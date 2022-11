LIVE TEXT Erdogan a vorbit cu Putin despre reluarea acordului pentru exportul de cereale din Ucraina. Război în Ucraina, ziua 251

UPDATE 21:55 Președintele rus Vladimir Putin i-a spus președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, în timpul unei convorbiri telefonice, că orice reluare a acordului pentru exportul de cereale din Ucraina poate fi luată în considerare numai după o anchetă privind „atacul cu drone de la Sevastopol”, scrie CNN.

Potrivit lui Putin, o reluare a acordului poate fi luată în considerare doar după „o anchetă detaliată a circumstanțelor acestui incident și, de asemenea, după ce vom primi din partea Kievului garanții reale de respectare strictă a acordurilor de la Istanbul, în special, privind neutilizarea coridorului umanitar în scopuri militare”.

Cei doi lideri au avut o convorbire telefonică, marți, după ce Rusia a decis să suspende participarea sa la acordul pentru exportul de cereale din Ucraina, mediat de ONU, în weekend, după ce a acuzat atacuri cu drone asupra orașului Sevastopol din Crimeea. Ucraina nu a comentat atacurile cu drone asupra orașului Sevastopol.

Sâmbătă, un oficial ucrainean de rang înalt a acuzat Rusia că a inventat „atacuri teroriste fictive” asupra propriilor sale instalații și a acuzat Moscova de „șantaj” prin suspendarea acordului privind cerealele.

Potrivit președinției turce, Erdogan i-a spus lui Putin că este încrezător că ar putea fi stabilită o „cooperare orientată spre soluții” în ceea ce privește acordul privind cerealele.

UPDATE 19:25 Trupele ruse au deteriorat aproximativ 40% din infrastructura energetică a Ucrainei, în special centralele termice și hidrocentralele. Declarația a fost făcută de președintele ucrainean Volodimir Zelensky în timpul unei întrevederi cu comisarul european pentru energie, Kadri Simson.

Președintele ucrainean a menționat că, după aderarea la rețeaua europeană ENTSO-E, Ucraina a început să exporte energie electrică în Europa.

UPDATE 16:57 Biroul președintelui Ucrainei anunță 568 de localități din Harkov au fost eliberate de sub ocupația rusească.

De asemenea, Kievul susține că a fost restabilită conectarea la energia electrică pentru peste 80 000 de consumatori. Aprovizionarea cu gaze naturale a fost restabilită pentru peste 22 000 de consumatori.



UPDATE 16:41 Președintele francez Emmanuel Macron, în urma unei convorbiri telefonice cu președintele ucrainean Volodimir Zelensky, a declarat că Franța va ajuta Ucraina să treacă iarna și va contribui la repararea infrastructurii afectate de loviturile rusești, relatează The Guardian.

De asemenea, Franța va ajuta la consolidarea apărării antiaeriene a Ucrainei, iar Macron a declarat că el și Zelensky au convenit să organizeze o conferință internațională la Paris, la 13 decembrie, pentru a sprijini civilii ucraineni în timpul iernii.

O conferință bilaterală din 12 decembrie va avea ca scop, de asemenea, creșterea sprijinului pentru Ucraina din partea companiilor franceze, a declarat Macron într-un comunicat. Macron a mai promis anterior să organizeze o conferință în Franța, în noiembrie, în sprijinul vecinului Ucrainei, Republica Moldova.

UPDATE 15:55 Iranul intenționează să trimită un lot de peste 200 de drone de luptă în Federația Rusă la începutul lunii noiembrie, a anunțat Ministerul ucrainean al Apărării într-un comunicat, citat de The Guardian.

Potrivit informațiilor ministerului apărării, dronele vor include drone de luptă Shahed-136, Mohajer-6 și Arash-2 și „vor fi livrate prin Marea Caspică în portul Astrahan”. Dronele vor ajunge în stare dezasamblată, iar forțele rusești le vor reasambla și le vor vopsi cu însemnele rusești aplicate, în special „Geranium-2”.

Descoperirea dronelor kamikaze iraniene luna trecută a stârnit un val uriaș de proteste cu privire la implicarea Iranului în conflict. Începând cu 13 septembrie, forțele de apărare ucrainene au doborât peste 300 de drone de luptă iraniene, a precizat Ministerul Apărării.

UPDATE 14:27 Trei noi nave cargou încărcate cu cereale au părăsit marți dimineață porturi ucrainene şi se îndreaptă spre coridorul umanitar din Marea Neagră, a anunțat Centrul Comun de Coordonare (JCC) de la Istanbul, transmite AFP, citată de Agerpres.

„Deplasările celor trei nave au fost aprobate de delegațiile ucraineană, turcă şi a ONU. Delegația Rusiei a fost informată”, a anunțat JCC, care supervizează exportul cerealelor ucrainene în virtutea acordului încheiat în luna iulie.

Rusia şi-a suspendat sâmbătă participarea la acest acord, invocând atacul ucrainean cu drone asupra unor nave militare rusești în portul Sevastopol din Crimeea anexată, atac în care, potrivit Moscovei, dronele aeriene şi maritime pilotate de la distanță s-au deplasat prin culoarul securizat destinat navelor ce transportă cereale ucrainene.

Moscova a avertizat luni asupra „pericolului” continuării navigației fără acordul său şi a cerut Ucrainei să garanteze securitatea respectivului culoar maritim. Cu toate acestea, JCC a anunțat că, deși inspectorii ruși s-au retras, luni au fost inspectate 46 de nave şi acestea se vor putea deplasa în cele două sensuri ale coridorului din Marea Neagră.

În acest timp continuă eforturile internaționale, în special ale Turciei şi ONU, pentru a convinge Rusia să-şi reia participarea în acordul menit să asigure transportul în siguranță al cerealelor ucrainene pe Marea Neagră.

UPDATE 12:50 Ministerul de Externe ucrainean a pledat marți pentru excluderea Rusiei din Grupul celor mai puternice economii ale lumii G20 şi revocarea invitației făcute președintelui rus Vladimir Putin de a participa la summitul acestui forum luna aceasta în Bali (Indonezia).

„Putin a recunoscut public că a ordonat atacuri cu rachete împotriva civililor ucraineni şi infrastructurii energetice. Având mâinile pătate de sânge, nu ar trebui să i se permită să stea la aceeași masă cu lideri mondiali. Invitația lui Putin la summitul de la Bali trebuie revocată, iar Rusia trebuie exclusă din G20”, a explicat purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Oleg Nikolenko, într-o postare pe Twitter.

Putin publicly acknowledged ordering missile strikes on Ukrainian civilians and energy infrastructure. With his hands stained in blood, he must not be allowed to sit at the table with world leaders. Putin’s invitation to Bali summit must be revoked, and Russia expelled from G20.