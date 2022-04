A 63-a zi de război în Ucraina a început cu explozii în regiunea Belgorod, aproape de granița cu Ucraina. Primele raportări sugerează că un depozit de armament a fost bombardat. Rusia întrerupe livrările de gaze către Polonia și Bulgaria, într-o escaladare majoră a conflictului dintre Rusia și Occident din cauza invaziei Moscovei în Ucraina.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Miercuri, 27 aprilie. LIVE TEXT:

UPDATE 20:40 Ministerul rus al Apărării susține că, timp de o zi, trupele ruse au distrus peste 210 naționaliști și 43 de unități de vehicule.

De asemenea, Rusia spune că a lovit trei depozite de muniții în regiunea Harkov și a doborât elicopterul ucrainean Mi-24.

UPDATE 19:30 Încă 30 de locuitori din regiunea Lugansk au fost evacuați din zonele afectate de război. Mai devreme, din regiunea au mai fost evacuate 58 de persoane.

UPDATE 19:00 Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a ajuns la Kiev, unde urmează să se întâlnească cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky.

I have arrived in Ukraine after visiting Moscow.



We will continue our work to expand humanitarian support & secure the evacuation of civilians from conflict zones.



The sooner this war ends, the better – for the sake of Ukraine, Russia, and the world. — António Guterres (@antonioguterres) April 27, 2022

UPDATE 18:20 Trupele ruse au bombardat un spital din localitatea Severodonețk, regiunea Lugansk. Potrivit șefului Administrației Regionale de Stat din Lugansk, Serghei Gaidai, în urma acestui atac a murit o femeie.

UPDATE 18:00 Oficiul procurorului general al Ucrainei anunță că, de la începutul războiului, în Ucraina au murit 217 de copii, iar peste 393 au fost răniți.

În total, peste 610 copii au fost răniți în Ucraina de la începutul războiului. Potrivit datelor oficiale, în dimineața zilei de 27 aprilie, numărul copiilor răniți nu s-a modificat – 217. Numărul răniților a crescut – peste 393.

De asemenea, oficiul procurorului general al Ucrainei anunță că, în urma bombardamentelor rusești 1 508 de instituții de învățământ au fost avariate, iar 102 dintre ele sunt complet distruse.

UPDATE 17:30 Trupele ruse intensifică ofensiva pe teritoriul Ucrainei, anunță Ministerul Apărării al Ucrainei, potrivit UNIAN.

„Inamicul desfășoară o operațiune ofensivă în zona operațională de est. Scopul său principal rămâne acela de a stabili controlul complet asupra teritoriului regiunilor Donețk și Lugansk, precum și de a asigura stabilitatea coridorului pe uscat cu teritoriul ocupat al Republicii Crimeea. Inamicul crește ritmul operațiunii ofensive”, a menționat purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean al Apărării, Aleksandr Motuzianik.

UPDATE 16:40 58 de persoane au fost evacuate astăzi din Popasna, regiunea Lugansk. Despre aceasta a anunțat de președintele administrației militare regionale Lugansk, Serghei Gaidai.

UPDATE 15:50 Ministra germană de Externe, Annalena Baerbock, a declarat miercuri în fața Parlamentului german că „nu este clar” cine se află în spatele atacurilor din Transnistria și a calificat situația din R. Moldova drept „extrem de critică”, scrie Sky News. Detalii aici

UPDATE 15:20 Kievul a lovit un post de comandă rusesc de pe Insula Şerpilor. Forţele armate ucrainene au anunţat că au lovit un post de comandă rusesc de pe insula Şerpilor din Marea Neagră, distrugând un sistem de rachete sol-aer Strela 10.

Militarii ucraineni mai menționează că trupele ruse au încercat să avanseze spre regiunea Nikolaev, în zona localităților Tavriiske și Nova Zoria, dar nu au avut succes, suferind pierderi semnificative. În cursul zilei de marți, rușii au pierdut în zona respectivă 16 soldați, un tanc și patru vehicule.

