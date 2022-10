LIVE TEXT „Forțele armate ucrainene au reușit să alunge trupele ruse din patru așezări din Donbas” – Statul Major General. Război în Ucraina, ziua 243

UPDATE 21:30 Forțele armate ale Ucrainei au îndepărtat forțele ruse din Karmazynivka, Myasozharivka și Nevske din regiunea Lugansk și Novosadove din regiunea Donețk.

„Inamicul încearcă să mențină teritoriile cucerite temporar, să îmbunătățească situația tactică, se concentrează pe descurajarea acțiunilor Forțelor de Apărare în anumite zone, în timp ce desfășoară acțiuni ofensive în direcțiile Bakhmut și Avdiivka”, potrivit Statului Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

UPDATE 20:25 Uniunea Europeană a declarat că sprijină decizia Ucrainei de a invita experți ai organismului de supraveghere nucleară al Națiunilor Unite să investigheze „acuzațiile false” ale Rusiei, potrivit cărora Kievul intenționează să însceneze Rusiei folosirea de arme nucleare în Ucraina, i-a spus luni șeful diplomației blocului european ministrului ucrainean de externe, Dmytro Kuleba.

Arriving in Uruguay, I held a call with @DmytroKuleba on Russia’s latest false allegations.



Welcome Ukraine’s decision to request an @iaeaorg expert mission to be dispatched.



EU support to Ukraine continues unabated, including in countering disinformation.