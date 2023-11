LIVE TEXT Cehia a înghețat toate activele rusești din țară. Război în Ucraina, ziua 630

UPDATE 22:02 Guvernul ceh a aprobat înghețarea tuturor activelor rusești din țară. Anunțul a fost făcut de ministrul de externe Dmitrii Kuleba și de omologul său ceh Jan Lipovski, pe platforma X, fostul Twitter. Ministrul ceh a accentuat că astfel se pune capăt activităților comerciale din care Rusia „finanțează uciderea ucrainenilor”.

Guvernul Cehiei a impus sancțiuni împotriva unei companii rusești care gestionează active în străinătate, condusă de Direcția pentru afaceri prezidențiale rusești, a explicat postul public ceh de radio Praga Internațional. Prin decizie au fost înghețate toate activele pe care compania le deține sau le controlează în Republica Cehă, iar persoanele fizice și juridice care închiriază astfel de active sunt obligate să plătească în continuare chirie.

Kuleba a mulțumit Republicii Cehe și a declarat că „toate țările care nu au făcut-o încă ar trebui să urmeze acest exemplu. Banii rușilor ar trebui să meargă la reconstrucția Ucrainei, nu la uciderea și distrugerea ei”.

Czechia has just frozen all Russian state assets. I applaud this principled step and thank my counterpart and friend @JanLipavsky. All countries that haven’t yet done so should follow suit. Russian money should be used for Ukraine’s recovery instead of murder and destruction. https://t.co/7ReaTIj3xc