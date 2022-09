LIVE TEXT ​Rușii au lansat un atac cu rachete asupra unui convoi civil umanitar la ieșirea din Zaporojie: 30 de persoane ucise și 88 rănite. Război în Ucraina, ziua 219

Vladimir Putin a anunțat vineri, 30 septembrie, anexarea ilegală a teritoriilor ocupate din Ucraina la Rusia, după „referendumurile” criticate de comunitatea internațională, pe care rușii le-au organizat în perioada 23 – 27 septembrie în Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson. Consiliul Europei a condamnat anexarea ilegală acestor teritorii menționând că „Crimeea, Herson, Zaporojie, Donețk și Lugansk sunt Ucraina”.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. De atunci, sute de sate și orașe din Ucraina au fost distruse de rachetele rușilor, iar sute de mii de oameni au fost nevoiți să-și părăsească casele pentru a se salva din calea războiului.

Cronologia evenimentelor din Ucraina. Vineri, 30 septembrie:

UPDATE 21:55 Rușii au lansat un atac cu rachete asupra unui convoi civil umanitar la ieșirea din Zaporojie. În urma atacului, 30 de persoane au fost ucise, iar 88 – rănite, anunță șeful Poliției Naționale a Ucrainei, Igor Klimenko.

„Printre morți se află doi copii: o fată de 11 ani și un băiat de 14 ani. O fetiță de 3 ani a fost, de asemenea, rănită”, a declarat Klimenko.

UPDATE 20:45 Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că Ucraina are dreptul de a-și alege calea, dar decizia privind aderarea este luată de toți cei treizeci de membri ai alianței. El a făcut această declarație vineri, la Bruxelles, comentând cererea de aderare anunțată de președintele ucrainean Volodimir Zelensky, scrie novosti.dn.ua.

„Fiecare democrație din Europa are dreptul de a solicita aderarea la NATO, iar aliații NATO respectă acest drept. Și am spus de nenumărate ori că ușa NATO rămâne deschisă și am demonstrat acest lucru în ultimii ani”, a subliniat Stoltenberg.

Secretarul general a menționat că, la summitul NATO de la Madrid, aliații NATO au arătat, de asemenea, că susțin „dreptul Ucrainei de a-și alege propria cale pentru a decide la ce acorduri de securitate dorește să participe”.

„Decizia de aderare, desigur, trebuie să fie luată de toți cei 30 de aliați, iar noi luăm aceste decizii prin consens”, a subliniat el.

UPDATE 19:53 Statele Unite ale Americii au introdus vineri, 30 septembrie, noi sancțiuni drept răspuns la anexarea de către Rusia a regiunilor ucrainene Zaporojie, Herson, Donețk și Lugansk. Sancțiunile vizează oficiali ruși, familiile acestora și zeci de entități ruse, scrie Reuters.

Pe noua listă de sancțiuni figurează guvernatorul băncii centrale ruse Elvira Nabiullina, fost consilier al președintelui rus Vladimir Putin; familiile premierului rus Mihail Mișustin și a ministrului Apărării, Serghei Șoigu; 109 membri ai Dumei de Stat și membri ai Consiliului Federației și ai Adunării Federale a Rusiei.

Totodată, trezoreria americană a sancționat 14 furnizori militari, inclusiv doi furnizori internaționali, „pentru susținerea lanțurilor de aprovizionare militară a Rusiei”.

Printre cei sancționați se numără 57 de entități noi din Rusia și Crimeea, pe care Washingtonul le acuză că au ajutat la „asaltul brutal al armatei ruse asupra Ucrainei”. Printre acestea se numără companii care au achiziționat sau au încercat să achiziționeze articole de origine americană pentru armata rusă și cele care au căutat tehnologie informatică cuantică pentru efortul de război.

Statele Unite au emis, de asemenea, un avertisment pentru țările care sprijină „efortul de război al Rusiei”. „Actualele controale la export ale Statelor Unite asupra Rusiei pot fi aplicate entităților din țări terțe care încearcă să ofere sprijin material pentru sectoarele militare și industriale ale Rusiei și Belarusului”, inclusiv pentru a reface proviziile rusești”.

UPDATE 18:33 Președintele SUA, Joe Biden, a condamnat dur, într-o declarație făcută vineri, anexarea de către Rusia a teritoriilor ucrainene, scrie CNN.

