16 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, a 206-a zi (sâmbătă, 17 septembrie)

LIVE TEXT/ A 207-zi a războiului din Ucraina (duminică, 18 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 208 (luni, 19 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 209 (marți, 20 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 210 (miercuri, 21 septembrie)

LIVE TEXT/ A 211-a zi a agresiunii ruse asupra Ucrainei (joi, 22 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 212 (vineri, 23 septembrie)

LIVE TEXT/ A 213-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 24 septembrie)

LIVE TEXT/ A 214-a zi de război în Ucraina (duminică, 25 septembrie)

LIVE TEXT/ A 215-a zi de război în Ucraina (luni, 26 septembrie)

LIVE TEXT/ 216 zile de război în Ucraina (marți, 27 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 217 (miercuri, 28 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 218 (joi, 29 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 219 (vineri, 30 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 220 (sâmbătă, 1 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 221 (duminică, 2 octombrie)

LIVE TEXT/ 222 de zile de război în Ucraina (luni, 3 octombrie)

LIVE TEXT/ A 223-a zi de război în Ucraina (marți, 4 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 224 (miercuri, 5 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, a 225-a zi (joi, 6 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 226 (vineri, 7 octombrie)

LIVE TEXT/ A 227-a zi de Război în Ucraina (sâmbătă, 8 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 228 (duminică, 9 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 229 (luni, 10 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 230 (marți, 11 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 231 (miercuri, 12 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 232 (joi, 13 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 233 (vineri, 14 octombrie)

LIVE TEXT/ A 234-a zi de Război în Ucraina (sâmbătă, 15 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 235 (duminică, 16 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 236 (luni, 17 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 237 (marți, 18 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 238 (miercuri, 19 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 239 (joi, 20 octombrie)

LIVE TEXT/ 240 de zile de război în Ucraina (vineri, 21 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 241 (sâmbătă, 22 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 243 (luni, 24 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 244 (marți, 25 octombrie)

LIVE TEXT/ 245 de zile de război în Ucraina (miercuri, 26 octombrie)

LIVE TEXT/ A 246-a zi de război în Ucraina (joi, 27 octombrie)

LIVE TEXT/ A 247-a zi de război în Ucraina (vineri, 28 octombrie)

LIVE TEXT/ A 248-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 29 octombrie)

LIVE TEXT/ A 249-a zi de război în Ucraina (duminică, 30 octombrie)

LIVE TEXT/ 250 de zile de război în Ucraina (luni, 31 octombrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 251 (marți, 1 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 252 (miercuri, 2 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 253 (joi, 3 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 254 (vineri, 4 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 255 (sâmbătă, 5 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 256 (duminică, 6 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 257 (luni, 7 noiembrie)

LIVE TEXT/ 258 de zile de război în Ucraina (marți, 8 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 259 (miercuri, 9 noiembrie)

LIVE TEXT/ 260 de zile de război în Ucraina (joi, 10 noiembrie)

LIVE TEXT/ 261 de zile de război în Ucraina (vineri, 11 noiembrie)

LIVE TEXT/ 262 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 12 noiembrie)

LIVE TEXT/ 263 de zile de război în Ucraina (duminică, 13 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 264 (luni, 14 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 265 (marți, 15 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 266 (miercuri, 16 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 267 (joi, 17 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 268 (vineri, 18 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 269 (sâmbătă, 19 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 270 (duminică, 20 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 271 (luni, 21 noiembrie)

LIVE TEXT/ A 272-a zi de război în Ucraina (marți, 22 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 273 (miercuri, 23 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 274 (joi, 24 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 275 (vineri, 25 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 276 (sâmbătă, 26 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 277 (duminică, 27 noiembrie)

LIVE TEXT/ 278 de zile de război în Ucraina (luni, 28 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 279 (marți, 29 noiembrie)

LIVE TEXT/ 280 de zile de război în Ucraina (miercuri, 30 noiembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 281 (joi, 1 decembrie)

LIVE TEXT/ A 282-a zi a războiului purtat de Rusia în Ucraina (vineri, 2 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 283 (sâmbătă, 3 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 284 (duminică, 4 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 285 (luni, 5 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 286 (marți, 6 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 287 (miercuri, 7 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 288 (joi, 8 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 289 (vineri, 9 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 290 (sâmbătă, 10 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 291 (duminică, 11 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 292 (luni, 12 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 293 (marți, 13 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 294 (miercuri, 14 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 296 (vineri, 16 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 297 (sâmbătă, 17 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 298 (duminică, 18 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 299 (luni, 19 decembrie)