UPDATE 15:15 Vitalie Ignatiev, așa-numitul ministru de Externe din regiunea transnistreană, a declarat într-un interviu pentru Interfax că Chișinăul „trebuie să dea dovadă de înțelepciune” și să se așeze la masa negocierilor cu „conducerea Transnistriei” pentru a semna un „tratat de pace prin care să fie garantată neagresiunea reciprocă”. Detalii aici

UPDATE 14:45 Moscova a impus miercuri restricții pentru 287 de parlamentari britanici și le-a interzis intrarea în Rusia, acuzându-i că alimentează „isteria rusofobă nejustificată”, scrie TASS.

Ministerul rus de externe a precizat că sancțiunile impuse membrilor Camerei Comunelor au fost un răspuns la faptul că Marea Britanie a impus restricții similare pentru 386 de membri ai propriei camere inferioare a parlamentului la 11 martie.

UPDATE 14:35 Igor Volobuev, vicepreședinte al băncii de stat Gazprombank, a declarat că a fugit din Rusia pentru a lupta alături de forțele ucrainene. Detalii aici

Volobuev a declarat pentru site-ul de știri independent The Insider că a părăsit Rusia pe 2 martie și s-a alăturat forțelor de apărare teritorială ale Ucrainei.

„Nu puteam să privesc de pe margine ce făcea Rusia în țara mea natală”, a declarat Volobuev, care s-a născut în orașul Okhtyrka din nord-estul Ucrainei, în interviurile publicate marți seara.

UPDATE 14:00 Armata rusă intenționează să-și intensifice ofensiva în estul Ucrainei cu ajutorul unor întăriri primite din Rusia, anunță armata ucraineană.

Rusia a desfăşurat două batalioane tactice din regiunea Belgorod – situată la nord de frontiera ucraineană – în oraşul Izium, din estul Ucrainei, a precizat Statul Major general al armatei ucrainene.

UPDATE 13:10 Presa ucraieană scrie că soldații ruși au tras în manifestanții pașnici care au ieșit în Herson să protesteze împotriva ocupației rusești. Patru persoane au fost rănite.

Din imaginile postate pe rețelele de socializare se pot observa zeci de protestatari care au ieșit în fața sediului administrației locale, ocupat de forțele rusești.

UPDATE 13:00 Ministerul rus al Apărării declară miercuri, 27 aprilie, că rachete Kalibr ale forţelor sale au lovit un depozit de armament din regiunea ucraineană Zaporojie unde se aflau arme furnizate de SUA şi de ţări europene, scrie Tass. Autoritățile ruse au precizat că forţele ruse au distrus în cursul nopţii 59 de ţinte militare ucrainene, printre care 50 unde se găseau trupe şi patru depozite de muniţii.

UPDATE 12:45 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei susține că armata rusă vrea să ocupe Rubijne și Popasna. Potrivit autorităților ucrainen, forțele ruse vor să dezvolte o ofensivă asupra Slaviansk și Kramatorsk.

UPDATE 12:40 Biroul politici de reintegrare s-a autosesizat și împreună cu autoritățile de profil urmăresc îndeaproape evenimentele pentru a elucida toate circumstanțele, după ce așa-zisul Minister de Interne din regiunea transnistreană a anunțat că, în dimineața zilei de miercuri, 27 aprilie, au fost trase focuri de armă dinspre partea ucraineană în direcția satului Cobasna.

Într-un comentariu pentru Ziarul de Gardă, Mariana Sarî, purtătoarea de cuvânt a Biroului politici de reintegrare, a precizat că miercuri au fost trase trei focuri de armă, acestea fiind lansate în afara Zonei de Securitate, la două kilometri de satul Cobasna, pe teritoriul ucrainean. Detalii aici

UPDATE 12:20 Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen declară că anunțul gigantului rus Gazprom privind oprirea completă a livrărilor de gaze naturale către Polonia și Bulgaria este nejustificat și inacceptabil.

„Această mișcare demonstrează încă o dată lipsa de încredere în Rusia ca furnizor de gaze”, se mai arată în comunicatul emis de Comisia Europeană.

