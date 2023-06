LIVE TEXT Ucraina a primit 1,2 miliarde de dolari subvenții din partea Statelor Unite și 15 milioane de dolari din partea Finlandei. A 491-a zi a invaziei Federației Ruse în Ucraina

UPDATE 22:00 Ucraina a primit prin intermediul Fondului fiduciar multidonator al Băncii Mondiale 1,2 miliarde de dolari subvenții din partea Statelor Unite și 15 milioane de dolari din partea Finlandei.

Fondurile de grant au fost furnizate ca parte a celei de-a cincea finanțări suplimentare în cadrul proiectului „Sprijin pentru cheltuielile publice pentru administrația publică durabilă în Ucraina” (PEACE în Ucraina).

UPDATE 20:12 Fostul vicepreședinte al SUA Mike Pence, care candidează din partea Partidului Republican la alegerile prezidențiale din 2024, a făcut o vizită neanunțată în Ucraina și s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski, scriu CNN, Reuters и NBC News.

„Libertatea câștigă în Ucraina și acum, mai mult ca niciodată, trebuie să ne păstrăm încrederea în luptătorii curajoși de aici în Ucraina care susțin libertatea și luptă împotriva agresiunii ruse”, a spus Pence reporterilor după întâlnirea cu Zelenski la palatul prezidențial.

De asemenea, fostul vicepreședinte al Statelor Unite a vizitat Bucia, Irpin și Moșciun din regiunea Kiev, care a suferit de pe urma ocupației ruse.

UPDATE 17:15 Trupele rusești au lovit un centru de ajutorare din Herson pe 29 iunie, ucigând doi civili și rănind alți doi, potrivit guvernatorului regiunii Herson, Oleksandr Prokudin.

Atacul a avut loc în momentul în care rezidenții au venit la locul, cunoscut sub numele de „centrul de invincibilitate”, pentru a primi ajutor umanitar, a declarat Prokudin.

Potrivit Procuraturii Generale, depozite și alte facilități de infrastructură civilă au fost avariate în timpul atacului.

La începutul aceleiași zile, forțele rusești au lovit așezarea Bilozerka din regiunea Herson. O femeie în vârstă de 71 de ani a fost ucisă, alte două persoane au fost rănite și cel puțin 12 clădiri rezidențiale au fost avariate.

UPDATE 16:00 Ministerul rus al Apărării susține că a ucis marți, 27 iunie, doi generali ucraineni și până la 50 de ofițeri într-un atac cu rachete asupra orașului Kramatorsk.

Miercuri, Kremlinul și Ministerul Apărării au afirmat că atacul a vizat obiective militare.

Ucraina a declarat că atacul, care a lovit un restaurant aglomerat, a vizat civili. Oficialii au declarat că 12 persoane au murit în urma acestui atac, inclusiv trei copii.

UPDATE 11:50 Agenția de știri rusă de stat Tass relatează că Federația Rusă deschide dosare penale împotriva a 160 de „mercenari” din 33 de țări diferite care acționează de partea forțelor ucrainene.

„Ca urmare a colaborării cu Ministerul Apărării al Federației Ruse și cu alte servicii operaționale, au fost colectate dovezi privind participarea mercenarilor din Georgia, SUA, Letonia, Suedia și alte state. În prezent, 160 de străini din 33 de țări sunt urmăriți penal”, scrie Tass, citând Comitetul de anchetă al Federației Ruse.

UPDATE 08:30 Peste 100 de persoane au murit în urma prăbușirii barajului Nova Kahovka din Herson, la începutul acestei luni, potrivit unui bilanț actualizat miercuri de către Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Mai mult de 60 de cadavre au fost găsite numai sâmbătă și duminică, potrivit ultimelor informații.

Anterior, bilanțul morților în urma prăbușirii barajului a crescut la 45, atât oficialii ucraineni, cât și cei ruși oferind actualizări cu privire la persoanele ucise.

UPDATE 08:00 Potrivit unor rapoarte recente, este posibil ca părțile implicate în acordul de încheiere a scurtei rebeliuni a grupului Wagner, inclusiv președintele belarus Aleksandr Lukașenko, să fie încă în curs de negociere cu privire la detaliile acordului, a raportat Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) la 28 iunie.

Un grup independent de monitorizare din Belarus, numit Hajun Project, a citat datele de urmărire a zborurilor din 27 iunie, care ar putea sugera că avionul lui Evgheni Prigojin a părăsit aerodromul Machulishchi și a zburat spre Moscova, înainte de a se îndrepta imediat spre Sankt Petersburg.

Sursele de socializare pro-ruse au susținut că Prigojin s-a întors în Rusia pentru a negocia cu oficialii ruși și cu Consiliul Comandantului Wagner. ISW nu a putut confirma dacă Prigojin a zburat de fapt în Rusia, dar este probabil ca acesta să se fi întors pentru a pune la punct detaliile acordului mediat de Lukașenko, notează organizația americană.

În plus, alte surse pro-ruse speculează că rebeliunea eșuată are deja „un impact extins asupra structurii de comandă rusești”, scrie ISW.

NEW: Cont'd reporting about the deal mediated by Belarusian dictator Alexander #Lukashenko to end #WagnerGroup’s armed rebellion suggests that involved parties may still be negotiating the specifics of the agreement.



Latest on #Wagner, #Russia & #Ukraine: https://t.co/owjfEW9jU1 pic.twitter.com/tkGiKzKyIY