LIVE TEXT/ 300 de zile de război în Ucraina (marți, 20 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 301 (miercuri, 21 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 302 (joi, 22 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 303 (vineri, 23 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 304 (sâmbătă, 24 decembrie)

LIVE TEXT/ Ziua 305 de război în Ucraina (duminică, 25 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 306 (luni, 26 decembrie)

LIVE TEXT/ A 307-a zi de război în Ucraina (marți, 27 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 308 (miercuri, 28 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 309 (joi, 29 decembrie)

LIVE TEXT Război în Ucraina, ziua 310 (vineri, 30 decembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 313 (luni, 2 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 314 (marți, 3 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 315 (miercuri, 4 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 316 (joi, 5 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 317 (vineri, 6 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 318 (sâmbătă, 7 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 319 (duminică, 8 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 320 (luni, 9 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 321 (marți, 10 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 322 (miercuri, 11 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 323 (joi, 12 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 324 (vineri, 13 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 325 (sâmbătă, 14 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 326 (duminică, 15 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 327 (luni, 16 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 328 (marți, 17 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 329 (miercuri, 18 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 330 (joi, 19 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 331 (vineri, 20 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 332 (sâmbătă, 21 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 333 (duminică, 22 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 334 (luni, 23 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 335 (marți, 24 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 336 (miercuri, 25 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ A 337-a zi de război în Ucraina (joi, 26 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ A 338-a zi de război în Ucraina (vineri, 27 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 341 (luni, 30 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 342 (marți, 31 ianuarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 343 (miercuri, 1 februarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 344 (joi, 2 februarie 2023)

LIVE TEXT/ A 345-a zi a agresiunii Federației Ruse asupra Ucrainei (vineri, 3 februarie 2023)

LIVE TEXT/ A 346-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 4 februarie 2023)

LIVE TEXT/ A 347-a zi de război în Ucraina (duminică, 5 februarie 2023)

LIVE TEXT/ A 348-a zi de război în Ucraina (luni, 6 februarie 2023)

LIVE TEXT/ A 349-a zi de război în Ucraina (marți, 7 februarie 2023)

LIVE TEXT/ A 350-a zi de război în Ucraina (miercuri, 8 februarie 2023)

LIVE TEXT/ A 351-a zi de război în Ucraina (joi, 9 februarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 352 (vineri, 10 februarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 353 (sâmbătă, 11 februarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 354 (duminică, 12 februarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 355 ( luni, 13 februarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 356 (marți, 14 februarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 357 (miercuri, 15 februarie 2023)

LIVE TEXT/ A 358-a zi de război în Ucraina (joi, 16 februarie 2023)

LIVE TEXT/ A 359-a zi de război în Ucraina (vineri, 17 februarie 2023)

LIVE TEXT/ A 360-a zi de război (sâmbătă, 18 februarie 2023)

LIVE TEXT/ A 361-a zi de război (duminică, 19 februarie 2023)

LIVE TEXT/ 362-a zi de război în Ucraina (luni, 20 februarie 2023)

LIVE TEXT/ A 363-a zi de război în Ucraina (marți, 21 februarie 2023)

LIVE TEXT/ A 364-a zi de război în Ucraina (miercuri, 22 februarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 365 (joi, 23 februarie 2023)

LIVE TEXT/ Un an de război în Ucraina. Ziua 366 (vineri, 24 februarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 367 (sâmbătă, 25 februarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 368(duminică, 26 februarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 369 (luni, 27 februarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 370 (marți, 28 februarie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 371 (miercuri, 1 martie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 372 (joi, 2 martie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 373 (vineri, 3 martie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 374 (sâmbătă, 4 martie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 375 (duminică, 5 martie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 376 (luni, 6 martie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 377 (marți, 7 martie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 378 (miercuri, 8 martie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 379 (joi, 9 martie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 380 (vineri, 10 martie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 381 (sâmbătă, 11 martie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua, 382 (duminică, 12 martie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 383 (luni, 13 martie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 384 (marți, 14 martie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 385 (miercuri, 15 martie 2023)

