LIVE TEXT Manifestații la Kiev: Rudele soldaților cer Guvernului să stabilească o limită a serviciului în armată. 704 zile de război în Ucraina

UPDATE 17:10 La Kiev, rudele personalului militar ucrainean cer Guvernului să stabilească o limită de timp în care cei dragi lor ar trebui să servească în armată. La manifestațiile de duminică, 28 ianuarie, din centrul capitatei Ucrainei au ieșit aproximativ 100 de persoane, relatează The Guardian.

Protestatarii mărșăluiesc și țin afișe pe care scrie: „Ziua în război nu este egală cu ziua în viața civilă”.

UPDATE 15:10 De la începutul războiului din Ucraina în februarie 2022, În Federația Rusă au avut loc 220 de atacuri asupra birourilor de înrolare a militarilor ruși, declară Ministerul britanic al Apărării.

Din iulie 2023, au avut loc 113 incidente, ceea e arată o dublare a atacurilor asupra birourilor de înrolare în ultimele șase luni.

În timp ce Serghei Narîșkin, directorul serviciului rus de informații externe, i-a acuzat pe cei responsabili de atacurile că „acționează la ordinul oficialilor occidentali”, ministerul britanic al Apărării consideră că „este foarte probabil ca această creștere a numărului de atacuri să se datoreze unui sentiment mai mare de nemulțumire față de război în rândul populației ruse”.

