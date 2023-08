LIVE TEXT Ucraina speră să organizeze un summit pentru pace în această toamnă, spune Zelenski. Război în Ucraina, ziua 525

UPDATE 22:15 Zelenski a declarat miercuri că speră că un „summit pentru pace” în Ucraina ar putea avea loc în această toamnă și că discuțiile din această săptămână din Arabia Saudită reprezintă un pas înainte spre acest obiectiv, relatează Reuters.

Într-un discurs publicat pe site-ul președintelui, Zelenski le-a spus diplomaților ucraineni că aproape 40 de țări vor fi reprezentate la reuniunea de la Jeddah din 5 și 6 august.

Zelenski și echipa sa colaborează cu aliații pentru a obține un sprijin larg pentru un „summit de pace” care să aprobe principiile care să stea la baza unei înțelegeri pentru a pune capăt războiului început de invazia totală a Rusiei în urmă cu aproape 18 luni.

Summitul s-ar baza pe un plan în 10 puncte elaborat de Kiev în toamna anului trecut, care a fost promovat în mod activ de Zelenski.

Viziunea sa asupra păcii cere restabilirea deplină a integrității teritoriale a Ucrainei și retragerea completă a trupelor rusești, protejarea securității alimentare și energetice, siguranța nucleară, eliberarea tuturor prizonierilor și alte puncte.

Încă nu s-a convenit asupra locului de desfășurare a summitului.

Oficialii ucraineni și occidentali au declarat că summitul nu va implica Rusia.

UPDATE 20:50 Ministerul rus al Apărării a declarat că au fost impuse restricții de circulație pentru navele și avioanele din strâmtoarea Kerci, potrivit presei ruse.

Acesta nu a oferit un motiv pentru această măsură.

„În zona delimitată de linia de coastă (…) este interzisă navigația tuturor navelor și ambarcațiunilor, a mijloacelor de deplasare sub apă, ancorarea, acostarea și zborul aeronavelor, prezența persoanelor în apă și alte activități, cu excepția navelor care se deplasează în timpul zilei de-a lungul șenalelor și rutelor recomandate prin strâmtoarea Kerci în tranzit sau spre porturile situate în strâmtoarea Kerci”, se arată în comunicat, potrivit Tass.

Strâmtoarea Kerci face legătura între Marea Azov și Marea Neagră, la est de peninsula Crimeea, ocupată de Federația Rusă din 2014.

UPDATE 20:30 Raionul Nikopol a fost atacat de trei ori în timpul zilei de miercuri. Potrivit guvernatorului regiunii Dnipropetrovsk Serhii Lîsak, forțele ruse au lovit orașul Nikopol și comunitatea Marhaneț.

„În centrul raionului, 2 case particulare au fost avariate. Liniile electrice au fost avariate. Clădirea uneia dintre instituții și un moped aparținând unui locuitor au fost, de asemenea, lovite. O casă și o anexă din comunitate au fost, de asemenea, avariate de bombardamentele inamice”, a scris Lîsak pe Telegram.

Nu au fost înregistrate victime.

UPDATE 16:53 În timpul atacului rusesc din această noapte, portul orașului Ismail din regiunea Odesa de la Dunăre a fost puternic afectat. Acest lucru a dus la o creștere a prețurilor la alimente la nivel mondial.

Ministerul Apărării al Ucrainei a raportat oficial avarii la liftul din portul Ismail, scrie hromadske.

O sursă Reuters a spus că orașul a fost ținta principală a atacului nocturn al rușilor, iar pagubele de acolo sunt „grave”. După atac, prețurile grâului din Chicago au crescut cu 4% dimineața, iar ulterior au crescut cu încă 2,5%.