„Statele Unite ale Americii condamnă încercarea frauduloasă a Rusiei de astăzi de a anexa un teritoriu ucrainean suveran. Rusia încalcă dreptul internațional, călcând în picioare Carta Națiunilor Unite și arătându-și disprețul față de națiunile pașnice de pretutindeni”, a declarat Biden, adăugând că aceste acțiuni nu au „nicio legitimitate” și că va continua să „onoreze întotdeauna granițele recunoscute la nivel internațional ale Ucrainei”.

Vorbind despre noile sancțiuni anunțate vineri, Biden a adăugat că SUA „vor mobiliza comunitatea internațională atât pentru a denunța aceste acțiuni, cât și pentru a trage Rusia la răspundere”.

„Îi îndemn pe toți membrii comunității internaționale să respingă încercările ilegale de anexare ale Rusiei și să fie alături de poporul ucrainean atât timp cât va fi nevoie”, a spus el.

UPDATE 18:15 Președintele ucrainean Volodimir Zelensky a anunțat vineri, 30 septembrie, că Ucraina va depune cerere de aderare accelerată la NATO, după ce președintele rus Vladimir Putin a proclamat anexarea ilegală a regiunilor ucrainene Donțek, Lugansk, Zaporojie și Herson.

„(…) Știm că este posibil. Am văzut că Finlanda și Suedia au început să se alăture Alianței fără un Plan de acțiune pentru aderare. Acest lucru este corect, dar este corect și pentru Ucraina. Totodată, înțelegem că acest lucru necesită consensul tuturor membrilor Alianței. Și, prin urmare, în timp ce acest lucru se întâmplă, intenționăm să punem în aplicare propunerile noastre privind garanțiile de securitate pentru Ucraina și întreaga Europă. Securitatea nu are alternative, dar este nevoie de determinare pentru a o garanta. Facem pasul nostru decisiv prin semnarea cererii Ucrainei de aderare accelerată la NATO (…)”, anunță instituția prezidențială de la Kiev.

Totodată, potrivit unui comunicat al instituției prezidențiale de la Kiev, astăzi, Consiliul pentru Securitate Națională și Apărare al Ucrainei a luat decizia de a impune sancțiuni împotriva unor persoane fizice și juridice din Rusia „care nu au avut curajul să se pronunțe în apărarea umanității și a dreptului internațional sau care, într-un fel sau altul, sunt implicate în acțiuni agresive împotriva Ucrainei și a comunității națiunilor democratice”.

UPDATE 16:54 Consiliul european „condamnă anexarea ilegală de către Rusia a regiunilor Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson din Ucraina”.

„Nu recunoaștem și nu vom recunoaște niciodată „referendumele” ilegale pe care Rusia le-a conceput ca pretext pentru această încălcare a independenței, suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei și nici rezultatele lor falsificate și ilegale. Nu vom recunoaște niciodată această anexare ilegală. Aceste decizii sunt nule și nu pot produce niciun efect juridic. Crimeea, Herson, Zaporojie, Donețk și Lugansk sunt Ucraina. Facem apel la toate statele și organizațiile internaționale să respingă fără echivoc această anexare ilegală”, se arată într-un comunicat al Consiliului.

UPDATE 16:00 Comisia Europeană a anunțat vineri, 30 septembrie, că recomandă statelor membre ale UE să facă „evaluări mai stricte” în cazul cererilor de acordare a vizelor de călătorie depuse de cetățenii ruși, scrie Reuters.

Comisarul pentru afaceri interne, Ylva Johansson, menționând că „mulți cetățeni ruși” își părăsesc țara din cauza mobilizării pentru războiul din Ucraina, a declarat că vizele nu ar trebui să fie eliberate pentru cei care intenționează să rămână mai mult de 90 de zile.

Pe 9 septembrie, Consiliul Uniunii Europene a adoptat o decizie care suspendă integral acordul de facilitare a eliberării vizelor dintre UE și Rusia. În consecință, cetățenilor ruși li se vor aplica normele generale ale Codului de vize.

UPDATE 15:30 Vladimir Putin a anunțat vineri, 30 septembrie, anexarea ilegală a teritoriilor ocupate din Ucraina la Rusia, după „referendumurile” criticate de comunitatea internațională, pe care rușii le-au organizat în perioada 23 – 27 septembrie în Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson, ocupate de Rusia după războiul declanșat pe 24 februarie.

În cadrul „ceremoniei” de anexare, Putin a declarat că Rusia „nu va trăda oamenii din Donbas”, despre care presa ucraineană a scris că ar fi votat la „referendumuri” sub amenințarea soldaților înarmați.

