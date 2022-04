Ziua 45 de război în Ucraina. Administrația de la Odesa anunță despre o explozie, autoritățile au promis să revină cu detalii. De asemenea, se anunță despre o nouă lovitură asupra Severodonețk.

Date preliminare arată că, de la începutul invaziei în Ucraina, 176 de copii au a fost uciși și 324 de copii au fost răniți.

Totodată, ombudsmanul Ucrainei afirmă că soldaţii ruşi au violat minori și cere ONU să investigheze aceste fapte.

Într-un interviu pentru ziarul german Bild, Zelensky a recunoscut că urăște Rusia, dar încă speră la o întrevedere cu Vladimir Putin, pentru a decide când se termină războiul.

Premierul britanic Boris Johnson a mers azi la Kiev pentru discuții președintele Zelensky, iar șeful diplomației UE, Josep Borrell promite mai mult ajutor Ucrainei, după vizita de acolo.

Zilele următoare, în mai multe orașe din Germania au fost anunțate mitinguri pro-ruse, în legătură cu care Ministerul Afacerilor Interne a subliniat că oamenii legii îi vor urmări pe cei care încearcă să glorifice crimele de război rusești și să răspândească falsuri despre invazia rusă a Ucrainei.

Regatul Unit va trimite 120 de vehicule blindate şi noi sisteme de rachete antinavă pentru a susţine Ucraina împotriva invaziei ruse, a anunţat Downing Street sâmbătă, transmite Reuters.

Proteste împotriva războiului din Ucraina au avut loc sâmbătă în Rusia, exact în regiunea de unde provin și cei care au alcătuit unitatea militară de „măcelari" ruși care au comis masacrul din Buchea, unde sute de civili au fost găsiți uciși după retragerea trupelor ruse. Mai multe persoane au fost arestate în piața centrală din Habarovsk, lângă Vladivostok, după ce au protestat, majoritatea în tăcere, împotriva invaziei Rusiei în Ucraina.

Finlanda şi Suedia ar putea adera în curând la NATO, demers care ar înfuria probabil Moscova şi despre care oficialii spun că ar sublinia şi mai mult eroarea strategică a Rusiei de a invada Ucraina, scrie mediafax.ro

Donatorii, inclusiv Canada și Comisia Europeană, au promis sâmbătă 10,1 miliarde de euro în donații, împrumuturi și granturi pentru a sprijini refugiații care fug de război după invazia aramatei ruse în Ucraina, relatează Reuters.

Șeful diplomaţiei UE, Josep Borrell spune că a fost impresionat de reziliența și determinarea Kievului în războiul pornit de Rusia pe 24 februarie. Borrell susține că s-a întors acasă cu o listă clară de lucruri care trebuie îndeplinite.

UPDATE 17:51 – VIDEO/ 25 de zile în subsol printre cadavre. Cum locuitorii regiunii Cernigov au supraviețuit invaziei ruse

Jurnaliștii de la BBC relatează despre cum în timpul asediului, peste 130 de persoane erau ținute de armata rusă într-un subsol de 65 m². Locuitorii povestesc că stăteau și dormeau în picioare, iar unii așa și mureau – fiind în picioare. Ostaticii au stat așa printre cadavre timp de patru săptămâni.

UPDATE 17.37 – Premierul britanic Boris Johnson poartă discuții la Kiev cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, scrie BBC. Ambasada Ucrainei la Londra a publicat pe Twitter o poză cu cei doi lideri de la întâlnirea respectivă.

Televiziunea rusă a „deconspirat „falsuri ucrainene": postul de televiziune Rossiya 24 a arătat cum ucrainenii ar fi „fabricat" cadavre în Bucha, din manechine. Cu toate acestea, regizorul Nadezhda Kolobaeva a recunoscut imaginile respective: acestea sunt de la filmările unui serialul rusesc.

Un lot de ajutor umanitar a fost oferit de R. Moldova Ucrainei, pentru oamenii aflați în dificultate. Șapte camioane cu o încărcătură de aproximativ 90 tone au fost escortate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în țara vecină.

UPDATE 16.19 – Scriitor ucrainean bătut și torturat de soldații ruși, care i-au găsit în casă poze din perioada în care servea în marină, a murit la câteva zile după ce a fost eliberat: Evgheni Bal a murit pe 2 aprilie, cu șase zile zile înainte de a împlini 79 de ani, a anunțat Uniunea Scriitorilor din Ucraina.

Potrivit postului public de la Kiev, seniorul suferise trei zile de bătăi și tortură din partea armatei ruse, care a intrat peste el pe 18 martie și i-a descoperit în casă poze și documente care ar fi „atestat” că este „fascist”.

UPDATE 15.12 – VIDEO/ „M-au ținut într-o fântână în care acum zace un mort”. Povestea unui supraviețuitor din regiunea Kiev, capturat de ruși.

