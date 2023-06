LIVE TEXT 16 țări europene au oferit asistență Ucrainei după distrugerea barajului de la Kahovka. Secretarul general al NATO: „Ucraina desfășoară o contraofensivă majoră”. Război în Ucraina, ziua 476

UPDATE 16:50 Datorită asistenței oferite de aliații NATO, Ucraina desfășoară o contraofensivă majoră, face progrese și își eliberează teritoriul, a declarat miercuri, 14 iunie, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, în cadrul unei conferințe de presă, care a avut loc miercuri la Bruxelles, înaintea unei reuniuni a miniștrilor apărării din NATO, notează Ukrinform.

„Ne întâlnim în timp ce Ucraina desfășoară o contraofensivă majoră. Este încă devreme și nu știm dacă acesta va fi un punct de cotitură al războiului. Dar vedem că ucrainenii fac progrese și eliberează mai mult teren”, a declarat el.

UPDATE 16:30 În urma distrugerii barajului de la Nova Kahovka și a apelului de asistență lansat de autoritățile ucrainene, UE își mobilizează acum rezervele strategice pentru desfășurarea a trei stații mobile de tratare a apei pentru a ajuta autoritățile locale să producă apă potabilă pentru populația afectată. Fiecare stație de tratare a apei poate produce 120 000 de litri de apă potabilă pe zi și contribuie astfel la rezolvarea uneia dintre cele mai urgente nevoi din zonă – accesul la apă potabilă, anunță miercuri, 14 iunie, Comisia Europeană (CE).

16 țări europene – Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Letonia, Lituania, Olanda, Norvegia, Polonia, Spania și Suedia – au oferit asistență Ucrainei prin intermediul mecanismului de protecție civilă al UE, livrând cisterne de apă, pompe de apă, bărci, echipamente de salvare, generatoare și alte tipuri de asistență pentru populația afectată.

„(…) Pentru a sprijini și mai mult operațiunile umanitare de pe teren, UE a mobilizat, de asemenea, o sumă suplimentară de 500 000 de euro pentru a răspunde nevoilor imediate în urma distrugerii barajului Kahovka. Această sumă se adaugă la cele 200 de milioane de euro de ajutor umanitar deja alocate în 2023 pentru Ucraina”, susține instituția europeană.

UPDATE 14:28 Oleksiy Reznikov, ministrul Apărării al Ucrainei, a mulțumit Statelor Unite pentru un nou pachet de ajutor militar pentru țara sa.

„Vehicule blindate, arme antitanc și muniție. De asta avem nevoie pentru a ne proteja pământul și pentru a-i ajuta pe ruși să își găsească drumul spre casă. Acesta este planul nostru pentru această vară și mai departe – până când vom câștiga. Mulțumim lui Lloyd Austin III (secretarul american al apărării) și poporului american pentru un alt pachet de asistență pentru securitate!” a precizat Reznikov.

