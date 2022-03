LIVE TEXT/ A 25-a zi de război. 64 de angajați de la Cernobîl au fost lăsați să plece, după 3 săptămâni.

El a reafirmat că „Ucraina a căutat întotdeauna soluții pașnice”. Zelenski a spus că „pentru noi contează fiecare persoană ucisă, fiecare familie distrusă, fiecare casă ruinată. Pentru că suntem ucraineni, iar pentru noi viața omenească nu are preț”.

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă. Și în noaptea de sâmbătă spre duminică au continuat raidurile aeriene rusești asupra unor importante orașe din Ucraina. Pe parcursul nopții, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski s-a adresat cu un mesaj ucrainenilor.

El a reafirmat că „Ucraina a căutat întotdeauna soluții pașnice”. Zelenski a spus că „pentru noi contează fiecare persoană ucisă, fiecare familie distrusă, fiecare casă ruinată. Pentru că suntem ucraineni, iar pentru noi viața omenească nu are preț”.



UPDATE: 21:15



64 de angajați de la Cernobîl au fost lăsați să plece, după 3 săptămâni.

După ce au fost ținuți, practic, ostatici de trupele ruse, timp de mai bine de trei săptămâni, 64 de angajați de la centrala nucleară dezafectată de la Cernobîl au reușit în sfârșit să plece, relatează BBC.

Aceștia au fost înlocuiți de 46 de angajați, care s-au oferit voluntar să se deplaseze la centrală.

Aproximativ 200 de angajați și membri ai Gărzii Naționale Ucrainene au fost blocați la centrală din 24 februarie, din prima zi a războiului, când trupele ruse au ocupat centrala.







UPDATE: 20:55



David Bekcham și-a preadat Instagram-ul, cu 71,4 milioane de abonați, unui medic din Ucraina.



Faimosul fost fotbalist, David Beckham, continuă să fie alături de poporul ucrainean. Englezul de 46 de ani cedează contul său de Instagram, cu 71,4 milioane de urmăritori, unui doctor din Harkiv, Irina Kondratova.



Irina Kondratova deja a postat mai multe filmulețe video, pe contul lui Beckham, în care a arătat cum funcționează Centrul Regional Perinatal din Harkov, în condițiile ostilităților.





UPDATE: 19:26



Rusia a confirmat astăzi, 20 martie, că comandantul adjunct al flotei ruse, Andrei Palîi, a fost ucis în Ucraina. El ar fi murit în timpul luptelor din regiunea Mariupol.

„Am fost prieten cu Andrei Nikolaevici. Era o persoană foarte deschisă și decentă. Un adevărat ofițer dintr-o dinastie militară. Oricine l-a întâlnit vreodată își va aminti întotdeauna bunătatea lui. Se bucura de o mare autoritate în flotă, înțelegere și auz, a știut să găsească o abordare față de orice persoană ”, a spus șeful Sevastopolului, Mihail Razvozhaev, citat de Kommersant.





UPDATE: 19:09



Președintele Zelenski către poporul elvețian: „Să nu dăm un singur dolar, franc sau euro mașinii militare ruse pentru a ne ucide poporul”



Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a adresatr, printr-un mesaj on-line, postat pe president.gov.ua, elvețienilor care au participat la un amplu miting de protest, organizat la Berna, împotriva războiului din Ucraina.



„Să nu dăm un singur dolar, franc sau euro mașinii militare ruse pentru a ne ucide poporul. Toți cei responsabili de războiul împotriva statului nostru să nu se poată bucura de viață în Elveția, imobiliare în Elveția, bănci în Elveția”, a îndemnat președintele Zelenski.





UPDATE: 18:34



Franţa a blocat active ale oligarhilor ruşi în valoare de aproape 850 de milioane de euro.



„Am blocat conturi ale persoanelor fizice, linii de credit în Franţa, în instituţiile financiare franceze, în valoare de 150 de milioane de euro”, a spus Le Maire. În plus, „am blocat proprietăţi imobiliare de pe teritoriul francez în valoare de 539 milioane de euro, sub forma a aproximativ 30 de proprietăţi sau apartamente şi de asemenea am blocat două iahturi în valoare de 150 de milioane de euro”, susține ministrul Economiei şi Finanţelor, Bruno Le Maire, citat de AFP.



„În total, vorbim de bunuri şi active ale oligarhilor ruşi în valoare de aproape 850 de milioane de euro, care au fost blocate pe teritoriul francez”, a concluzionat Bruno Le Maire.







UPDATE: 17:46



Invadatorii ruși au distrus cel puțin 45 de instituții de învățământ din regiunea Kiev.



Acest lucru a fost anunțat de șeful administrației militare regionale de la Kiev, Alexander Pavlyuk.



„În regiunea Kiev, se știe despre distrugerea și deteriorarea a 45 de instituții de învățământ. În ultimele zile, ca urmare a loviturilor inamice, instituțiile de învățământ din comunitățile Dmitrov, Petrovsky, Velikodimersky, Makarovskaya au fost avariate”, se arată în mesaj.





UPDATE: 16:53



Invadatorii ruși l-au eliberat pe jurnalistul Baturin, capturat la Kahovka



Acest lucru a fost anunțat de sora jurnalistului, Olga Perepelitsa, pe Facebook.

„Fratele meu, Oleg Baturin, mi-a spus că a slăbit mult, că e foarte murdar și obosit. Mi-a mai spus că pe 12 martie, la ora 17:00, a fost arestat la autogara Kakhovka și că a fost bătut, umilit și amenținat cu moartea”, a scris sora lui Baturin.

Jurnalistul Oleg Baturin a fost ținut prizonier timp opt zile.











UPDATE: 16:38



Mihail Podolyak, consilierul președintelui Zelenski, a anunțat, pe Twitter, că apărătorii Ucrainei au omorât șase generali ruși.



„Rata ridicată a mortalității în rândul celui mai înalt stat major de comandă al Rusiei este izbitoare. 6 generali au fost distruși. Generalii-maior Tushaev, Gerasimov, Kolesnikov, Suhovetsky, Mityaev, general-locotenent Mordvichev”, se arată în mesajul lui Podolyak.



UPDATE: 15:53



10 milioane de persoane şi-au părăsit locuinţele, în Ucraina, din cauza războiului devastator purtat de Rusia, a spus duminică Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi, Filippo Grandi, citat de France24.

„Războiul din Ucraina este atât de devastator, încât 10 milioane de persoane au fugit, fie strămutate în interiorul ţării, fie refugiate în străinătate”, a scris Grandi pe Twitter.

Sâmbătă, Înaltul Comisariat al ONU pentru Refugiaţi (UNHCR) a precizat că 3,3 milioane de ucraineni şi-au părăsit ţara de la începutul războiului, iar alte 6,5 milioane de persoane sunt strămutate în interiorul ţării.





Among the responsibilities of those who wage war, everywhere in the world, is the suffering inflicted on civilians who are forced to flee their homes.



The war in Ukraine is so devastating that 10 million have fled — either displaced inside the country, or as refugees abroad.