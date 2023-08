LIVE TEXT Finlanda a aprobat un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, în valoare de aproape 100 de milioane de euro. Război în Ucraina, ziua 548

UPDATE 16:35 Finlanda va trimite mai multe echipamente de apărare pentru a ajuta Ucraina. Acesta va fi cel de-al 18-lea pachet de sprijin pentru Ucraina.

Acest pachet va costa Finlanda aproximativ 94 de milioane de euro, ajutorul oferit până acum fiind de aproximativ 1,3 miliarde de euro.

„Sprijinul Finlandei și al aliaților noștri față de Ucraina rămâne neclintit. Chestiunea principală în ceea ce privește viitoarea ordine de securitate în Europa și în Finlanda este de a fi capabili să limităm agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei”, a afirmat ministrul apărării finlandez, Antti Häkkänen.

UPDATE 13:45 Kremlinul a declarat vineri că sugestiile occidentale potrivit cărora șeful grupului Wagner, Evgheni Prigojin, ar fi fost ucis la ordinul lui Vladimir Putin sunt o „minciună absolută” și a refuzat să confirme definitiv moartea acestuia, invocând necesitatea de a aștepta rezultatele testelor.

El a mai spus că nu știe dacă Putin va participa la funeraliile lui Prigojin pentru că președintele are „un program foarte încărcat”.

Peskov a adăugat că ancheta privind accidentul aviatic de miercuri seară, în care Vladimir Putin a declarat că Prigojin și asociații săi au fost uciși, conform informațiilor preliminare, continuă. Președintele rus nu s-a întâlnit recent cu Prigozhin, a adăugat Peskov.

UPDATE 13:30 O persoană a murit și alte trei au fost rănite, inclusiv un copil, în urma atacurilor rusești de joi asupra regiunii Herson din sudul Ucrainei, a declarat vineri guvernatorul local.

„Inamicul a efectuat 81 de atacuri în ultima zi, lansând 501 obuze din mortiere, artilerie, tancuri, grad, UAV-uri și avioane”, a declarat Oleksandr Prokudin, șeful administrației militare din regiunea Herson.

Rusia a tras 16 obuze asupra orașului Herson, a adăugat el.

Atacurile au lovit zone rezidențiale, o clădire administrativă, o instalație de infrastructură critică, o unitate medicală și instituții educaționale, a precizat el.

UPDATE 11:55 Ministerul britanic al Apărării a declarat vineri că „este foarte probabil” ca șeful Wagner, Evgheni Prigojin, să fi murit în urma accidentului aviatic de miercuri.

În ultima sa actualizare a informațiilor postată pe rețelele de socializare, ministerul a declarat că „nu există încă dovezi definitive că Prigojin se afla la bord și că este cunoscut pentru faptul că aplică măsuri de securitate excepționale. Cu toate acestea, este foarte probabil ca acesta să fie într-adevăr mort„.

Ministerul britanic al Apărării a apreciat că dispariția lui Prigojin ar avea un „efect profund destabilizator”, mai ales având în vedere că se crede că și alți doi oficiali proeminenți ai lui Wagner ar fi murit în accident.

„Atributele sale personale de hiperactivitate, îndrăzneală excepțională, dorință de rezultate și brutalitate extremă au pătruns în Wagner și este puțin probabil să fie egalate de vreun succesor”, a declarat ministerul.

