LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 117. Aproximativ zece mii de soldați ucraineni au murit de la începutul invaziei Rusiei împotriva Ucrainei – Arestovici

Luni, 20 iunie, este a 117-a zi de război în Ucraina. Ziua a început cu noi atacuri rusești în sudul Ucrainei, însă, potrivit presei ucrainene, atacurile din regiunea Severodonețk nu mai sunt atât de intense întrucât se pare că armata rusă rămâne fără resurse necesare pentru a ataca în continuare regiunea ocupată în proporții de peste 80%. Ocupanții ruși însă adună rezerve la Zaporojie din cauza unei contraofensive de succes a Forțelor Armate ale Ucrainei, anunță presa ucraineană.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Luni, 20 iunie:

UPDATE 22:00 Alexei Arestovici, consilier al șefului Oficiului Președintelui Ucrainei, i-a acordat un interviu jurnalistului ucrainean Dmitri Gordon, în care a vorbit, inclusiv, despre pierderile armatei ucrainene de la începutul războiului, scrie Meduza.

„Aproximativ 10 mii de morți. Răniții sunt aproximativ 30 de mii, dar trebuie să înțelegeți că 96-98% dintre răniți revin înapoi în armată. Adică, aceștia nu sunt răniții care rămân invalizi pentru totdeauna”, a spus consilierul șefului Oficiului Președintelui Ucrainei.

Publicitate

În Ucraina, ca și în Rusia, este interzis prin lege dezvăluirea pierderilor în rândul militarilor în timpul ostilităților. În martie, Aleksei Arestovici a spus că astfel de date constituie un secret de stat, iar dezvăluirea acestor informații „poate ajuta inamicul să evalueze eficacitatea acțiunilor sale”, potrivit Unian.

UPDATE 20:30 Actorul american Ben Stiller, ambasador al agenției ONU pentru refugiați, se află în Ucraina. Luni, 20 iunie, Ben Stiller s-a întâlnit cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky.

„Ucrainenii simt sprijinul întregii lumi, al oamenilor celebri. Și vizita lui Ben Stiller confirmă încă o dată acest lucru. Călătoria dumneavoastră la Irpin și Makarov, întâlnirile cu oamenii noștri vorbesc despre multe. Apreciem că sunteți aici în această perioadă dificilă pentru țara noastră”, a scris Zelensky pe rețele de socializare.

Actorul american Ben Stiller, ambasador al bunăvoinţei pentru Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi (UNHCR), a vizitat sâmbătă Polonia şi a ajuns apoi şi în Ucraina, anunţat agenția ONU.

În Polonia, actorul s-a întâlnit cu familii de refugiaţi. Actorul a fost văzut ulterior şi în Ucraina, la Lvov.

Publicitate

At the Medyka border in Poland I met families who fled the war in Ukraine, leaving loved ones behind, with no idea when they will be able to return home.

I’m so impressed w/@refugees representatives & how committed they are to supporting people on their journeys.#WithRefugees pic.twitter.com/buxUIIqilU — Ben Stiller (@BenStiller) June 19, 2022

UNHCR Goodwill Ambassador @BenStiller is at the Ukraine border today to meet families whose lives have been torn apart by war and violence, to share stories of the human impact of war, and to amplify calls for solidarity.



Everyone has the right to seek safety. pic.twitter.com/WJ6KEZeUOQ — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) June 18, 2022

„Seeking safety is a right.”



UNHCR Goodwill Ambassador @BenStiller is in Ukraine for #WorldRefugeeDay. He’s there to stand in solidarity with people displaced by war and conflict all around the world. pic.twitter.com/30bpn0dAFN — UNHCR, the UN Refugee Agency (@Refugees) June 20, 2022

UPDATE 19:20 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky a vizitat „în secret” Lisiceansk, oraș din estul Ucrainei care este lovit puternic de trupele ruse.

Potrivit deputatei din partea formațiunii „Sluga poporului”, Mariana Bezuglaya, Zelensky a vizitat orașul în timpul bombardamentelor, „în secret”, pentru a sprijini soldații și a vedea situația din oraș. Nu se știe exact când președintele Ucrainei a vizitat orașul din prima linie din regiunea Lugansk.

Lisiceansk este situat lângă Severodonețk. Severodonețk este situat în estul Ucrainei, în regiunea Lugansk, pe malul stâng al râului Donețk. Pe partea cealaltă a râului se află Lisiceansk, un alt oraș bombardat de trupele rusești. Severodonețk este un important centru al industriei chimice din Ucraina. Potrivit recensământului din 2001, peste două treimi din populație este vorbitoare de limbă rusă. Cele două orașe reprezintă importante puncte strategice, deoarece fac legătura între Donbas și alte regiuni ale Ucrainei.

UPDATE 18:22 Luni, 20 iunie, rușii au lansat 14 rachete în sudul Ucrainei, anunță Comandamentul Operaţional „Sud”.

Rachete au fost lansate spre Oceakov, Belgorod-Dnestrovsky și Odesa.

„În regiune și în suburbiile orașului Oceakov au fost avariate zone agricole, la Odesa, în urma unei lovituri de rachetă, a ars un depozit logistic de alimente. Incendiul de pe o suprafață de peste 300 mp a fost lichidat”, anunță Comandamentul Operaţional „Sud”.

Nu s-au înregistrat victime în rândul populației civile.

