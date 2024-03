LIVE TEXT Zelenski a numit un nou șef al Serviciului de Informații Externe. Ziua 762 de război în Ucraina

UPDATE 17:41 Președintele Ucrainei, Vlolodimir Zelenski, l-a numit pe Oleg Ivașcenko în funcția de șef al Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, transmite Hromadske.

Fostul șef al Serviciului de Informații Externe, Alexander Litvinenko, a fost numit în funcția de secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare.

Anterior, generalul Oleg Ivașcenko a ocupat funcția de prim-adjunct al șefului Direcției principale de informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, asistent al comandantului șef al Forțelor Armate ale Ucrainei.

UPDATE 15:45 La Odesa, numărul răniților a ajuns la 10 persoane, după atacul cu rachete rusești de luni, 25 martie. Guvernatorul regiunii, Oleg Kiper, a anunțat că șapte persoane, dintre care trei femei, urmează în prezent tratament în instituții medicale. Toți ceilalți au fost ajutați la fața locului.



Au fost avariate aproximativ 300 de apartamente, inclusiv Palatul Sporturilor din oraș. De asemenea, mai mulți locuitori ai Odesei au rămas fără electricitate.

UPDATE 11:00 Autoritățile de la Kiev susțin că Rusia nu mai folosește podul Crimeei pentru transportul de arme pe front din cauza loviturilor repetate.

Rusia nu mai folosește Podul Kerci pentru a furniza arme pe front după ce loviturile ucrainene au avariat punctul de trecere, a declarat Vasyl Maliuk, șeful Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), pe 25 martie, relatează The Kyiv Independent.

Podul face legătura între partea continentală a Rusiei și peninsula Crimeea, fiind o rută de aprovizionare crucială pentru armata rusă din Ucraina.

UPDATE 10:00 Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, într-un interviu publicat marți, că orice summit internațional pentru pacea din Ucraina de la care va fi exclusă Rusia este pur și simplu „absurd” și va eșua.

UPDATE 09:00 Oficialii de la Kiev, citați de Reuters, au declarat marți că nava Konstantin Olshanski a fost lovită cu o rachetă Neptun. Vasul „a fost scos din serviciu”, susțin ucrainenii. Nava Konstantin Olshanski a fost capturată de ruși de la ucraineni în 2014, odată cu anexarea Crimeei. În momentul în care s-au retras din peninsulă, militrarii ucraineni au fost nevoiți să abandoneze această navă de desant, mai multe corvete, un submarin și alte nave mai mici.

UPDATE 08:00 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a respins acuzațiile președintelui rus Vladimir Putin cu privire la implicarea Ucrainei în atacul terorist din regiunea Moscovei. Într-un mesaj transmis luni seara târziu de site-ul oficial al președintelui ucrainean, acesta îl numește pe liderul de la Kremlin „o creatură bolnavă și cinică”, relatează cotidianul Ukrainskaia Pravda.

„Această atrocitate poate fi doar o verigă dintr-o serie întreagă de încercări ale celor care se află în război cu țara noastră, din 2014, prin intermediul mâinilor regimului neonazist de la Kiev”, a spus liderul de la Kremlin, referindu-se la Ucraina.

BREAKING 🚨❗🇷🇺 Putin: "The terrorist attack at Crocus was committed by radical Islamists. Russia is interested in who ordered it"#Russia #Moscow #Putin #Ukraine #ISIS #MoscowAttacks pic.twitter.com/kQD5cQiSND