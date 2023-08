LIVE TEXT Consilierul lui Zelensky: „Ucraina începe eliberarea peninsulei Crimeea, după un plan prestabilit, iar acțiunile militare se vor amplifica”

Peninsula Crimeea a fost atacată de forțele Ucrainei cu mai multe drone, mai multe poziții militare ruse fiind vizate, inclusiv un depozit de muniții. În același timp, Moscova a fost vizată de un atac cu dronă din partea Kievului, potrivit primarului capitalei ruse, dar apărarea antiaeriană a doborât aparatul de zbor.

După ce drona a fost distrusă, toate zborurile din și spre aeroporturile din Moscova au fost suspendate în noaptea de 26 august.

Ucraina începe scoaterea de sub ocupație rusească a peninsulei Crimeea, iar obiectivele care sunt parte a unui plan bine structurat în acest sens sunt deja treptat îndeplinite. Printre acestea se numără sporirea numărului atacurilor cu rază lungă asupra centrelor de resurse în Crimeea, printre care depozitele strategice și bazele de combustibil. Mai mult, Kievul nu va mai permite Rusiei să aibă o flotă de luptă în Marea Neagră. Declarațiile au fost făcute de Mihail Podoliak, consilierul șef al președintelui ucrainean Volodimir Zelensky, în cadrul unui interviu oferit corespondentului HotNews.ro.

Imagini dramatice de pe frontul din Ucraina au fost postate pe rețelele sociale. Într-un clip video se vede cum forțele ucrainene surprind dintr-o dronă kamikaze un blindat rusesc și atacă vehiculul militar care transporta deasupra mai mulți militari ruși.

Cel puțin doi morți după ce o cafenea din Kupiansk a fost lovită de rachete rusești. Oleh Syniehubov, șeful administrației militare din regiunea Harkov, a declarat că forțele rusești au atacat districtul Kupiansk în dimineața zilei de 26 august, lovind o cafenea, iar cel puțin două persoane au fost ucise, potrivit Ukrainska Pravda.

Serviciul de securitate SBU şi forţele armate ucrainene au lansat un atac la scară largă cu drone asupra poziţiilor militare ruse din Peninsula Crimeea ocupată, a informat presa ucraineană vineri seară, transmite Reuters.

1/LATEST: Another Ukrainian drone attack, this time over occupied Crimea. 🧵 HERE'S THE LATEST… pic.twitter.com/jXCGGvEtAl

Estimarea ucraineană a pierderilor rusești din ultima zi: 640 de soldați, 12 tancuri, 18 alte blindate, 18 piese de artilerie, 2 lansatoare multiple de rachete, 2 sisteme antiaeriene, 2 echipamente speciale și 33 de diferite vehicule și cisterne.

“Remember upon the conduct of each depends the fate of all.”

Alexander the Great



Total combat losses of the enemy from February 24, 2022 to August 26, 2023: pic.twitter.com/dUnNVeXMI7