„Oamenii care trăiesc în Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie devin cetățenii noștri, pentru totdeauna”, a spus Putin.

Înainte de ceremonia de anexare a teritoriilor ocupate, președintele rus Vladimir Putin a semnat, în noaptea de joi spre vineri, „decretele privind recunoașterea independenței regiunilor Herson și Zaporojie”.

Joi seara, 29 septembrie, președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky a declarat, într-o adresare video publicată pe rețelele de socializare că Rusia „nu va primi un nou teritoriu al Ucrainei”.

UPDATE 14:40 Șeful administrației separatiste pro-ruse din regiunea Doneţk anunță că orașul Liman, aflat în mâinile rușilor, este „semi-încercuit” de armata ucraineană și că veștile de pe front sunt „îngrijorătoare”.

Într-un mesaj postat pe Telegram, Denis Puşilin, așa-numitul șef al administrației Republicii Populare Doneţk, a informat că satele Iampil şi Drobişeve de lângă Liman „nu mai sunt controlate” de trupele ruse.

UPDATE 12:30 Autoritățile din Tuva oferă câte un berbec și cărbune familiilor rușilor mobilizați pentru a fi trimiți pe frontul din Ucraina. Potrivit serviciului de presă al regiunii, 91 de animale deja au fost oferite familiilor celor mobilizați. Familiile vor primi, de asemenea, 50 de kilograme de făină și doi saci de cartofi și varză „la necesitate”.

Copiilor sub 17 ani ai rușilor care au fost mobilizați din regiune li s-a promis câte 5 000 de ruble pentru fiecare și pachete cu alimente.

UPDATE 11:05 Orașul Melitopol va deveni temporar capitala regiunii Zaporojie, după ce partea din regiune ocupată de trupele ruse va fi „anexată” la Rusia. Despre asta a anunțat așa-numitul reprezentant al administrației de ocupație a regiunii, Vladimir Rogov.

„Funcțiile capitalei regiunii vor fi îndeplinite temporar de Melitopol. Cuvântul cheie este temporar, deoarece capitala regiunii după eliberare va fi din nou centrul regional din Zaporojie”, a spus Rogov pentru RIA Novosti, agenție afiliată Kremlinului.

UPDATE 10:55 Cel puțin 23 de persoane au fost ucise și 28 rănite într-un atac cu rachetă comis de forțele ruse și care a lovit un convoi de vehicule ce transportau civili ucraineni în apropierea orașului Zaporojie, din sudul Ucrainei, a anunțat guvernatorul regional Alexandr Staruh.

„Până acum, 23 de morți şi 28 de răniți. Toți sunt civili”, a scris Staruh pe Telegram.

Poliția şi serviciul de ambulanță s-au îndreptat rapid către locul unde convoiul a fost lovit. Ferestrele vehiculelor au fost sparte de suflu, vehiculele fiind pline cu lucrurile pasagerilor.

Într-un autoturism se aflau corpurile fără viaţă ale unei femei şi unui tânăr, iar în faţa acestei maşini era un microbuz în care alte două persoane au fost ucise în atac. Părţile laterale şi geamurile microbuzului erau distruse de şrapnel.

O femeie care s-a prezentat drept Natalia a declarat că ea și soțul său își vizitaseră copiii în Zaporojie. „Ne întorceam la mama mea, care are 90 de ani. Am reușit să scăpăm. Este un miracol”, a mărturisit ea, stând alături de soț lângă automobilul lor.

UPDATE 9:22 Deputatul rus Nikolai Valuev, fost boxer profesionist și campion mondial WBA la categoria grea, a declarat presei din Rusia că a primit o convocare la centrul de recrutare pentru a merge pe frontul din Ucraina.

„A venit la toți (citație pentru mobilizare – n.red.) și mie mi-a venit și voi merge la comisariat. Colegii mei sunt foarte bravo. Cine este înregistrat în Duma de Stat, a primit citația aici, la mine a venit acasă și trebuie să merg acolo, dar încă n-am reușit, am avut foarte multe ședințe în afara orașului. Citația mi-a venit chiar înainte de plecarea în Donbas și eu nu eram acasă, dar săptămâna viitoare voi merge, obligatoriu, să mă prezint la comisariatul militar”, a declarat Nikolai Valuev.