Oleg, colaborator la Centrul creștin de reabilitare pe lângă biserica protestantă, a fost capturat de ruși pentru că credeau că în centru se afla o bază militară ucraineană. Oleg s-a aflat trei zile în captivitate, a fost torturat și a auzit țipete ale civililor uciși de ruși. Pe 27 martie a reușit să scape. Bărbatul a povestit despre aceste trei zile de groază corespondentului de la Hromadske.

Cancelarul austriac Karl Nehammer a sosit sâmbătă la Kiev pentru a-şi arăta sprijinul pentru guvern, în timp ce armata rusă continuă să vizeze sudul şi estul ţării, informează Unian.

Chirurgul ucrainean Aleksandr Iațina, de 39 de ani care lucrează la un spital din capitala Ucrainei, a făcut dezvăluiri despre cum se vede războiul din spital. Medicul a declarat, într-un interviu pentru The Times că, a avut pacienți cu răni grave cauzate de explozibilul ascuns de soldații ruși în jucăriile de pluș ale copiilor.

UPDATE 13:30 „Nimic nou pe frontul propagandei rusești”. O nouă săptămână a falsurilor de război

Analiză Bellingcat : „fapte” vs dovezi

UPDATE 13:10 – VIDEO/ Povești emoționante ale voluntarilor ucraineni: Înainte de război, erau actori, restauratori și antreprenori. Acum, în fiecare zi, salvează vieți

Încă de la primele ore ale zilei de 24 februarie, societatea ucraineană s-a trezit într-o situație în care era necesar să acționeze foarte repede. Așa, întreaga națiune s-a mobilizat și fiecare a devenit și soldat, și voluntar. Iar curând a apărut inițiativa „Help the Helper” („Ajută-l pe cel care ajută”, n.r.).

„Help The Helper” este o platformă care adună povești despre cei care furnizează hrană, muniție, medicamente satelor și orașelor ucrainene, precum și despre cei care scot oamenii din foc și oferă asistență cuprinzătoare. Platforma conține profiluri de voluntari verificați care ajută civilii pe scară largă și cărora este posibil să le donezi individual, pentru activitățile lor.

Îainte de război, aceștia erau actori, restauratori și antreprenori, iar acum, în fiecare zi, salvează mii de vieți.

UPDATE 12:42 Volodimir Zelensky, primul interviu după atacul cu rachetă de la Kramatorsk: „Urăsc Rusia! Nu mai am lacrimi să plâng” Într-un interviu pentru ziarul german Bild, președintele ucrainean Volodimir Zelensky a vorbit despre atacul de la Kramatorsk, soldat cu peste 50 de morți, suferința copiilor și a relatat faptul că un șef de guvern european i-a cerut dovezi despre faptul că masacrul de la Bucha nu a fost înscenat. Zelensky încă speră la o întrevedere cu Vladimir Putin, fiindcă „doar el poate decide când se termină războiul”.

UPDATE 12:17 – Locotenent-colonel al armatei ruse, lichidat de militari ucraineni Gheorghe Petrunin, 48 de ani, locotenent-colonel al armatei ruse, a fost lichidat în timpul războiului. Comandant militar al garnizoanei orașului Samara, sudul Rusiei, el luptase și în Cecenia și în Siria. Informația, furnizată inițial de publicația comunitatea internațională de voluntari InformNapalm, a fost confirmată de Komsomolskaia Pravda, publicație pro-Kremlin, care a scris că militarul „a murit eroic în timpul operațiunii speciale.

UPDATE 11.35 – VIDEO/ Coregrafă din Ucraina, angajată la grădinița din Bardar: „Încet-încet învățăm limba română”: Înainte de izbucnirea războiului, Elena Jukovkaya era conducătoarea unui ansamblu de dansuri din Odesa, Ucraina. Participa la diverse concursuri naționale și internaționale. De o lună însă s-a refugiat, împreună cu cei trei copii ai ei, în satul Bardar, raionul Ialoveni, unde localnicii au primit-o cu brațele deschise. Unul dintre copiii Elenei a început să meargă la grădinița din localitate, iar ea a fost angajată în calitate de coregrafă.

Google a blocat canalul de YouTube Duma TV, care avea 145.000 de abonați. Pe canalul său, Duma TV publica comentarii ale deputaților, difuza ședințe plenare și emisiuni de autor.

Artiști și ilustratori ucraineni reinterpretează afișe informative din cel de-al Doilea Război Mondial, în contextul războiului pornit la 24 februarie de către Rusia în Ucraina. Proiectul „Never Again" Gallery face apel la memoria istorică a oamenilor din țările occidentale, cu solicitarea de a sprijini Ucraina „într-o situație care amintește foarte mult de evenimentele de acum 80 de ani".

Soldaţii ruşi au violat minori, afirmă comisarul pentru drepturile omului din parlamentul ucrainean, Ludmila Denisova. Denisova a cerut ONU să investigheze aceste fapte, precum şi alte presupuse crime de război.

UPDATE 09.40 – Ministerul Apărării din Marea Britanie, despre situația din zona de război pe 9 aprilie:

