LIVE TEXT Noi bombardamente asupra infrastructurii din Zaporojie

Ministerul rus al apărării a afirmat sâmbătă că exploziile care au avariat în septembrie gazoductele Nord Stream 1 şi 2 din Marea Baltică au fost provocate de membri ai unei unităţi a marinei militare britanice, transmite Reuters.

Ministerul nu a prezentat nicio dovadă în sprijinul acuzaţiilor împotriva Regatului Unit, dar a precizat că britanicii au participat la „planificarea, pregătirea şi implementarea atacului terorist”.

Forțele ruse au lovit sâmbătă infrastructura din Zaporojie, a anunțat guvernatorul regiunii Oleksandr Starukh, citat de Kyiv Independent. Nu se știe încă ce arme au fost folosite și nici ce instalații au fost avariate, dar nu au fost înregistrate victime, potrivit primarului interimar al orașului Zaporojie, Anatolii Kurtiev.

Uniunea Europeană a blocat active ruseşti în valoare de peste 17 miliarde de euro în cadrul sancţiunilor aplicate Rusiei după invadarea Ucrainei, a declarat comisarul european pentru justiţie, Didier Reynders, publicaţiilor din grupul belgian Funke.

UE a adoptat opt pachete de sancţiuni împotriva Rusiei în cele opt luni de când a început invazia rusă în Ucraina, reaminteşte dpa. Politicienii ucraineni au cerut de mai multe ori ca activele respective să fie folosite pentru reconstrucţia ţării lor după război.

Marina militară rusă a respins un atac cu dronă asupra flotei din Marea Neagră, în golful Sevastopol, a anunţat guvernatorul oraşului Sevastopol din Crimeea, peninsula ucraineană anexată de Rusia.

