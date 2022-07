Sâmbătă, 30 iulie. ZdG continuă să urmărească evenimentele din țara vecină, iar cele mai importante dintre ele le puteți găsi în acest LIVE TEXT.

UPDATE 22:00 Statele Unite sunt deja în proces de încheiere a contractelor pentru achiziționarea sistemelor norvegiene de apărare aeriană NASAMS pentru Ucraina.

Este potrivit Departamentului de Apărare al SUA, relatează Ukrinform.

„Nu am informații detaliate cu privire la specificul procesului de contractare, dar suntem deja în proces de achiziționare a sistemului [NASAMS] [pentru Ucraina]”, a declarat sâmbătă un înalt oficial al apărării din SUA, într-un briefing.

UPDATE 21:00 Guvernul Ucrainei va introduce evacuarea obligatorie a rezidenților din zonele neocupate din regiunea Donețk înainte de începerea sezonului de încălzire, anunță Iryna Vereșciuk, viceprim-ministra Ucrainei, transmite Ukrinform.

Potrivit lui Vereșciuk, Pavlo Kyrylenko, șeful Administrației Regionale Donețk, a cerut guvernului să creeze un sediu de evacuare la nivel de stat.

UPDATE 20:00 O agenție de presă de stat rusă a raportat, citându-l pe Farhan Haq, purtătorul de cuvânt adjunct al Secretarului General al Națiunilor Unite, că ONU este gata să trimită un grup de experți pentru a investiga atacul coloniei penale Olenivka din regiunea Donețk ocupată de ruși, informează The Kyiv Independent.

„În legătură cu recenta tragedie din închisoarea Olenivka, suntem gata să trimitem o echipă de experți capabilă să conducă o anchetă cu permisiunea părților”, a spus Haq.

UPDATE 19:00 Furnizorul rus de gaze Gazprom a anunțat sâmbătă că oprește livrările către Letonia pentru o presupusă încălcare a termenilor contractului, informează portalul de știri Politico.

„Astăzi, Gazprom a oprit livrările de gaz către Letonia în cadrul ordinului din iulie din cauza încălcării… condițiilor”, a spus compania într-o postare pe Telegram, fără a oferi alte detalii. Mai multe aflați aici.

UPDATE 18:00 Ambasadorul SUA la ONU a declarat vineri că nu mai trebuie să existe nicio îndoială că Rusia intenţionează să dezintegreze Ucraina, relatează The Guardian.

Linda Thomas-Greenfield a declarat Consiliului de Securitate al ONU că Statele Unite văd semne tot mai mari ale Rusiei care pun bazele pentru încercarea de a anexa toate regiunile din estul Ucrainei Donețk și Luhansk și regiunile de sud Herson și Zaporizhzhia.

UPDATE 17:00 Fabrica poloneză de arme Huta Stalowa Wola a pregătit primele opt obuziere de tun „Krab” pentru transferul în Ucraina. De asemenea, se finalizează recalificarea cadrelor militare, despre asta anunță Radio Polonia.

Armamentul urmează a fi transferat ca parte a implementării acordului interguvernamental pe care Polonia și Ucraina l-au semnat la Kiev la începutul lunii iunie. Contractul în valoare de peste 3 miliarde de zloți (în jur de 630.000 de euro) prevede producția a aproximativ 60 de obuziere și vehicule suplimentare pentru artileria ucraineană de către fabrică.

UPDATE 16:00 Rusia a anunţat sâmbătă că interzice intrarea pe teritoriul său a 32 de oficiali şi jurnalişti din Noua Zeelandă , ca răspuns la măsurile similare luate de Wellington împotriva Moscovei în legătură cu invazia sa în Ucraina, informează The Guardian.

Decizia a fost luată „ca răspuns la sancțiunile guvernului Noii Zeelande, care îi afectează din ce în ce mai mult pe cetățenii ruși”, se arată în comunicat.

UPDATE 15:30 Volodimir Zelenskiy a anunțat că Ucraina este gata să exporte cereale dintr-un port al Odesei, în urma unei cooperări cu ONU pentru a asigura livrarea grâului în mai multe state. Detalii aici.

UPDATE 15:00 Fostul șef CIA, David Petraeus a declarat într-un interviu pentru publicația germană Bild că Ucraina ar fi capabilă să-și elibereze teritoriile ocupate de ruși, dar are nevoie de sprijin total în ceea ce privește livrarea de armament de către NATO și alți parteneri, anunță Unian.

„Ucraina va putea elibera majoritatea, dacă nu toate, teritoriile pe care Rusia le-a ocupat începând cu 24 februarie. Dar pentru aceasta, NATO și partenerii occidentali ai țării noastre trebuie să mențină rate ridicate de livrări de arme”, menționează David Petraeus.

UPDATE 14:00 Antony Blinken, șeful diplomației SUA, l-a avertizat pe Serghei Lavrov că lumea nu va recunoaște niciodată vreo anexare de teritoriu ucrainean de către Rusia. Aceasta datorită condițiilor în care există indicii care ar indica despre faptul că regimul de la Kremlin s-ar pregăti de organizarea unor referendum-uri trucate pentru a facilita anexarea teritoriilor ucrainene ocupate din sudul țării.

„Lumea nu va recunoaște anexările. Este foarte important ca ruşii să audă în mod direct din partea noastră faptul că acest lucru nu va fi acceptat şi nu doar că nu va fi acceptat, ci şi că va provoca costuri suplimentare importante impuse Rusiei”, a declarat Antony Blinken, conform Reuters.

UPDATE 13:00 Ambasada Rusiei în Marea Britanie a cerut execuția prin spânzurare a soldaților capturați din regimentul Azov. Aceștia au fost numiți „soldați falși” care merită „moarte umilitoare”.

Declarația corespunzătoare a apărut pe contul oficial al ambasadei Rusiei de pe Twitter. Mesajul este ascuns implicit pentru că îndeamnă la violență și nu respectă regulile rețelei de socializare, dar poate fi totuși vizualizat.

