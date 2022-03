LIVE TEXT/ A 26-a zi de război în Ucraina. Pe 21 martie, peste opt mii de civili au fost evacuați din zonele afectate de război. „Komsomolskaya Pravda” susține că i-a fost spart site-ul oficial

Este a 26-a zi de război în Ucraina. Pe parcursul nopții de 20 spre 21 martie, trupele rusești au lansat mai multe bombardamente în Kiev. Presa ucraineană scrie că cel puțin patru oameni au fost uciși și unul a fost rănit în urma atacului rusesc asupra unui centru comercial din Kiev. Tot luni, forțele navale ruse din Marea Neagră au bombardat mai multe locuințe din orașul Odesa. Conform informațiilor preliminare, nicio persoană nu a fost rănită sau ucisă.

Procuratura Generală a Ucrainei a anunțat că a inițiat o anchetă penală în urma atacului nocturn cu rachete lansat noaptea trecută în regiunea Podolsky din Kiev, în urma căruia, până acum, opt oameni și-au pierdut viața.

Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga a ordonat miercuri, 16 martie, Rusiei să suspende invadarea Ucrainei. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a cerut Rusiei să se conformeze „imediat” deciziei Curții de la Haga.

UPDATE 22:50 „Komsomolskaya Pravda” susține că site-ul oficial i-a fost spart, fiind lansate mai multe fake-uri despre situația din jurul „operațiunii speciale” din Ucraina. Reacția vine după ce, pe 20 martie, pe site-ul publicației au apărut informații precum că „ Ministerul rus al Apărării ar anunța că în timpul operațiunii speciale din Ucraina, 9.861 de soldați ruși au murit, iar 16.153 au fost răniți”.

UPDATE 22:36 Centrul de plasament pentru refugiații ucraineni de la Manejul de Atletică Ușoară din Chișinău a fost închis. Potrivit canalului de Telegram, lansat de Guvernul R. Moldova, „Prima Sursă”, centrul a fost închis în contextul optimizării cheltuielilor în gestionarea crizei refugiaților din Ucraina.

UPDATE 22:12 Incendii în Avdeevka, regiunea Donețk, după bombardamentele rusești. Mai devreme, autoritățiile locale au anunțat că luni, 21 martie, în Avdeevka, au murit cinci civili, iar cel puţin 10 au fost răniți.

UPDATE 22:00 Novaya Gazeta scrie că Roskomnadzor a blocat site-ul Euronews.

UPDATE 21:56 Regiunea Rivne a fost bombardată din nou. Trei rachete au fost doborâte, anunță reprezentatul autorităților locale, Vitali Koval.

UPDATE 21:50 Pe 21 martie, prin coridoarele umanitare organizate pe teritoriul Ucrainei au fost evacuați 8 057 de civili, dintre care 3 007 din Mariupol. Despre asta a anunțat vicepremierul ucrainean, Irina Vereşciuk, în cadrul unui briefing.

UPDATE 21:00 Autoritățile locale din Mariupol cer oprirea genocidului și crearea coridoarelor umanitare pentru evacuarea civililor.

UPDATE 20:20 Comitetul de Investigații al Federației Ruse a deschis un dosar penal împotriva jurnalistului ucrainean Dmitri Gordon pe trei capete de acuzare, transmite RIA Novosti.

Gordon este acuzat de apeluri publice de a începe un război, de incitare la ură pe baza naționalității și de răspândirea falsurilor despre Forțele Armate ale Rusiei.

UPDATE 20:00 De la început atacul armat al Rusiei împotriva Ucrainei și până în prezent, perioada 24 februarie – 20 martie, cel puțin 925 de civili ucraineni au murit. Despre asta anunță Biroul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului.

Astfel, potrivit datelor oferite de ONU, din numărul total de 925 de morți: 183 sunt bărbați, 137 – femei, 11 – fete, 25 – băieți, 39 de copii și 530 de adulți al căror gen nu este încă cunoscut.

Datele ONU mai artă că, de la începutul invaziei ruse, în Ucraina au fost înregistrați 1.496 de răniți.

De cealaltă parte, datele prezentate de autoritățile ucrainene arată că, doar în rândul copiilor, ar fi vorba despre 115 morți și 148 de răniți.

UPDATE 19:30 În Avdeevka, regiunea Donețk, cinci civili au fost uciși, iar cel puţin 10 persoane au fost rănite, a declarat şeful administrației militare din Donețk, Vitali Barabaș.

UPDATE 19:00 Ministerul rus al Apărării a recunoscut că trupele ruse au atacat un centrul comercial din Kiev. Despre asta a anunțat reprezentantul oficial al Ministerului Apărării al Federației Ruse, Igor Konașenkov, scrie Novaya Gazeta.

Potrivit Ministerului rus de Externe, teritoriul centrului comercial a fost folosit în calitate de bază pentru depozitarea munițiilor și a sistemelor de încărcare și lansare a rachetelor.

UPDATE 18:40 Uniunea Europeană a aprobat Programul de apărare „Busola strategică”.

„Uniunea Europeană tocmai a aprobat Busola Strategică, care oferă setul necesar de instrumente pentru ca UE, împreună cu NATO, să devină un adevărat jucător în apărarea și securitatea geopolitică”, a declarat ministrul de externe leton, Edgars Rinkevics. Potrivit acestuia, acesta este „doar începutul călătoriei”. Mult va depinde de sprijinul pe care UE îl oferă Ucrainei.

UPDATE 18:15 Liderul cecen Ramzan Kadîrov anunță că trimite în Ucraina noi trupe de militari.

UPDATE 17:50 Președintele ucrainean Volodimir Zelensky, susține că ultimatumurile Federației Ruse sunt inacceptabile pentru Ucraina. Potrivit lui Zelensky, ele pot fi acceptate doar dacă Ucraina va fi distrusă.

UPDATE 17:25 Poliția de Frontieră a R. Moldova anunță că, de la începutul războiului în Ucraina și până în prezent, perioada 24 februarie – 21 martie, în R. Moldova au intrat 331.318 cetățeni ucraineni, dintre aceștia, pe teritoriul țării noastre au rămas 97.524 de oameni. Detalii aici.

UPDATE 17:20 Bursa de la Moscova s-a redeschis parțial pentru prima dată din 25 februarie, a doua zi după începerea războiului, scrie BBC. Detalii aici.

UPDATE 16:41 Noi imagini din Mariupol, estul Ucrainei.

UPDATE 16:40 Grupul de hackeri Anonymous, care a declarat război regimului lui Putin, a lansat un „apel către toate companiile care continuă să opereze în Rusia plătind taxe la bugetul regimului criminal de la Kremlin: Retrageți-vă din Rusia! Vă dăm 48 de ore pentru a reflecta și a vă retrage din Rusia, altfel veți fi sub ținta noastră”.

Press Release: We call on all companies that continue to operate in Russia by paying taxes to the budget of the Kremlin’s criminal regime: Pull out of Russia! We give you 48 hours to reflect and withdraw from Russia or else you will be under our target! #Anonymous #OpRussia pic.twitter.com/7HO9UzeBoc