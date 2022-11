LIVE TEXT Președintele Ucrainei: „Astăzi este o zi istorică. Ne luăm Hersonul înapoi”. 261 de zile de război în Ucraina

UPDATE 22:04 Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a distribuit pe Telegram imagini cu locuitorii din Herson care sărbătoresc în stradă eliberarea orașului de sub controlul rusesc.

„Astăzi este o zi istorică. Ne luăm Hersonul înapoi. Apărătorii noștri se apropie de oraș, dar unități speciale sunt deja în el. Oamenii din Herson așteptau. Nu au renunțat niciodată la Ucraina. Speranța pentru Ucraina este întotdeauna justificată, iar Ucraina se întoarce întotdeauna la ai săi”, a transmis Zelensky.

El a subliniat că simbolurilor celor opt luni de ocupație au început deja să fie înlăturate.

„Și chiar dacă orașul nu este încă complet curățat de prezența inamicului, locuitorii din Herson îndepărtează deja simbolurile rusești de pe străzi și clădiri și orice urme ale șederii ocupanților în Herson”, a subliniat liderul ucrainean.

UPDATE 21:20 Cel puțin șapte poduri, patru dintre ele peste râul Nipru, au fost distruse în ultimele 24 de ore, potrivit imaginilor din satelit de la Maxar Technologies și altor fotografii. Două poduri, un vehicul și un pod feroviar care se află deasupra unui baraj de la Nova Kahovka se numără printre cele distruse. De asemenea, în ultimele luni, atacurile ucrainene au avariat grav podul pentru vehicule Antonivski, situat chiar la sud-est de orașul Herson, dar ultimele avarii au distrus complet o serie de secțiuni de drum. În plus, podul de cale ferată Antonivski, situat chiar la est de podul pentru vehicule, a fost și el distrus

Un alt pod, care traversează râul Inguleț la Darivka, a fost distrus, cât și două poduri – o autostradă și un pod pietonal – în satul Tiahinka. Acest sat este situat la circa 30 de kilometri est de barajul de la Nova Kahovka.

Nu este clar cine este responsabil pentru distrugerea podurilor, dar acestea vin în momentul în care forțele militare ruse se retrăgeau de pe malul de vest al Niprului. Presa ucraineană scrie că podurile ar fi distruse de armata lui Putin.

UPDATE 21:03 În seara zilei de 11 noiembrie, armata rusă a bombardat regiunea Dnepropetrovsk. Doi bărbați au fost răniți, anunță Valentin Reznicenko, șeful administrației militare a regiunii.

„Seara, rușii au tras din nou în regiunea Nikopol. Au lovit din MLRS și artilerie grea localitatea Marganeț. Au fost răniți doi bărbați – 35 și 68 de ani. Ambii au fost duși la un spital”, a scris Reznicenko pe Telegram.

UPDATE 20:22 Ucraina construiește un gard din beton armat cu sârmă ghimpată pentru a-și fortifica granița cu Belarus, a declarat pe 11 noiembrie șeful adjunct al biroului președintelui Ucrainei, Kiril Timoșenko. Potrivit lui Timoșenko, zidul se întinde deja pe trei kilometri, construcția fiind în curs de desfășurare în regiunile ucrainene Rivne și Jitomir.

De asemenea, șeful adjunct al biroului președintelui Ucrainei Kiril Timoșenko subliniază că se construiesc fortificații și se înființează granița în regiunile care se învecinează cu teritoriul Rusiei. El a adăugat că polițiștii de frontieră au „toate echipamentele necesare pentru a vedea inamicul de la distanță”.

UPDATE 18:54 În ultimele 24 de ore au fost provocate noi pagube la un baraj critic care traversează râul Nipru la Nova Kahovka, în regiunea Herson, potrivit imaginilor din satelit ale Maxar Technologies obținute de CNN. Apa se scurge prin trei porți de ecluză la barajul unde se află un proiect hidroelectric major.

Nu este clar cum a fost cauzată ultima avarie, care se află aproape de malul vestic. Canalele locale Telegram au raportat joi seară sunetul unor explozii în jurul barajului.

Porțile de ecluză de sub secțiunile distruse ale podului sunt singurele care eliberează apă, dar nu este clar din imaginile din satelit dacă acestea au fost avariate în urma unor explozii și dacă eliberarea apei este controlată sau împiedicată de secțiunile de pod prăbușite.

The Antovisky railroad bridge has been destroyed as well, @Maxar satellite imagery shows. Coordinates: 46.675530, 32.796473. pic.twitter.com/tPx49sU46b

O fotografie, care a apărut pe rețelele de socializare vineri după-amiază, arată apa care curge din colțurile porților de ecluză și din secțiunile lipsă ale podului. CNN a geolocalizat și a confirmat autenticitatea fotografiei, care a fost făcută de pe malul sudic al râului Nipru.

Deși forțele armate ucrainene au eliberat mari porțiuni de teritoriu în Herson, nu par să fi preluat controlul barajului de la Nova Kahovka.

Ukrhidroenergo, care operează centrala hidroelectrică, a declarat că nu a auzit de noi avarii la baraj și nu a putut oferi alte comentarii.

Centrala nucleară Zaporijia din amonte folosește apa din rezervorul barajului pentru a-și răci reactoarele nucleare. Rezervorul conține aproximativ 18 milioane de metri cubi de apă.

În 21 octombrie, Serviciul de informații al apărării ucrainene a afirmat că forțele rusești au început să mineze porțile de ecluză și suporturile de la baraj. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a făcut, de asemenea, afirmații similare într-un discurs național susținut în 20 octombrie.

La momentul respectiv, oficialii numiți de ruși în Herson au respins afirmațiile ca fiind „prostii”.

Northeast of the Antonivsky Bridge, a bridge that crosses the Inhulets River at Darivka (Дар'ївка) has been destroyed as well. Coordinates: 46.743312, 32.811345. 📸: @Maxar. pic.twitter.com/jPIg2rO8RN