Publicitate

UPDATE 18:00 53 de oameni au fost evacuați, timp de două zile, din regiunea Lugansk. Potrivit șefului administrației regionale din Lugansk, Serghei Gaidai, oamenii au fost evacuați cu ajutorul voluntarilor.

Gaidai spune că duminică, 19 iunie, voluntarii au vizitat și localitatea Vovceiarovka, lângă Lisichansk, de acolo fiind evacuate 40 de persoan, iar luni, 20 iunie, voluntarii au evacuat 11 oameni din Myrna Dolina și doi din Belogorovka.

UPDATE 16:55 Explozii puternice în Donețk. Așa-numitul șeful administrației orașului, Alexei Kulemzin, anunță că explozii au avut loc în cartierul Kuibîvev. Au fost avariate blocuri de locuit și o grădiniță.

Martorii oculari raportează, de asemenea, că se aud explozii în zona centrului de televiziune din cartierul Leninski și în cartierul Azotnîi din Donețk. 2.700 de oameni ar fi rămas fără energie electrică.

UPDATE 16:10 Liderul cecen Ramzan Kadîrov anunță că trupele ruse au preluat controlul asupra localității Toșkovka din regiunea Lugansk.

Nu există încă o confirmare oficială a acestei informații din partea Moscovei. Duminică, 19 iunie, Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei anunța că armata ucraineană a respins asaltul din zona Toșkovka.

Toșkovka este un mică localitate din regiunea Lugansk, bătăliile aprige pentru această localitate au durat aproximativ două săptămâni. Potrivit autorităților ucrainene, din cauza bombardamentelor constante, localitatea este practic distrusă.

UPDATE 15:11 Consiliul Uniunii Europene a prelungit cu încă un an sancțiunile anti-ruse impuse în legătură cu anexarea Crimeei. Sancțiunile au fost prelungite până la 23 iunie 2023. Acest lucru este raportat pe site-ul Consiliului UE.

UPDATE 14:08 Rada Supremă a sprijinit luni ratificarea Convenției de la Istanbul. Potrivit vicepreședintelui Comisiei Radei Supreme pentru Finanțe, Politică Fiscală și Vamală, Iaroslav Zheleznyak, o decizie în acest sens a fost luată în cadrul sesiunii parlamentare de astăzi.

UPDATE 13:24 Andriy Yermak, șeful Biroului președintelui Ucrainei, anunță că apărătorii ucraineni capturați la Azovstal sunt în viață, iar cu unii dintre ei păstrează legătura.

„Știm că sunt în viață. Cât despre condiții, se urmărește și această problemă. Nu putem spune exact în ce condiții sunt. Dar știm sigur că sunt în viață. Cu unii dintre ei suntem în comunicare, iar procesul eliberării lor nu se oprește nici măcar pentru o oră. Sper foarte mult că acum va intra în faza sa activă și vom începe să ne întoarcem eroii în Ucraina”, a spus Yermak.

UPDATE 11:37 Forțele armate ale Ucrainei nu mai controlează așezarea de tip urban Metelkine din apropierea centrului regional al regiunii Lugansk. Acest lucru a fost anunțat de șeful Administrației Regionale de Stat Luhansk, Serhiy Gaidai.

„Luptele au loc în multe sate din jurul Severodonetsk și Lysychansk. Din păcate, în prezent nu controlăm Metolkine în apropierea centrului regional”, a spus el.

În plus, armata rusă a intensificat artileria și loviturile aeriene.

„Rușii lucrează din greu la zona industrială Severodonețk și la periferia orașului. Același lucru este valabil și în cartierele Toșkivka și Ustynivka, pentru că orcii vor să facă o descoperire acolo și în acest scop au adunat o mulțime de echipamente,” el a adăugat.

Potrivit lui Gaidai, ocupanții continuă să folosească tactici „târâtoare” și să distrugă regiunea Luhansk cu toate armele posibile. Cu toate acestea, evacuarea civililor continuă.

UPDATE 9:28 Zeci de case au fost distruse duminică în regiunea Lugansk în urma bombardamentelor rusești, a anunţat administraţia militară regională.

Duminică, 19 iunie, ocupanții ruși au lansat trei lovituri aeriene în jurul orașului Lysychansk din regiunea Lugansk, iar luptele continuă la Severodonețk.

În Lysychansk, mai multe clădiri administrative au fost atacate, a declarat șeful administrației militare regionale Luhansk, Serhiy Haidai.

UPDATE 8:00 Președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, a declarat sâmbătă seara că Europa va face tot posibilul pentru a pune capăt războiului împotriva Rusiei cât mai curând posibil.

„Nu ne vom permite să fim divizați și vom face tot posibilul pentru a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei cât mai curând posibil și a restabili pacea”, a spus Van der Bellen.

Liderul austriac a mai subliniat că Europa este unită „în vremuri dificile când ororile războiului au revenit”.

Astăzi Van der Bellen va ajunge la Riga, unde se va întâlni cu colegii săi din Europa Centrală și de Est și se va solidariza cu Ucraina.

UPDATE 7:50 Ocupanții ruși adună rezerve la Zaporojie din cauza unei contraofensive de succes a Forțelor Armate ale Ucrainei. În același timp, presa ucraineană transmite că soldaților ruși le lipsesc resursele necesare pentru a avansa în Severodonețk.

ZdG a urmărit derularea fiecărei zile a războiului din Ucraina. Vedeți, mai jos, cronologia:

Publicitate