UPDATE 8:50 Institutul pentru studiul Războiului (ISW): Forțele Armate ale Ucrainei au încercuit trupele ruse de lângă Liman, regiunea Donețk.

ISW, citând un corespondent militar rus, raportează că trupele ucrainene au spart apărarea rusă din apropierea satului Stavki, la 10 kilometri nord de Liman, și au tăiat drumul Torskoie-Drobîșevo, care este ultima rută de aprovizionare și retragere pentru unitățile ruse care dețin apărări la vest de Liman.

UPDATE 7:59 O persoană a murit și cinci au fost rănite în orașul Dnipro, regiunea Dnepropetrovsk, în urma atacului rusesc cu rachete „Iskander”, anunță șeful adminsitrațieie militare a regiunii, Valentin Reznicenko.

„Rachetele inamice au distrus întreprinderea de transport. În timpul incendiului care a lovit, 52 de autobuze au ars și alte 98 au fost avariate. Mai multe clădiri înalte, o sală de sport, un magazin și clădiri administrative au fost avariate în oraș. (…) A fost o noapte fierbinte și în regiunea Nikopol. Rușii au tras de trei ori din sistemele „Grad” și din artilerie grea asupra raionului”, a scris Reznicenko pe Telegram.

UPDATE 7:30 Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat în noaptea de joi spre vineri, decretele privind recunoașterea independenței regiunilor Herson și Zaporojie.

Unele teritorii ale acestor regiuni din Ucraina a fost ocupate de armata rusă, ulterior fiind organizate „referendumuri” privind aderarea la Federația Rusă.

„Referendumurile” pentru aderarea la Rusia au fost organizate în autoproclamatele republici Donețk și Lugansk, precum și în teritoriile ocupate ale regiunilor Herson și Zaporojie, în perioada 23 – 27 septembrie. Anunțul despre organizarea „referendumurilor” a fost făcut pe 20 septembrie. Înainte de începerea „referendumurilor”, președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia va susține decizia locuitorilor din regiunile în care are loc „votarea”.

Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a semnat, pe 21 februarie, decretele privind recunoașterea independenței autoproclamatelor republici separatiste Donețk și Lugansk. Peste trei zile, în Ucraina a început războiul pe care Moscova îl numește „operațiune militară specială”.

UPDATE 7:20 Trupele ruse au atacat noaptea trecută regiunile Odesa și Nikolaev cu drone „Kamikaze”, două dintre ele au fost doborâte în timp ce se apropiau de Odesa, anunță Comandamentul Operațional „Sud”.

„Inamicul a atacat regiunile sudice, trimițând 5 drone kamikaze în regiunea Nikolaev și 2 în regiunea Odesa. Trei au fost doborâte deasupra regiunii Nikolaev, una a lovit clădirea administrativă din centrul regional și alta – un obiect de infrastructură critică. Serviciile de salvare și urgență lucrează la fața locului”, se arată în mesaj.

Șeful administrației militare a regiunii Nikolaev, Vitali Kim susține că în urma unui atac rusesc asupra regiunii, a fost avariată o clădire cu 9 etaje. opt oameni au fost răniți.

ZdG a urmărit derularea fiecărei zile a războiului din Ucraina. Vedeți, mai jos, cronologia:

LIVE TEXT: Ziua 0. Cronologia zilelor care au precedat războiul

LIVE TEXT: Prima zi de război, după ce Putin a atacat Ucraina. (joi, 24 februarie)

LIVE TEXT: Război în Ucraina. Ziua a doua a invaziei (vineri, 25 februarie)

LIVE TEXT: Ziua a treia de război în Ucraina (sâmbătă, 26 februarie)

LIVE TEXT: A patra zi de război în Ucraina (duminică, 27 februarie)

LIVE TEXT: Ziua a cincea de război în Ucraina (luni, 28 februarie)

LIVE TEXT: A șasea zi de război în Ucraina (marți, 1 martie)

LIVE TEXT/ A șaptea zi de război în Ucraina (miercuri, 2 martie)

LIVE TEXT/ A opta zi de război în Ucraina (joi, 3 martie)

LIVE TEXT/ A noua zi de război în Ucraina (vineri, 4 martie)

LIVE TEXT/ A zecea zi de război în Ucraina (sâmbătă, 5 martie)

LIVE TEXT/ A 11-a zi de război în Ucraina (duminică, 6 martie)

LIVE TEXT/ A 12-a zi de război în Ucraina (luni, 7 martie)

