LIVE TEXT Ucraina are resursele necesare ca să înceapă contraofensiva și să-și recupereze teritoriile de la ruși – secretarul de stat al SUA. Război în Ucraina, ziua 440

UPDATE 21:57 Ucraina are resursele de care are nevoie pentru a-și recuceri teritoriul de la Rusia într-o contraofensivă, apreciază secretarul de stat american Antony Blinken, relatează CNN.

„Ei (ucrainenii) dispun de ceea ce au nevoie pentru a continua să aibă succes în recucerirea teritoriului pe care li l-au luat cu forța Rusia în ultimele 14 luni”, declară Antony Blinken într-o conferință de presă comună cu omologul său britanic James Cleverly.

Secretarul de Stat american face aceste declarații după ce Statele Unite au anunțat că acordă Ucrainei un ajutor suplimentar în valoare de 1,2 miliarde de dolari, menit să consolideze apărarea antiaeriană și să mențină aprovizionarea cu muniție.

UPDATE 20:43 Deputații francezi au adoptat în unanimitate un text prin care se solicită ca grupul paramilitar rus „Wagner” să fie inclus pe lista organizațiilor teroriste a UE, scrie Novaya Gazeta Europa.

Propunerea de rezoluție fără caracter obligatoriu, depusă de deputatul partidului Renaștere (centru) Benjamin Haddad, vizează în special „numeroasele abuzuri [ale grupului Wagner] împotriva populației civile” din Ucraina și Africa. Textul a fost co-semnat de deputați din diferite grupuri parlamentare pro-prezidențiale, dar și de aleși din rândurile Socialiștilor, Ecologiștilor și Republicanilor (centru dreapta).

Textul citează serviciile de informații germane, potrivit cărora grupul paramilitar „a participat la execuții sumare, mutilări și acte de tortură comise împotriva civililor în orașul ucrainean Bucea”.

Parlamentul Lituaniei a adoptat deja la jumătatea lunii martie o rezoluție în care se afirmă că „Wagner este o organizație teroristă”, acuzând-o de „crime de agresiune sistematice și grave” în Ucraina.

UPDATE 19:55 UE a alocat 20 de miliarde de dolari pentru a menține stabilitatea economică și financiară a Ucrainei de la începutul invaziei rusești, a declarat prim-ministrul Ucrainei, Denis Șmîgal.

„De la începutul invaziei rusești la scară largă, UE a devenit principalul donator pentru bugetul ucrainean. 20 de miliarde de dolari au fost furnizate de statele membre ale UE și de instituțiile sale pentru a sprijini stabilitatea economică și financiară a Ucrainei”, a declarat Șmîgal.

În același timp, cabinetul de miniștri de la Kiev atrage un grant de peste 350 de milioane de grivne pentru reconstrucția spitalelor distruse și achiziționarea de noi echipamente.

UPDATE 17:16 Departamentul de Apărare al Statelor Unite a anunțat un nou pachet de asistență pentru Ucraina în valoare de 1,2 miliarde de dolari, inclusiv pentru a consolida apărarea aeriană ucraineană. Noua asistență va fi oferită Ucrainei în cadrul Inițiativei de asistență pentru securitatea Ucrainei (USAI), scrie Unian.

„Acest pachet al Inițiativei de asistență pentru securitatea Ucrainei subliniază angajamentul continuu al Statelor Unite de a răspunde celor mai urgente nevoi ale Ucrainei, angajându-se să furnizeze sisteme de apărare aeriană și muniție, pe termen scurt, în timp ce consolidează capacitatea forțelor armate ucrainene de a-și apăra teritoriul și de a descuraja agresiunea rusă pe termen lung”, a anunțat Departamentul de Apărare al SUA.

UPDATE 16:50 Ucraina se așteaptă ca Uniunea Europeană să adopte în curând cel de-al 11-lea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, care va conține restricții împotriva industriei nucleare, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în timpul unui briefing susținut la Kiev alături de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, relatează Ukrinform.

În timpul întrevederii cu președinta Comisiei Europene, Zelenski a discutat despre problema sancțiunilor impuse Rusiei pentru agresiunea rusă împotriva Ucrainei.

„Contăm pe adoptarea celui de-al 11-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Sancțiunile împotriva industriei nucleare a statului terorist ar trebui să facă parte din acesta”, a declarat Zelenski, subliniind că, în acest caz, puterea pachetului de sancțiuni va fi proporțională cu nivelul amenințării.

