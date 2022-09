LIVE TEXT Ziua 193 de război în Ucraina. Zelensky a discutat cu Ursula von der Leyen despre o nouă tranșă de ajutor financiar și un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

Suntem în ziua 193 a războiului pornit de Rusia în Ucraina. Forțele Armate ale Ucrainei menționează că Rusia continuă să-și concentreze eforturile pe stabilirea controlului deplin asupra teritoriului regiunii Donețk. Persistă amenințarea cu atacuri sistematice aeriene și rachete masive asupra infrastructurii militare și critice din întreaga Ucraină.

Germania va aloca alte 200 de milioane de euro Ucrainei pentru a ajuta persoanele care au fost nevoite să migreze în interiorul țării, spre zone mai sigure. Potrivit Organizației Internaționale pentru Migrație a ONU, până pe 23 august, aproximativ 7 milioane de ucraineni au migrat în interiorul țării. Aproape jumătate dintre refugiații în vârstă de muncă – 44 la sută – și-au pierdut veniturile.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie 2022. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

Update 13.56: Volodimir Zelensky a discutat cu Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen despre o nouă tranșă de ajutor macrofinanciar pentru Ucraina. Zelensky a subliniat, în context, necesitatea pregătirii celui de-al 8-lea pachet de sancțiuni, inclusiv interzicerea eliberării vizelor cetățenilor ruși. De asemenea, Zelensky menționează că s-au coordonat pași pentru a limita profiturile excedentare ale Rusiei din vânzarea de petrol și gaze și s-a luat în considerare posibilitatea unei evaluări rapide de către Comisia Europeană, de îndată ce Ucraina îndeplinește cele șapte recomandări.

Had a phone conversation with President of the European Commission @vonderleyen. Discussed the allocation of the next tranche of #EU macro-fin aid ASAP. Emphasized the need to prepare the 8th package of sanctions, including a ban on issuing visas to Russian citizens. (1/2)