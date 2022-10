LIVE TEXT Circa 40% din infrastructura energetică a Ucrainei este grav deteriorată. Posibile întreruperi ale furnizării energiei electrice anunțate pe întreg teritoriul țării. Război în Ucraina, ziua 238

Este a 238-a zi a războiului provocat de Rusia în Ucraina. Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a anunțat că din 10 septembrie și până pe 18 octombrie au fost distruse 30% din centralele electrice ucrainene, după ce trupele ruse au reluat atacurile masive asupra mai multor regiuni din Ucraina. Forțele ruse au răpit personalul centralei nucleare de la Zaporojie pentru a întări controlul fizic asupra operațiunilor centralei, anunță ISW.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, în primele ore ale zilei de 24 februarie, începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina. Pe 30 septembrie, liderul de la Kremlin a anunțat anexarea ilegală a teritoriilor ocupate din Ucraina, după „referendumurile” criticate de comunitatea internațională, pe care rușii le-au organizat în perioada 23 – 27 septembrie în Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson. Consiliul Europei a condamnat anexarea ilegală a acestor teritorii menționând că „Crimeea, Herson, Zaporojie, Donețk și Lugansk sunt Ucraina”.

UPDATE 21:50 Aproximativ 40% din infrastructura energetică a Ucrainei este grav deteriorată, a anunțat șeful adjunct al Biroului Președintelui Ucrainei, Kyrylo Tymoshenko.

Astfel, de joi, 20 octombrie, vor fi introduse restricții de furnizare a energiei electrice pe întreg teritoriul Ucrainei.

„Astăzi, inamicul a distrus din nou instalațiile de generare a energiei electrice. Mâine, începând cu ora 7:00 până la ora 23:00, este necesar să se reducă la minimum utilizarea energiei electrice. Acest lucru este valabil pentru rezidenții din toate regiunile țării. Dacă nu o faceți, ar trebui să vă pregătiți pentru pene de curent temporare. De asemenea, începând de mâine, utilizarea iluminatului stradal în orașe va fi limitată”, se arată în mesajul postat de Tymoshenko.

UPDATE 19:00 Eurodeputații au acordat Premiul Saharov 2022 pentru libertatea de gândire „poporului curajos al Ucrainei”, reprezentat de președintele ucrainean, de liderii aleși și de societatea civilă, anunță Parlamentul European.

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat laureatul din acest an miercuri după-amiază la Strasbourg, în urma deciziei Conferinței președinților Parlamentului (formată din președinte și liderii grupurilor politice).