LIVE TEXT/ A 13-a zi de război în Ucraina (marți, 8 martie)

LIVE TEXT/ A 14-a zi de război în Ucraina (miercuri, 9 martie)

LIVE TEXT/ A 15-a zi de război în Ucraina (joi, 10 martie)

LIVE TEXT/ A 16-a zi de război în Ucraina (vineri, 11 martie)

LIVE TEXT/ A 17-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 12 martie)

LIVE TEXT/ A 18-a zi de război în Ucraina (duminică, 13 martie)

LIVE TEXT/ A 19-a zi de război în Ucraina (luni, 14 ianuarie)

LIVE TEXT/ A 20-a zi de război în Ucraina (marți, 15 martie)

LIVE TEXT/ A 21-a zi de război în Ucraina (miercuri, 16 martie)

LIVE TEXT/ A 22-a zi de război în Ucraina (joi, 17 martie)

LIVE TEXT/ A 23-a zi de război în Ucraina (vineri, 18 martie)

LIVE TEXT/ A 24-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 19 martie)

LIVE TEXT/ A 25-a zi de război în Ucraina (duminică, 20 martie)

LIVE TEXT/ A 26-a zi de război în Ucraina (luni, 21 martie)

LIVE TEXT/ A 27-a zi de război în Ucraina (marți, 22 martie)

LIVE TEXT/ A 28-a zi de război în Ucraina (miercuri, 23 martie)

LIVE TEXT/ A 29-a zi de război în Ucraina (joi, 24 martie)

LIVE TEXT/ A 30-a zi de război în Ucraina (vineri, 25 martie)

LIVE TEXT/ A 31-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 26 martie)

LIVE TEXT/ A 32-a zi de război în Ucraina (duminică, 27 martie)

LIVE TEXT/ A 33-a zi de război în Ucraina (luni, 28 martie)

LIVE TEXT/ A 34-a zi de război în Ucraina (marți, 29 martie)

LIVE TEXT/ A 35-a zi de război în Ucraina (miercuri, 30 martie)

LIVE TEXT/ A 36-a zi de război în Ucraina (joi, 31 martie)

LIVE TEXT/ A 37-a zi de război în Ucraina (vineri, 1 aprilie)

LIVE TEXT/ A 38-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 2 aprilie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 39 (duminică, 3 aprilie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina. Ziua 40 (luni, 4 aprilie)

LIVE TEXT/ A 41-a zi de război în Ucraina (marți, 5 aprilie)

LIVE TEXT/ A 42-a zi de război în Ucraina (miercuri, 6 aprilie)

LIVE TEXT/ A 43-a zi de război în Ucraina (joi, 7 aprilie)

LIVE TEXT/ A 44-a zi de război în Ucraina (vineri, 8 aprilie)

LIVE TEXT/ A 45-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 9 aprilie)

LIVE TEXT/ A 46-a zi de război în Ucraina (duminică, 10 aprilie)

LIVE TEXT/ A 47-a zi de război în Ucraina (luni, 11 aprilie)

LIVE TEXT/ A 48-a zi de război în Ucraina (marți, 12 aprilie)

LIVE TEXT/ A 49-a zi de război în Ucraina (miercuri, 13 aprilie)

LIVE TEXT/ A 50-a zi de război în Ucraina (joi, 14 aprilie)

LIVE TEXT/ A 51 zi de război în Ucraina (vineri, 15 aprilie)

LIVE TEXT/ A 52 zi de război în Ucraina (sâmbătă, 16 aprilie)

LIVE TEXT/ A 53-a zi de război în Ucraina (duminică, 17 aprilie)

LIVE TEXT/ A 54-a zi de război în Ucraina (luni, 18 aprilie)

LIVE TEXT/ A 55-a zi de război în Ucraina (marți, 19 aprilie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 56 (miercuri, 20 aprilie)

LIVE TEXT/ A 57-a zi de război în Ucraina (joi, 21 aprilie)

LIVE TEXT/ A 58-a zi de război în Ucraina (vineri, 22 aprilie)

LIVE TEXT/ A 59-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 23 aprilie)

LIVE TEXT/ A 60-a zi de război în Ucraina (duminică, 24 aprilie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 61 (luni, 25 aprilie)

LIVE TEXT/ A 62-a zi de război în Ucraina (marți, 26 aprilie)

LIVE TEXT/ A 63-a zi de război în Ucraina (miercuri, 27 aprilie)

