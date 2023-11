LIVE TEXT Atac asupra regiunii Dnepropetrovsk. Război în Ucraina, ziua 619

UPDATE 19:55 În această seară, forțele ruse au lansat un nou atac asupra regiunii Dnepropetrovsk, lovind un obiect de infrastructură. Acest lucru a fost anunțat de șeful administrației militare regionale, Serghei Lysak.

Mai exact, Rusia a lovit o infrastructură din comunitatea Niprului. Potrivit datelor preliminare, nu sunt victime. Detaliile sunt în prezent în curs de finalizare, a adăugat Lysak.

Alerta de raid aerian în regiunea Dnepropetrovsk a început la ora 17:16 și continuă până în prezent. În Nipru s-au auzit mai multe explozii.

UPDATE 17:56 Generalul colonel Alexander Syrskyo, comandant al forțelor terestre al armatei ucrainene, susține că în tronsonul Iagodnoie – Kupyansk- Uzlovoi din regiunea Harkov rușii au suferit pierderi semnificative și, din acest motiv, au oprit operațiunile active și acum se regrupează.

Potrivit unei postări a acestuia pe Telegram, rușii continuă să desfășoare operațiuni ofensive în zona pădurii Kupyansky, Pervomaisky și Orlyansky. Acolo, Federația Rusă operează cu forțele a 7 armate.

UPDATE 14:20 Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a sosit la Kiev. Aceasta este cea de-a șasea vizită a sa în capitala ucraineană. Anunțul a fost făcut de președintă pe rețeaua de socializare X, fost Twitter.

Good to be back in Kyiv for my 6th war time visit.



I’m here to discuss Ukraine’s accession path to the EU.



The EU’s financial support to rebuild Ukraine as a modern, prosperous democracy.



And how we will continue to make Russia pay for its war of aggression. pic.twitter.com/dLJ6bUz4UU