Cel de-al 11-lea pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei ar urma să fie adoptat în a doua jumătate a lunii mai. Uniunea Europeană intenționează să introducă o interdicție privind tranzitul a numeroase bunuri pe teritoriul Federației Ruse, în încercarea de a consolida respectarea sancțiunilor impuse anterior.

UPDATE 13:33 Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a reținut doi agenți ruși în orașul Zaporojie care plănuiau „atacuri teroriste împotriva comandamentului Forțelor Armate ale Ucrainei și împotriva forțelor speciale ucrainene”, relatează Ukrinform.

„Ofițerii de contrainformații ai SBU au neutralizat o rețea de agenți FSB ruși în urma unei operațiuni speciale în regiunea Zaporojie. Unul dintre membrii grupului a activat anterior în cadrul FSB, iar celălalt era șoferul personal al unui oficial local de rang înalt”, precizează reprezentanții SBU într-o postare pe Telegram.

Agenții rușii erau implicați în „pregătirea unor atacuri teroriste împotriva comandamentului forțelor de apărare ucrainene și a angajaților SBU staționați în regiune”. În acest scop, conform SBU, agenții ruși colectau în mod constant informații despre locațiile bazelor militare ucrainene și despre rutele de deplasare ale apărătorilor ucraineni.

Agenții ruși ar fi expediat informații relevante despre acțiunile trupelor ucrainene către FSB-ul rusesc prin intermediul unui chat deschis pe Telegram. Pentru a se pregăti de „atacuri teroriste”, agenții ruși primeau un avans de 4.000 de dolari de la superiorii lor din FSB, susține SBU.

Potrivit anchetei ucrainene, „liderul grupării” era un locuitor din Zaporojie, un fost militar.

UPDATE 11:29 Autoritățile din Marea Britanie se pregătesc să livreze Ucrainei rachete cu rază lungă de acțiune capabile să lovească o țintă la o distanță de până la 300 km, scrie The Washington Post.

Deocamdată nu a fost luată nicio decizie finală, potrivit unui oficial britanic care a refuzat să confirme tipul sau cantitatea de armament avută în vedere.

Ucraina a pledat de mult timp pentru rachete cu rază de acțiune mai mare, argumentând că astfel de arme ar putea schimba cursul războiului, permițând forțelor sale să țintească centrele de comandă rusești, liniile de aprovizionare, depozitele de muniție și de combustibil, inclusiv din Crimeea. Între timp, Kievul se pregătește să lanseze o contraofensivă majoră, în următoarele câteva săptămâni.

UPDATE 11:20 Resturile unei rachete de croazieră lansate de armata rusă au fost găsite într-un cartier din regiunea Kiev, anunță Andrii Nebitov, șeful poliției din regiunea Kiev.

„Părți din armele ocupanților au căzut pe câmp. Nu s-au înregistrat victime sau pagube. Ofițerii de poliție inspectează locul faptei. Mulțumim Forțelor Armate ale Ucrainei pentru activitatea lor excelentă (…). Nu atingeți obiectele explozive, raportați descoperirea lor la serviciile speciale, restricționați accesul la locul unde au căzut resturile de rachete”, a spus el într-o postare pe Telegram.

UPDATE 11:10 Marți, 9 mai, nouă atacuri au fost lansate de armata rusă asupra regiunii Sumî, anunță administrația militară regională Sumî.

„În noaptea și în dimineața zilei de 9 mai, în regiunea Sumî au fost înregistrate nouă atacuri inamice (75 de explozii)”, se arată în comunicat.

Trei case particulare și un depozit de cereale al unei companii agricole au fost avariate.

UPDATE 09:19 Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns la Kiev. Potrivit purtătorului de cuvânt al Comisiei Europene, Eric Mamer, vizita lui von der Leyen în Ucraina se va axa pe „toate dimensiunile relațiilor UE-Ucraina, în special în contextul procesului de extindere a UE”.

„Mă bucur că am revenit la Kiev, aici unde valorile care ne sunt dragi sunt apărate în fiecare zi. Este un loc atât de potrivit pentru a sărbători Ziua Europei (…)”, a declarat Ursula von der Leyen într-o postare pe contul său de Twitter.

