Este a 110-a zi a războiului provocat de Rusia în Ucraina. Amnesty International susține că Rusia a bombardat orașul Harkov cu muniții cu dispersie. Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a declarat duminică că primește din nou transmisiuni de date de la distanță de la sistemele de monitorizare a garanțiilor instalate la centrala nucleară Zaporojie, care se află în prezent pe teritoriul controlat de Rusia.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE 21:55 Explozii în Donețk. Un obuz a lovit o maternitate din oraș, femeile internate au fost evacuate în subsolul clădirii, medicii continuă să ofere asistența necesară, relatează RIA Novosti, agenție de presă afiliată Kremlinului.

După lovitură, maternitatea din Donețk a luat foc, la fața locului lucrează serviciile de urgență.

În acest context, șeful autoproclamatei Republici Populare Donețk, Denis Pușilin a anunțat că vor fi activate „toate forțele suplimentare necesare ale aliaților, în primul rând cele ale Federației Ruse”.

UPDATE 20:46 În Odesa vor fi redenumite străzile ale căror nume sunt asociate cu Rusia, a anunțat primarul orașului Ghenadi Truhanov. Primarul orașului Odesa spune că o decizie finală în acest sens va fi luată de deputații consiliului orășenesc.

„Odesa a suferit pierderile sale în acest război. Și nu vrem să avem nimic comun cu statul, care astăzi încearcă să ne ștergă orașul și țara noastră de pe fața pământului. În special, vorbim despre denumirile străzilor din Odesa, care nu au nicio legătură cu istoria Odesei! Cred că străzi precum Novomoskovskaia, Borodinskaia, Kurskaia, Voronejskaia, Chapaeva și altele ar trebui redenumite!”, a scris primarul din Odesa pe pagina sa de Facebook.

UPDATE 19:45 Toate podurile din orașul Severodonețk au fost distruse, anunță șeful administrației de la Lugansk, Serghei Gaidai, pe canalul său de Telegram.

„Toate podurile care duc spre centrul regional au fost distruse. Nu putem organiza evacuarea. În general, acum sunt lupte, așa că oricum nu am putut efectua evacuarea, din moment ce totul este bombardat. Dar, totuși, podurile au făcut posibilă cel puțin livrarea de ajutor umanitar”, a spus Gaidai.

De asemenea, Gaidai spune că armata rusă nu controlează întregul oraș.

Anterior, Institutul pentru Studiul Războiului a declarat că armata rusă a aruncat în aer două poduri care leagă Severodonețk de Lisiciansk peste râul Severski Doneț.

UPDATE 18:32 Președintele francez Emmanuel Macron, premierul italian Mario Draghi, președintele României Klaus Iohannis și cancelarul german Olaf Scholz ar urma să meargă joi, 16 iunie, la Kiev. Informația a fost publicată de parlamentarul ucrainean Aleksei Goncearenko, pe pagina sa de Twitter.

„Cei trei muschetari. Președintele Macron, cancelarul Scholz, premierul Draghi vor vizita Kievul joi. Și ca d’Artagnan, Președintele României Iohannis”, a scris Goncearenko.

The three musketeers. President Macron, Chancellor Scholz, prime-minister Draghi will visit Kyiv this Thursday. And as d’Artagnan President of Romania Iohannis.