LIVE TEXT Președintele Ucrainei anunță că a decis să-l înlocuiască pe ministrul Apărării, Oleksii Reznikov: „Consider că Ministerul are nevoie de noi abordări și alte formate de interacțiune atât cu armata, cât și cu societatea în general”. Război în Ucraina, ziua 557

UPDATE 23:10 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că a decis să-l înlocuiască pe ministrul Apărării, Oleksii Reznikov.

„Săptămâna aceasta, Parlamentului i se va propune să ia o decizie de personal. Vreau să o conturez acum. Am decis să-l înlocuiesc pe ministrul Apărării al Ucrainei. Oleksii Reznikov a trecut prin mai mult de 550 de zile de război la scară largă. Consider că Ministerul are nevoie de noi abordări și alte formate de interacțiune atât cu armata, cât și cu societatea în general. Acum Rustem Umerov ar trebui să conducă ministerul. Rada Supremă a Ucrainei cunoaște bine această persoană, iar domnul Umerov nu are nevoie de nicio prezentare suplimentară. Mă aștept ca Parlamentul să susțină acest candidat. Toamna este timpul pentru întăriri. Glorie Ucrainei!”, a scris Zelenski pe Telegram în seara zilei de duminică, 3 septembrie.

UPDATE 19:30 Sub focul rușilor s-au pomenit mai multe case din localitatea Bilozerka, din regiunea Herson. Un bărbat de 35 de ani a murit, iar soția sa de 36 și fiica de 9 ani au ajuns la spital cu diverse traume, transmite RBC Ucraina. O altă victimă, un bărbat de 37 de ani, a fost de asemenea rănit.

UPDATE 19:10 O persoană a fost ucisă și alte cinci au fost rănite în urma focurilor trase de artileria rusă asupra regiunii Donetsk, informează oficiul Procurorului General al Ucrainei.

UPDATE 16:50 Peședinta R. Moldova, Maia Sandu, a condamnat atacurile de noaptea trecută ale Rusiei asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Marea Neagră. „Rusia trebuie trasă la răspundere pentru fiecare obiect de infrastructură distrus. Gândurile mele sunt la toți cei afectați. Moldova este ferm alături de Ucraina”, a scris Sandu pe Twitter.

I strongly condemn Russia's brutal attack on port infrastructure in Odesa region. Russia must be held accountable for every piece of infrastructure destroyed. My thoughts are with all those affected. Moldova stands firmly with Ukraine.