LIVE TEXT/ A 64-a zi de război în Ucraina (joi, 28 aprilie)

LIVE TEXT/ A 65-a zi de război în Ucraina (vineri, 29 aprilie)

LIVE TEXT/ A 66-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 30 aprilie)

LIVE TEXT/ 67 de zile de război în Ucraina (duminică, 1 mai)

LIVE TEXT/ A 68-a zi de război în Ucraina (luni, 2 mai)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 69 (marți, 3 mai)

LIVE TEXT/ A 70-a zi de război în Ucraina (miercuri, 4 mai)

LIVE TEXT/ 71 de zile de război în Ucraina (joi, 5 mai)

LIVE TEXT/ 72 de zile de război în Ucraina (vineri, 6 mai)

LIVE TEXT/ 73 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 7 mai)

LIVE TEXT/ A 74-a zi de război în Ucraina (duminică, 8 mai)

LIVE TEXT/ A 75-a zi de război în Ucraina (luni, 9 mai)

LIVE TEXT/ A 76-a zi de război în Ucraina (marți, 10 mai)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 77 (miercuri, 11 mai)

LIVE TEXT/ A 78-a zi de război în Ucraina (joi, 12 mai)

LIVE TEXT/ A 79-a zi de război în Ucraina (vineri, 13 mai)

LIVE TEXT/ A 80-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 14 mai)

LIVE TEXT/ 81 de zile de război în Ucraina (duminică, 15 mai)

LIVE TEXT/ A 82-a zi de război în Ucraina (luni, 16 mai)

LIVE TEXT/ A 83-a zi de război în Ucraina (marți, 17 mai)

LIVE TEXT/ A 84-a zi de război în Ucraina (miercuri, 18 mai)

LIVE TEXT/ A 85-a zi de război în Ucraina (joi, 19 mai)

LIVE TEXT/ A 86-a zi de război în Ucraina (vineri, 20 mai)

LIVE TEXT/ A 87-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 21 mai)

LIVE TEXT/ A 88-a zi de război în Ucraina (duminică, 22 mai)

LIVE TEXT/ A 89-a zi de război în Ucraina (luni, 23 mai)

LIVE TEXT/ 90 de zile de război în Ucraina (marți, 24 mai)

LIVE TEXT/ A 91-a zi de război în Ucraina (miercuri, 25 mai)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 92 (joi, 26 mai)

LIVE TEXT/ A 93-a zi de război în Ucraina (vineri, 27 mai)

LIVE TEXT/ A 94-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 28 mai)

LIVE TEXT/ A 95-a zi de război în Ucraina (duminică, 29 mai)

LIVE TEXT/ A 96-a zi de război în Ucraina (luni, 30 mai)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 97 (marți, 31 mai)

LIVE TEXT/ A 98-a zi de război în Ucraina(miercuri, 1 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 99 (joi, 2 iunie)

LIVE TEXT/ 100 de zile de război în Ucraina (vineri, 3 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 101 (sâmbătă, 4 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 102 (duminica, 5 iunie)

LIVE TEXT/ A 103-a zi de război în Ucraina (luni, 6 iunie)

LIVE TEXT/ A 105-a zi de război în Ucraina (miercuri, 8 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 106 (joi, 9 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 107 (vineri, 10 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 108 (sâmbătă, 11 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 109 (duminică, 12 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 110 (luni, 13 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 111 (marți, 14 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 112 (miercuri, 15 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 113 (joi, 16 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 115 (sâmbătă, 18 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 116 (duminică, 19 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 117 (luni, 20 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 118 (marți, 21 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 119 (miercuri, 22 iunie)

LIVE TEXT/ 120 de zile de război în Ucraina (joi, 23 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 121 (vineri, 24 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 124 (luni, 27 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 125 (marți, 28 iunie)

LIVE TEXT/ 126 de zile de război în Ucraina (miercuri, 29 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 127 (joi, 30 iunie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 129 (sâmbătă, 2 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 130 (duminică, 3 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 131 (luni, 4 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 132 (marți, 5 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 133 (miercuri, 6 iulie)

LIVE TEXT/ 134 de zile de război în Ucraina (joi, 7 iulie)

LIVE TEXT/ 137 de zile de război în Ucraina (duminică, 10 iulie)

LIVE TEXT/ 138 de zile de război în Ucraina (luni, 11 iulie)

LIVE TEXT/ 139 de zile de război în Ucraina (marți, 12 iulie)