LIVE TEXT/ 386 de zile de război în Ucraina (joi, 16 martie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 387 (vineri, 17 martie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 388 (sâmbătă, 18 martie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 389 ( duminică, 19 martie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 390 (luni, 20 martie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 391 (marți, 21 martie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 392 (miercuri, 22 martie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 393 (joi, 23 martie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 394 (vineri, 24 martie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 395 (sâmbătă, 25 martie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 396 (duminică, 26 martie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 397 (luni, 27 martie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 398 (marți, 28 martie 2023)

LIVE TEXT/ 399 de zile de război în Ucraina (miercuri, 29 martie 2023)

LIVE TEXT/ 400 de zile de război în Ucraina (joi, 30 martie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 401 (vineri, 31 martie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 402 (sâmbătă, 1 aprilie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 403 (duminică, 2 aprilie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 404 (luni, 3 aprilie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 405 (marți, 4 aprilie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 406 (miercuri, 5 aprilie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 407 (joi, 6 aprilie 2023)

LIVE TEXT/ A 408-a zi a agresiunii Federației Ruse în Ucraina (vineri, 7 aprilie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 409 (sâmbătă, 8 aprilie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 410 (duminică, 9 aprilie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 411 (luni, 10 aprilie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 412 (marți, 11 aprilie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 413 (miercuri, 12 aprilie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 414 (joi, 13 aprilie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 415 (vineri, 14 aprilie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 416 (sâmbătă, 15 aprilie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 417 (duminică, 16 aprilie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 418 (luni, 17 aprilie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 419 (marți, 18 aprilie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 420 (miercuri, 19 aprilie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 421 (joi, 20 aprilie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 422 (vineri, 21 aprilie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 423 (sâmbătă, 22 aprilie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 424 (duminică, 23 aprilie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 425 (luni, 24 aprilie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 426 (marți, 25 aprilie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 427 (miercuri, 26 aprilie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 428 (joi, 27 aprilie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 429 (vineri, 28 aprilie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 430 (sâmbătă, 29 aprilie 2023)

LIVE TEXT/ 431 de zile de război în Ucraina (duminică, 30 aprilie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 432 (luni, 1 mai 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 433 (marți, 2 mai 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 434 (miercuri, 3 mai 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 435 (joi, 4 mai 2023)

LIVE TEXT/ A 436-a zi a agresiunii Rusiei în Ucraina (vineri, 5 mai 2023)

LIVE TEXT/ 437 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 6 mai 2023)

LIVE TEXT/ 438 de zile de război în Ucraina (duminică, 7 mai 2023)

LIVE TEXT/ 439 de zile de război în Ucraina (luni, 8 mai 2023)

LIVE TEXT/ 440 de zile de război în Ucraina (marți, 9 mai 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 441 (miercuri, 10 mai 2023)

LIVE TEXT/ 442 de zile de război în Ucraina (joi, 11 mai 2023)

LIVE TEXT/ 443 de zile de război în Ucraina (vineri, 12 mai 2023)

LIVE TEXT/ 444 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 13 mai 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 445 (duminică, 14 mai 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 446 (luni, 15 mai 2023)

LIVE TEXT/ 447 de zile de război în Ucraina (marți, 16 mai 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 448 (miercuri, 17 mai 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 449 (joi, 18 mai 2023)

LIVE TEXT/ A 450-a zi a invaziei la scară largă a Federației Ruse în Ucraina (vineri, 19 mai 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 451 (sâmbătă, 20 mai 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 452 (duminică, 21 mai 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 453 (luni, 22 mai 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 454 (marți, 23 mai 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 455 (miercuri, 24 mai 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 456 (joi, 25 mai 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 457 (vineri, 26 mai 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 458 (sâmbătă, 27 mai 2023)

LIVE TEXT/ A 459-a zi a războiului purtat de Rusia în Ucraina (duminică, 28 mai 2023)

LIVE TEXT/ A 460-a zi a războiului dus de Rusia în Ucraina (luni, 29 mai 2023)

LIVE TEXT/ A 461-a zi a războiului din Ucraina (marți, 30 mai 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 462 (miercuri, 31 mai 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 463 (joi, 1 iunie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 464 (vineri, 2 iunie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 465 (sâmbătă, 3 iunie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 466 (duminică, 4 iunie 2023)

LIVE TEXT/ 467 de zile de război în Ucraina (luni, 5 iunie 2023)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 468 (marți, 6 iunie 2023)

LIVE ETXT/ Război în Ucraina, ziua 469 (miercuri, 7 iunie 2023)