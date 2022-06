Război în Ucraina, ziua 99. Ucraina îl acuză de trădare pe politicianul Viktor Medvedciuk: ar fi dat rușilor informații despre pozițiile ucrainenilor – LIVE UPDATE

Statele Unite au anunțat că vor furniza Ucrainei sisteme avansate de lansatoare de rachete, dar cer asigurări că acestea nu vor fi folosite pentru a lovi teritoriul Rusiei. Armele le vor permite ucrainenilor să lovească cu mai multă precizie ținte cheie de pe câmpul de luptă, a scris Joe Biden în New York Times. Casa Albă a clarificat că nu este, însă, vorba despre sisteme cu rază lungă de acțiune, adică de sute de kilometri, ci cu autonomie de aproximativ 80 de kilometri. În discursul său de azi noapte, președintele Volodimir Zelenski a cerut din nou arme Occidentului. El mai spus că raidul asupra unei fabrici chimice din Severodonețk este dovada nebuniei comandanților forțelor ruse.

Pe de altă parte armata rusă a primit un ultimatum de la Vladimir Putin. Trebuie să cucerească integral, astăzi, regiunea Lugansk, aflată în proporție de 95% sub control rusesc. Un alt termen stabilit de Putin este 1 iulie. Până atunci ar trebui să fie cucerită și regiunea Donețk.

UPDATE 21:55 Biroul de Stat pentru Investigaţii din Ucraina a anunţat joi că a încheiat o anchetă preliminară celei judiciare împotriva politicianului prorus Viktor Medvedciuk, aliat al preşedintelui Rusiei, Vladimir Putin.

Medvedciuk este acuzat de trădare şi de încălcarea legilor războiului, fapte pentru care ar putea fi condamnat la 15 ani de închisoare, arată un comunicat de pe site-ul de internet al Biroului.

Anchetatorii afirmă că politicianul a sprijinit conducerea Rusiei în activităţi subversive împotriva Ucrainei, inclusiv prin colectarea de informaţii despre poziţiile unor unităţi militare.

Medvedciuk, lider al partidului Platforma de Opoziţie – Pentru Viaţă, respinge acuzaţiile. El a fost reţinut în aprilie, deoarece ce s-a sustras arestului la domiciliu la câteva zile după ce Rusia a invadat Ucraina în 24 aprilie. Politicianul fusese arestat la domiciliu de anul trecut, fiind suspectat de trădare.

UPDATE 20:40 Severodonețk rezistă și are toate șansele pentru o eliberare rapidă, a spus șeful administrației de la Lugansk, Serghei Gaidai.

UPDATE 20:00 Șeful regiunii Lugansk, Serghei Gaidai, anunță că aproximativ 800 de civili se ascund în prezent în adăposturile uzinei „Azot” din Severodonețk.

„Sunt localnici cărora li s-a cerut să părăsească orașul, dar au refuzat. Sunt și copii acolo, dar sunt puțini”, a spus Gaidai pentru CNN.

De asemenea, Gaidai a menționat, în cadrul unei emisiuni de la un post de televiziune din Ucraina, că uzina Azot nu are o importanță strategică mare și nu va deveni a doua „Azovstal”.

UPDATE 18:40 Suedia va oferi Ucrainei rachete antinavă, sisteme de rachete antitanc și alte arme în valoare de 95 de milioane de euro, anunță ministrul suedez de externe Ann Linde.

Sweden will send anti-ship missiles, anti-tank weapons and 12.7 mm rifles including ammunition to 🇺🇦. This 4th support package also includes financial contribution to the Ukrainian Armed Forces. Total amount includes more than 95 million euros. Russia’s war against 🇺🇦 must stop!