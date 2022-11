LIVE TEXT Forțele ruse au lovit Kramatorsk. Un copil a fost rănit, potrivit autoritățile locale. 258 de zile de război în Ucraina

UPDATE 21:20 Forțele ruse au lovit marți orașul Kramatorsk din regiunea Donețk. Un copil a fost rănit, potrivit șefului administrației militare regionale, Pavlo Kyrylenko.

„Un băiat de opt ani a devenit victimă a bombardamentelor. Obuzele au căzut în apropierea uneia dintre școlile locale – clădirea școlii și clădirile rezidențiale din apropiere au fost avariate”, a scris Kyrylenko.

UPDATE 21:00 „Moscova nu a înaintat nicio condiție pentru începerea negocierilor cu Kievul”, a declarat presei ministrul adjunct de externe rus Andrei Rudenko, potrivit presei afiliate puterii ruse.

„Nu există precondiții din partea noastră, cu excepția condiției principale – ca Ucraina să dea dovadă de bunăvoință”, a adăugat Rudenko, potrivit Ria Novosti, deși același oficial spunea la câteva zile după începutul războiului că în centrul discuțiilor ar trebui să fie „denazificarea și demilitarizarea Ucrainei”.

UPDATE 18:50 Șeful administrației militare din regiunea Luhansk spune că trupele continuă să avanseze în ciuda unui „număr mare” de rezerviști ruși care sosesc în zonă.

Serhiy Haidai a declarat la televiziunea ucraineană că forțele armate avansează, dar „trebuie ținut cont de faptul că există anumite particularități ale regiunii Luhansk: trupele de ocupație rusești au reușit să aducă acolo un număr foarte mare de trupe de rezervă, au reușit să construiască structuri defensive, au minat o zonă foarte mare, așa că înaintarea este destul de precaută”.

Trupele ucrainene au început să sondeze regiunea Luhansk în septembrie, după o avansare rapidă în regiunea Harkov.

Haidai a adăugat că „rușii încearcă să facă niște acțiuni contraofensive de neînțeles. Există un număr foarte mare de proaspeți mobilizați”.

El a prezis că rușii vor avea pierderi grele pe măsură ce luptele din zona din jurul Svatove și Kreminna vor continua.

Haidai a declarat că civilii au rămas în așezările recent eliberate, în ciuda eforturilor oficiale de a-i convinge să se mute, pe fondul bombardamentelor constante din partea rușilor.

„Oamenii rămân în unele așezări eliberate, indiferent de modul în care încercăm să îi convingem. Uneori sunt de acord să plece atunci când văd că a fost lovită casa vecinului lor. Frica prevalează asupra încăpățânării”, a spus el.

UPDATE 16:54 Direcția principală de informații de pe lângă Ministerul ucrainean al Apărării (GUR) a anunțat marți că a detectat în dronele kamikaze de fabricație iraniană componente realizate după data invaziei ruse în Ucraina, ceea ce arată clar faptul că aparatele au fost livrate după începerea războiului de agresiune rusesc, pe lângă faptul că unele dintre acestea sunt de origine străină.

Astfel, potrivit GUR, „elicea dronei Mohajer-6 a fost produsă în februarie anul acesta”. Adică, „abia fabricată. Bineînțeles, a fost nevoie de timp pentru ca aceste (componente) să fie livrate Rusiei. Asta înseamnă că au fost livrate anul acesta”, se afirmă în declarațiile din comunicat făcute de un purtător de cuvânt al serviciul de informații militare la televiziunea publică „Suspilne”.

Drona iraniană Mohajer, potrivit acestuia, este asamblată din piese produse în diferite țări, iar majoritatea componentelor provin din SUA, deși drona are, de asemenea, un motor austriac şi o cameră japoneză.

„Nu am găsit niciun element rusesc aici. Una dintre piese are o inscripție în farsi (limba persană modernă, oficială în Iran, Afganistan şi Tadjikistan – n.red.). Camera vizuală este din Japonia, în timp ce telemetrul laser este fabricat în China, iar bomba aeriană este de producție iraniană”, a precizat purtătorul de cuvânt al GUR.

Experții ucraineni cercetează în prezent modul în care componentele străine au ajuns în dronele iraniene, iar Serviciul de informații militare a furnizat deja țărilor partenere numerele de serie şi datele referitoare la producătorii componentelor.