„Suntem pregătiți pentru acest scenariu. Suntem în contact strâns cu statele membre. Lucrăm la asigurarea unor livrări alternative și a celor mai bune niveluri de stocare în UE. (…) O întâlnire a grupului de coordonare în probleme gazelor are loc chiar acum. Întocmim răspunsul coordonat al UE. Vom continua să lucrăm cu partenerii internaționali pentru a asigura rute alternative. Și voi continua să lucrez cu liderii Europei și ai lumii pentru a asigura securitatea energetică în Europa”, a mai declarat Ursula von der Leyen, potrivit comunicatului.

Gazprom’s announcement is another attempt by Russia to blackmail us with gas.



We are prepared for this scenario. We are mapping out our coordinated EU response.



Europeans can trust that we stand united and in solidarity with the Member States impacted. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2022

UPDATE 12:00 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunță despre pierderile totale în luptă ale armatei ruse, până miercuri, 27 aprilie. Astfel, potrivit estimărilor autorităților ucrainene, circa 22,4 mii de militari ruși au decedat de la începutul invaziei ruse în Ucraina.

UPDATE 11:40 Ministrul român al Apărării, Vasile Dîncu a declarat că situaţia din Transnistria că este „o provocare şi o încercare de a crea un conflict care, după toate analizele noastre, în acest moment nu are şanse să se dezvolte. „Nu există niciun fel de posibilitate de război în Republica Moldova, e neutră din punct de vedere militar”, a mai spus ministrul român al Apărării. Detalii aici

UPDATE 11:30 Așa-zisul Minister de Interne din regiunea transnistreană susține că, în dimineața zilei de miercuri, 27 aprilie, au fost trase focuri de armă dinspre partea ucraineană în direcția satului Cobasna, unde se află depozitul militar în care se păstrează moştenirea de arme a fostei Armate a 14-ea a Uniunii Sovietice, dar și o parte din armamentul din fosta RDG și Cehoslovacia.

Între timp, copreședintele Comisiei Unificate de Control (CUC) din partea regiunii transnistrene, Oleg Beleakov, a negat informațiile despre împușcăturile din apropierea satului Cobasna, transmite TASS, agenție de presă afiliată Kremlinului. Detalii aici

UPDATE 11:00 Preşedintele Lituaniei cere cancelarului german să furnizeze tancuri Leopard Ucrainei, conform Reuters.

„Nu ocup funcţia cancelarului Olaf Scholz. Pot să spun doar ce aş fi făcut în locul lui: aş fi construit tancuri, a spus Gitanas Naused

UPDATE 10:40 Institutul pentru Studii de Război (ISW) menționează în cel mai recent raport că Rusia organizează atacuri sub steag fals în Transnistria și ar putea încerca să destabilizeze R. Moldova, creând tensiuni suplimentare cu România și NATO. Detalii aici

UPDATE 9:53 Armata Federaţiei Ruse a afirmat marţi seara că a făcut cuceriri teritoriale importante în estul şi sudul Ucrainei, printre care capturarea întregii regiuni Herson, scrie TASS.

„Armata rusă a preluat controlul asupra întregii regiuni Herson, părţi din regiunile Zaporojie şi Nikolaev (Mikolaiv), precum şi părţi semnificative din Republicile Populare Doneţk şi Lugansk”, a anunţat general-colonelul Mihail Mizinţev

UPDATE 9:30 Ministerul britanic al Apărării afirmă, în cea mai recentă analiză cu privire la războiul din Ucraina, că armata ucraineană își păstrează controlul asupra majorității spațiului său aerian.

Principalele constatări:

Ucraina își păstrează controlul asupra majorității spațiului său aerian. Rusia nu a reușit să distrugă în mod eficient forțele aeriene ucrainene sau să suprime apărarea antiaeriană ucraineană.

Ucraina continuă să pună în pericol mijloace aeriene rusești. Activitatea aeriană rusă se concentrează în principal în sudul și estul Ucrainei, oferind sprijin forțelor sale terestre.

