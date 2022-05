LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 88. Lituania nu mai cumpără niciun fel de energie rusească

Duminică, 22 mai, este a 88-a zi de război în Ucraina. Rusia a intensificat ofensiva în Donbas, context în care Ucraina a exclus posibilitatea de a accepta un armistițiu cu Rusia și a respins ideea de a încheia un acord cu Moscova care să implice cedarea de teritorii. În toată Ucraina luptă în prezent 700.000 de apărători, spune președintele Volodimir Zelensky, iar șeful de la Casa Albă Joe Biden, secretarul de stat Antony Blinken, și alți 963 de cetăţeni american au primit interzis de a intra pe teritoriul Federației Ruse.

După ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat, pe 24 februarie, o „operațiune militară specială” în Ucraina, transformată mai apoi într-o „operațiune de demilitarizare și denazificare” sau „operațiune de eliberare a Donbasului”, mai multe orașe au fost distruse de rachetele rusești, iar mii de oameni au fost nevoiți să fugă din calea războiului.

Acțiunile Rusiei au fost condamnate ferm de SUA, membrii NATO și Uniunea Europeană, precum și de multe alte țări care au impus ulterior sancțiuni împotriva Federației Ruse, inclusiv împotriva oligarhilor ruși și persoanelor apropiate lui Putin.

UPDATE Începând de duminică, Lituania va întrerupe complet importurile de energie din Rusia, inclusiv petrol, electricitate și gaze naturale.

„Trebuie să încetăm să mai finanțăm mașina de război rusă”, a declarat ministrul lituanian al Energiei, Dainius Kreivys.

UPDATE Ucraina impune o interdicție asupra medicamentelor produse în Rusia și Belarus.

Parlamentul de la Kiev a aprobat duminică modificarea legii ucrainene privind medicamentele, „restricționând fluxul” acelor medicamente ce sunt cel puțin parțial produse de companii cu sedii în Rusia sau Belarus, relatează The Kyiv Independent.

