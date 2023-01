LIVE TEXT Biden anunță că SUA intenționează să aprovizioneze Ucraina cu vehicule de luptă Bradley. Război în Ucraina, ziua 316

UPDATE 22:05 Președintele american Joe Biden a anunțat joi că Statele Unite „intenționează” să furnizeze Ucrainei o nouă rundă de asistență de securitate care va include vehicule de luptă Bradley.

Anunțul a fost făcut în cadrul unei note despre convorbirea telefonică a lui Biden cu cancelarul german Olaf Scholz, în cadrul căreia au discutat despre războiul din Ucraina. Biden a declarat luni că SUA ia în considerare această posibilitate.

„Președintele Biden și cancelarul Scholz și-au exprimat hotărârea comună de a continua să ofere sprijinul financiar, umanitar, militar și diplomatic necesar Ucrainei atât timp cât va fi nevoie. În acest scop, Statele Unite intenționează să furnizeze Ucrainei vehicule de luptă pentru infanterie Bradley, iar Germania intenționează să furnizeze Ucrainei vehicule de luptă pentru infanterie Marder. Ambele țări intenționează să instruiască forțele ucrainene pe sistemele respective”, se arată în comunicat.

„Având în vedere atacurile continue ale Rusiei cu rachete și drone împotriva infrastructurii critice a Ucrainei, președintele Biden și cancelarul Scholz și-au afirmat intenția de a sprijini în continuare nevoia urgentă a Ucrainei de capacități de apărare aeriană. La sfârșitul lunii decembrie, Statele Unite au anunțat că au donat Ucrainei o baterie de rachete de apărare aeriană Patriot. Germania se va alătura Statelor Unite în furnizarea unei baterii suplimentare de apărare aeriană Patriot către Ucraina”, se mai menționează în comunicat.

UPDATE 21:30 Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a desființat misiunea de anchetă privind un atac comis în iulie în orașul ucrainean Olenivka, aflat în prima linie a frontului, în urma căruia au fost uciși prizonieri deținuți de forțele separatiste susținute de Moscova, deoarece misiunea ONU nu se poate deplasa la fața locului, a declarat joi un purtător de cuvânt al ONU, scrie Reuters.

Atât Rusia, cât și Ucraina au cerut o anchetă, pe care Guterres o anunțase în august.

UPDATE 19:55 Mihailo Podoliak, unul dintre consilierii președintelui Ucrainei, a declarat că Rusia trebuie să părăsească „teritoriile ocupate” din Ucraina înainte de orice „armistițiu temporar”.

„În primul rând. Ucraina nu atacă teritoriul străin și nu ucide civili. Așa cum face Federația Rusă. Ucraina distruge doar membrii armatei de ocupație de pe teritoriul său”, a declarat Podoliak.

„În al doilea rând. Federația Rusă trebuie să părăsească teritoriile ocupate – doar atunci va avea un „armistițiu temporar”. Păstrați ipocrizia pentru dumneavoastră”, a spus Podoliak pe Twitter.

