LIVE TEXT Doi civili au fost uciși în bombardamentele rusești din Herson, anunță procuratura. A 303-a zi a agresiunii militare a Rusiei asupra Ucrainei

UPDATE 16:15 Doi civili au fost uciși de bombardamentele rusești asupra orașului Herson din sudul Ucrainei în această dimineață, potrivit biroului procurorului regional.

Într-o postare pe Telegram, acesta a declarat că potrivit anchetei, în dimineața zilei de 23 decembrie, doi locuitori ai orașului Herson au fost uciși într-un alt bombardament al militarilor ruși. Clădirile rezidențiale și infrastructura critică au fost avariate.

Kyrylo Tymoshenko, adjunctul șefului biroului președintelui, a declarat că bombardamentele rusești asupra districtului Korabelnyi din Herson au ucis o persoană.

Victima, un bărbat, „a suferit răni fatale provocate de explozia unei mine”, a scris Timoșenko pe Telegram.

Russian troops shelled the civilian infrastructure of Kherson in the afternoon of December 23, said Deputy Head of the Presidential Office Kyrylo Tymoshenko. As a result, 2 people were killed. Residential buildings and a kindergarten were damaged. pic.twitter.com/t4HX8ud9wH

UPDATE 15:40 Două persoane au fost rănite după ce o mașină capcană a explodat în orașul Melitopol din sud-estul Ucrainei, ocupat de Rusia, potrivit unui oficial local pro-Moscova.

Vladimir Rogov, un oficial numit de Rusia în provincia ucraineană Zaporizhzhia, a declarat pentru agenția de presă de stat Tass că „explozia a avut loc în fața intrării în Parcul Gorki. O mașină a explodat. Cauzele și circumstanțele sunt în curs de investigare”.

El a descris incidentul ca fiind un „atac terorist” comis de „militanți ai regimului de la Kiev” pentru agenția de presă rusă de stat Ria Novosti.

Ivan Fedorov, primarul exilat din Melitopol, a scris pe Telegram că martorii oculari au relatat că o mașină a fost „aruncată în aer”.

UPDATE 13:30 Olanda va oferi Ucrainei un ajutor de până la 2,5 miliarde de euro în 2023, a anunțat guvernul olandez.

Banii sunt alocați pentru asistență militară, lucrări de recuperare a infrastructurii critice și pentru a contribui la anchetele privind posibile crime de război, a precizat guvernul.

Premierul olandez, Mark Rutte, a promis că țara sa va oferi asistență „atâta timp cât Rusia își continuă războiul împotriva Ucrainei”.

📞: As long as Russia continues its war against Ukraine, NL will provide assistance to Ukraine. Military, humanitarian and diplomatic. We’re allocating €2.5 bn for this in 2023. Ukraine can rely on the Netherlands. We just confirmed this in our conversation with @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/VdzMKCqkWR