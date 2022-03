LIVE TEXT/ A 15-a zi de război în Ucraina. Premierul britanic a afirmat că Rusia ar putea folosi arme chimice în Ucraina, precizând că acest lucru face parte „direct din regulile lor de joc”

Joi, 10 martie, este a 15-a zi de război în Ucraina. De la începutul „operațiunii militare speciale” anunțată de Rusia, pe teritoriul Ucrainei au fost bombardate mai multe orașe, iar mii de cetățeni au fost evacuați în alte regiuni ale țării. Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a avut o întrevedere cu omologul său rus, Serghei Lavrov, în Turcia.

Duminică, 27 februarie, Vladimir Putin a anunțat că își pune forțele nucleare în stare de alertă, iar într-o decizie fără precedent, Uniunea Europeană a decis să trimită arme Ucrainei. Pe de altă parte, Rusia a recunoscut, pentru prima dată de la debutul invaziei, că a înregistrat pierderi în Ucraina.

UPDATE 23:12 Premierul britanic, Boris Johnson, a afirmat că Rusia ar putea folosi arme chimice în Ucraina, precizând că acest lucru face parte „direct din regulile lor de joc”. Detalii aici

UPDATE 22:50 Zelensky declară Ucraina va crea un program care să ajute la reconstruirea fiecărui oraș afectat de invazia rusă. Detalii aici

UPDATE 22:30 Joe Biden a reacţionat după anunţul creşterii ratei inflaţiei în SUA în luna februarie la 7,9%, cel mai ridicat nivel în ultimii 40 de ani. Președintele SUA a acuzat invazia rusă în Ucraina pentru creşterile de preţuri, dar a apreciat în acelaşi timp că preţul pe care Rusia îl plăteşte prin sancţiunile împotriva ei este cost „mult mai devastator” decât cel pe care îl suportă cetăţenii americani pe plan intern, relatează CNN. Detalii aici

UPDATE 22:00 Rusia este dispusă să discute despre garanţii pentru securitatea Ucrainei, dar împreună cu garanţii de securitate pentru Rusia şi pentru „statele europene”, a declarat joi ministrul de externe rus Serghei Lavrov, după întâlnirea avută joi în Turcia cu omologul său ucrainean Dmitro Kuleba, scrie Digi.

UPDATE 21:25 Aviația rusă bombardează orașul Cernigov cu bombe aeriene incendiare, ceea ce este interzis în mod expres de legea internațională, scrie presa ucraineană. Un anunț în acest sens a fost făcut de echipa de informații privind conflictele.

UPDATE 21:10 Nici un civil nu a reușit să părăsească astăzi orașul ucrainean Mariupol, a declarat viceprim-ministrul Ucrainei Iryna Vereșciuk. Detalii aici

UPDATE 20:40 Peste 60 de spitale din Ucraina au fost bombardate de forțele ruse și cinci lucrători medicali au fost uciși de când Rusia a declanșat războiul în Ucraina, a declarat ministrul ucrainean al Sănătății, Viktor Liașko.

Într-o postare pe Facebook publicată astăzi, Liashko a dat vina pe „gloanțele teroriste rusești” pentru moartea a cinci lucrători din sistemul medical, scrie The Guardian.

UPDATE 20:10 Autoritățile ucrainene susțin că armata rusă a distrus 400 de clădiri din orașul Harkov, al doilea oraș ca mărime al Ucrainei.

„Mulți oameni își pun întrebarea unde vom locui. Situația este foarte dificilă. Deja ne gândim unde să găzduim oamenii”, a declarat primarul orașului Harkov Igor Terekhov, conform Nexta TV.