Rusia are un acces aerian foarte limitat în nordul și vestul Ucrainei, limitând acțiunile sale ofensive la lovituri în adâncime cu arme de trase de la mare distanță. Rusia continuă să vizeze activele militare ucrainene și infrastructura logistică din întreaga țară.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 27 April 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/yBkEQmjzoS



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/r4vIO69jIM — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 27, 2022

UPDATE 9:10 Ucraina susține că podul de la Zatoka care face legătura cu Odesa a fost, din nou, atacat cu rachete.

Armata rusă a tras pentru a doua oară cu rachete în podul rutier-feroviar de peste limanul Nistrului din golful regiunii Odesa. Un anunț în acest sens a fost făcut de președintele Consiliului de administrație al SA „Ukrzaliznytsia” Alexander Kamyshin.

„Astăzi la ora 6:45 au avut loc tiruri de rachete repetate pe același pod peste limanul Nistrului din regiunea Odesa. Nu sunt feroviari răniți. Vom putea stabili gradul de deteriorare a infrastructurii după încheierea raidului aerian”, anunță oficialul ucrainean.

UPDATE 9:02 Germania va livra Ucrainei blindate Gepard, un sistem de apărare antiaeriană care face parte din stocurile industriei de apărare germane, potrivit Reuters.

Sistemul antiaerian Gepard face parte din categoria tehnicii autopropulsate blindate, cu mobilitate ridicată și timp foarte scurt de reacție, misiunea sa tactică fiind angajarea luptei atât împotriva țintelor aeriene care atacă prin surprindere, la joasă înălțime, cu o viteză de până la 475 m/s, căt și a țintelor terestre.

UPDATE 8:45 Rusia a tras peste 1 300 de rachete în Ucraina de la începutul războiului, a declarat adjuncta ministrului apărării Anna Malyar. Potrivit ei, acestea sunt rachete aeriene, maritime şi terestre. Militarii ruși au preluat controlul mai multor aşezări din regiunile Harkov şi Lugansk, relatează Statul Major. Armata rusă nu încetează să bombardeze clădirile rezidenţiale: mai multe case au luat foc în câteva regiuni.

UPDATE 8:35 Gazprom va suspenda începând de miercuri livrările de gaze către Bulgaria și Polonia, au anunțat marți seară cele două țări, precizând că s-au pregătit pentru această situație, scrie Reuters.

„Astăzi, Bulgargas EAD a primit notificarea că livrările Gazprom Export vor fi suspendate începând cu 27 aprilie 2022″, a precizat Ministerul bulgar al Economiei într-un comunicat.

Tot marți seara, autoritățile poloneze au confirmat oprirea furnizării de gaze prin conducta Yamal Europa, ca urmare a refuzului de a plăti în ruble.

UPDATE 8:20 Preşedintele ucrainean Volodimir Zelensky declară că Federaţia Rusă încearcă să destabilizeze situaţia în regiunea transnisterană. Potrivit lui Zelensky, forţele Armate ale Ucrainei sunt pregătite pentru o posibilă astfel de ofensivă a Rusiei, informează site-ul preşedinţiei, president.gov.ua.

După o întâlnire cu directorul general al Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice (AIEA), Rafael Grossi, Zelensky le-a declarat jurnaliştilor că este de aceeaşi părere cu preşedinta R. Moldova, Maia Sandu, în ceea ce priveşte situaţia actuală în regiune. Zelesnsky spus că a discutat problema şi cu premierul român Nicolae Ciucă, marţi, la Kiev. Detalii aici

UPDATE 8:00 O serie de explozii au fost auzite la primele ore ale zilei de miercuri în regiunea rusă Belgorod (70 Km NE de Harkov), lângă granița cu Ucraina. Potrivit guvernatorul regional, un depozit de muniții a luat foc, dar niciun civil nu a fost rănit.

Russian ammunition depot on fire in Belgorod, near the Ukrainian border. https://t.co/NlDBNFlbKB — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 27, 2022

Reports of Russian air defense activity over Belgorod pic.twitter.com/lyLDIZ679X — Doge (@IntelDoge) April 27, 2022

ZdG a urmărit derularea fiecărei zile a războiului din Ucraina. Vedeți, mai jos, cronologia:

