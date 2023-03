LIVE TEXT Ofensiva trupelor ruse de lângă Bahmut-stagnată. Război în Ucraina, ziua 395

UPDATE 12:30 Ofensiva trupelor ruse de lângă Bahmut a stagnat din cauza epuizării extreme a trupelor, transmite serviciul de informații britanic.

Ministerul britanic al Apărării notează că ucraineanii au suferit și ei pierderi mari în timpul apărării.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 25 March 2023.



Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/hPItxkp6cV



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/bCnS87k1lJ