Ministrul iranian de externe, Hosein Amir Abdolahian, a declarat recent că țara sa a furnizat drone kamikaze Rusiei cu câteva luni înainte de începerea războiului pe scară largă în Ucraina şi a negat că Teheranul ar fi furnizat rachete Rusiei.

UPDATE 16:00 Ucraina a returnat corpurile neînsuflețite ale 38 de apărători căzuți pe câmpul de luptă, anunță pe Telegram Ministerul pentru Reintegrarea Teritoriilor Ocupate Temporar ale Ucrainei.

„Au fost predate cadavrele militarilor care și-au dat viața pentru Ucraina. Astăzi am reușit să returnăm cadavrele a 38 de apărători rudelor lor”, se arată în mesaj.

Operațiunea a fost desfășurată în cooperare cu Oleg Kotenko, comisarul pentru persoane dispărute, și cu o serie de agenții de aplicare a legii din Ucraina.

UPDATE 15:03 Secretarul Consiliului pentru Securitate Națională şi Apărare din Ucraina, Aleksei Danilov, a declarat marți că principala condiție pentru reluarea negocierilor cu Rusia va fi restabilirea integrității teritoriale a Ucrainei. Danilov susține că Ucraina are de asemenea nevoie să i se „garanteze” sisteme moderne de apărare antiaeriană, avioane, tancuri şi rachete cu rază lungă de acțiune.

„Rusia, negocieri. Principala condiție a președintelui Ucrainei este restaurarea integrității teritoriale a Ucrainei. Garanție – apărare antiaeriană modernă, avioane, tancuri şi rachete cu rază lungă de acțiune. Strategie – pași proactivi. Rachetele ruse trebuie distruse înainte de a fi lansate din aer, de pe uscat şi de pe mare”, a scris Danilov pe Twitter.

Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a spus luni că este deschis negocierilor cu Rusia, însă doar pentru negocieri „autentice” ce presupun restabilirea frontierelor Ucrainei, plata de compensații pentru atacurile ruse şi pedepsirea celor responsabili pentru crime de război.

UPDATE 13:55 Ambasadorul SUA la Națiunile Unite, Linda Thomas-Greenfield, a spus că sprijinul american pentru Ucraina este „neclintit” și va continua până când Kievul „câștigă acest război”.

„Am fost uniți din prima zi și nu am văzut nicio fisură în această unitate. Europa este unificată. NATO este unificată. Am avut sprijin bipartizan în Statele Unite pentru sprijinul pentru Ucraina”, a declarat Thomas-Greenfield pentru CNN în timpul unei călătorii neanunțate în capitala Kiev.

„Sprijinul nostru este neclintit și vom continua să fim uniți până când Ucraina va câștiga acest război și Rusia își va scoate trupele din Ucraina”, a adăugat Thomas-Greenfield.

Întrebată despre informațiile conform cărora oficialii americani au îndemnat Ucraina să semnaleze că este încă deschisă la discuții diplomatice cu Rusia, ambasadoarea SUA la ONU a precizat: „Am fost clari. Fără negocieri în care Ucraina să nu fie în scaunul șoferului. Nu există negocieri despre Ucraina fără Ucraina”.

UPDATE 12:40 Rușii au atacat cu rachete regiunea Herson. Au fost atacate linii electrice, case particulare, centrale solare, instituții de învățământ, există răniți și morți, a anunțat poliția din regiunea Herson.

„Armata rusă continuă să lanseze lovituri cu rachete asupra infrastructurii civile din regiunea Herson, în special asupra liniilor electrice, instituțiilor de învățământ și preșcolare”, se arată în raport.

Autoritățile ucrainene susțin că rușii au tras în localitățile recent eliberate și aproape de zona de luptă din regiunea Berislav.

UPDATE 11:20 O înregistrare video apărută pe rețelele de socializare arată în premieră că lansatorul antitanc american BGM-71 TOW a ajuns pe frontul din Ucraina.

#Ukraine: After a long wait and bunch of videos from training ranges abroad now we finally can confirm that legendary American BGM-71 TOW ATGMs have reached Ukraine!



Here we can see a Ukrainian M41A7 TOW HMMWV-mounted Improved Target Acquisition System deployed in the South. pic.twitter.com/bu1LOVkNTK