LIVE TEXT/ 140 de zile de război în Ucraina (miercuri, 13 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 141 (joi, 14 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 142 (vineri, 15 iulie)

LIVE TEXT/ 145 de zile de război în Ucraina (luni, 18 iulie)

LIVE TEXT/ 146 de zile de război în Ucraina (marți, 19 iulie)

LIVE TEXT/ 147 de zile de război în Ucraina (miercuri, 20 iulie)

LIVE TEXT/ 148 de zile de război în Ucraina (joi, 21 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 149 (vinei, 22 iulie)

LIVE TEXT/ 150 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 23 iulie)

LIVE TEXT/ 151 de zile de război în Ucraina (duminică, 24 iulie)

LIVE TEXT/ 152 de zile de război în Ucraina (luni, 25 iulie)

LIVE TEXT/ 153 de zile de război în Ucraina (marți, 26 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 154 (miercuri, 27 iulie)

LIVE TEXT/ 155 de zile de război în Ucraina (joi, 28 iulie)

LIVE TEXT/ A 156-a zi de război în Ucraina (vineri, 29 iulie)

LIVE TEXT/ 157 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 30 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 158 (duminică, 31 iulie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 159 (luni, 1 august)

LIVE TEXT/ 160 de zile de război în Ucraina (marți, 2 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 161 (miercuri, 3 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 162 (joi, 4 august)

LIVE TEXT/ A 163-a zi de război în Ucraina (vineri, 5 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 164 (sâmbătă, 6 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 165 (duminică, 7 august)

LIVE TEXT/ 166 de zile de război în Ucraina (luni, 8 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 167 (marți, 9 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 168 (miercuri, 10 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 169 (joi, 11 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 170 (vineri, 12 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 171 (sâmbătă, 13 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 172 (duminică, 14 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 173 (luni, 15 august)

LIVE TEXT/ A 174-a zi de război în Ucraina (marți, 16 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 175 (miercuri, 17 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 176 (joi, 18 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 177 (vineri, 19 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 178 (sâmbătă, 20 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 179 (duminică, 21 august)

LIVE TEXT/ 180 de zile de război în Ucraina (luni, 22 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 181 (marți, 23 august)

LIVE TEXT/ Jumătate de an de la începutul războiului Rusiei în Ucraina (miercuri, 24 august)

LIVE TEXT/ A 183-a zi de război în Ucraina (joi, 25 august)

LIVE TEXT/ A 184-a zi de război în Ucraina (vineri, 26 august)

LIVE TEXT/ A 185-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 27 august)

LIVE TEXT/ A 186-a zi de război în Ucraina (duminică, 28 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 187 (luni, 29 august)

LIVE TEXT/ A 188-a zi de război în Ucraina (marți, 30 august)

LIVE TEXT/ 189 de zile de război în Ucraina (miercuri, 31 august)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 190 (joi, 1 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 191 (vineri, 2 septembrie)

LIVE TEXT/ 192 de zile de război în Ucraina (sâmbătă, 3 septembrie)

LIVE TEXT/ Ziua 193 de război în Ucraina (duminică, 4 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 194 (luni, 5 septembrie)

LIVE TEXT/ 195 de zile de război în Ucraina (marți, 6 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 197 (joi, 8 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 198 (vineri, 9 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 199 (sâmbătă, 10 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 200 (duminică, 11 septembrie)

LIVE TEXT/ A 201-a zi de război în Ucraina (marți, 13 septembrie)

LIVE TEXT/ 203 zile de război în Ucraina (miercuri, 14 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, a 204-a zi (joi, 15 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, a 205-a zi (vineri, 16 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, a 206-a zi (sâmbătă, 17 septembrie)

LIVE TEXT/ A 207-zi a războiului din Ucraina (duminică, 18 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 208 (luni, 19 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 209 (marți, 20 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 210 (miercuri, 21 septembrie)

LIVE TEXT/ A 211-a zi a agresiunii ruse asupra Ucrainei (joi, 22 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 212 (vineri, 23 septembrie)

LIVE TEXT/ A 213-a zi de război în Ucraina (sâmbătă, 24 septembrie)

LIVE TEXT/ A 214-a zi de război în Ucraina (duminică, 25 septembrie)

LIVE TEXT/ A 215-a zi de război în Ucraina (luni, 26 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 217 (miercuri, 28 septembrie)

LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 218 (joi, 29 septembrie)

