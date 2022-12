LIVE TEXT De ziua Forțelor Armate ale Ucrainei, președintele Volodimir Zelensky a vizitat soldații răniți din Harkov. Război în Ucraina, ziua 286

UPDATE 22:00 Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a vizitat marți și soldații răniți din regiunea Harkov, pentru a marca Ziua Forțelor Armate a țării. În videoclipul difuzat de administrația prezidențială, președinte a fost surprins înmânând premii medicilor militari și făcând selfie-uri cu soldații răniți.

„Vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați salvat războinicii, i-ați ajutat pe eroii noștri să supraviețuiască. Și în această zi, aș dori să urez sănătate oamenilor care susțin sănătatea armatei noastre”, le-a transmis Zelensky medicilor militari.



UPDATE 21:08 O persoană a fost rănită în Krivoy Rog în urma bombardamentelor asupra unei instalații de infrastructură industrială, a anunțat șeful administrației militare din Dnepropetrovsk, Valentin Reznicenko.

UPDATE 20:03 Relatările media că Ungaria s-a opus prin veto ajutorului financiar al Uniunii Europene pentru Ucraina sunt știri false, a scris marți pe Twitter premierul ungar Viktor Orban, ca reacție la informațiile de la o reuniune la Bruxelles a miniștrilor europeni de finanțe.

„Toate știrile de azi vorbeau despre cum s-a opus Ungaria asistenței financiare pentru Ucraina. Acestea sunt fake news (ştiri false). Ungaria este pregătită să ofere asistență financiară Ucrainei, pe bază bilaterală. Niciun veto, niciun șantaj”, a spus Orban.

„Vrem să convingem, totuși, statele membre ale UE că datoria comună a UE nu este soluție. Dacă vom continua să mergem în jos spre o comunitate a datoriei, nu ne vom mai putea întoarce. Noi ne imaginăm un alt fel de viitor pentru Europa. Unul construit pe state membre puternice, în locul unor mormane uriașe de datorie comună”, a adăugat Orban.

1/3 Today’s news was all about Hungary vetoing financial assistance to #Ukraine. This is fake news. Hungary is ready to give financial assistance to Ukraine, on a bilateral basis. No #veto, no blackmailing.