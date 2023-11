LIVE TEXT Danemarca oferă Ucrainei un sprijin financiar nerambursabil în valoare totală de 7 milioane de euro. Război în Ucraina, ziua 629

UPDATE 21:57 Fondul de sprijin pentru Ucraina va primi în curând prima parte a contribuției din partea Danemarcei, în valoare de 4 milioane de euro, în timp ce alte 3 milioane de euro vor fi furnizate ulterior de către aceasta țară, scrie Ukrinform.

„Danemarca va transfera către Fondul de sprijin energetic al Ucrainei o contribuție nerambursabilă în valoare totală de 7 milioane de euro, care va fi alocată pentru achiziționarea de echipamente pentru refacerea infrastructurii energetice afectate de loviturile rusești”, a declarat ministrul danez al climei, energiei și utilităților publice, Lars Aagaard.

UPDATE 20:43 Forțele ucrainene continuă să-și desfășoare contraofensiva în direcțiile Melitopol și Bahmut, provocând armatei ruse pierderi de efective, susține Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei într-un nou raport.

„(…) Pe parcursul zilei, aviația Forțelor de Apărare a efectuat 10 lovituri asupra zonelor de concentrare a personalului, armamentului și echipamentului militar inamic. Apărarea aeriană a distrus, de asemenea, două drone Shahed-136/131 și o rachetă ghidată X-59 (…)”, afirmă autoritățile militare ucrainene.

UPDATE 18:52 Prim-ministrul ucrainean Denîs Șmîhal a declarat în ședința de astăzi a Guvernului că Ucraina va continua să avanseze pe calea transformării pentru a deveni membră a Uniunii Europene, notează Ukrinform.

„Vom continua să ne mișcăm pe calea transformării Ucrainei. Pregătim proiecte de hotărâri de guvern. Avem nevoie de aceste reforme în primul rând pentru noi. Pentru victorie, pentru reconstrucție, pentru creșterea economică”, a spus premierul Ucrainei.

UPDATE 18:20 „Armata rusă este blocată în lupte grele și nu avansează deloc. Și nici nu o va face”. Declarația aparține lui Mihailo Podolyak, consilier al președintelui Ucrainei.

„(…) Drumul care ne așteaptă este greu, violent, sângeros, deprimant. Dar voi repeta încă o dată lucrul principal: Armata rusă este blocată în Ucraina și nu se gândește la o avansare, la acapararea altor teritorii sau la umilirea altor state, ci la cum să stea în apărare, pentru a se autoproteja. Să nu piardă. Și pentru ca Rusia să piardă cu siguranță, partenerii trebuie să accepte două lucruri.

UPDATE 16:15 La data de 14 noiembrie, în jurul orei 12:20, o femeie în vârstă de 49 de ani a fost rănită ca urmare a unui bombardament de artilerie în Berîslav. Aceasta a primit îngrijiri medicale calificate, spun reprezentanții Procuraturii regionale Herson.

UPDATE 15:15 Uniunea Europeană oferă o sumă suplimentară de 100 de milioane de euro pentru operațiuni de ajutor umanitar în Ucraina și 10 milioane de euro pentru a sprijini refugiații ucraineni și găzduirea lor în Republica Moldova, a anunțat Comisia Europeană într-un comunicat de presă din 14 noiembrie.

Finanțarea va merge către partenerii umanitari care oferă bunuri de primă necesitate, adăposturi, asistență medicală, alimente, apă, sprijin social, psihologic și asistență în numerar.

Potrivit informațiilor, UE trimite încă 84 de generatoare de energie electrică în Ucraina din cauza atacurilor rusești asupra sistemului energetic.

UPDATE 14:00 Germania a predat 10 tancuri „Leopard 1 A5”, cinci ambulanțe blindate „Warthog” și 10 drone de recunoaștere „Vector”, printre alte tipuri de asistență în domeniul apărării, în cadrul celui mai recent ajutor acordat Ucrainei, a anunțat guvernul german la 13 noiembrie.

În plus, Germania a livrat 1 000 de cartușe de 155 mm, 10 000 de ochelari de protecție și 1,4 milioane de cartușe pentru arme de calibru mic.

UPDATE 12:30 Forțele ruse au lovit cu trei drone orașul Nikopol, omorând o persoană și rănind un bărbat de 72 de ani, a menționat guvernatorul al regiunii Dnipropetrovsk, Serhîi Lîsak

UPDATE 11:00 În urma unei lovituri de artilerie rusă în districtul Korabel din Herson, pe 14 noiembrie, a fost rănită o femeie de 54 de ani, a informat Administrația Militară a Regiunii Herson.

Momentan, nu au fost furnizate detalii cu privire la alte consecințe ale atacului.

UPDATE 9:50 Militarii ruși au atacat cu artilerie grea districtului Nikopol, anunță guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Serhîi Lîsak. Potrivit acestuia, există pagube în centrul orașului Nikopol și Marhaneț.

UPDATE 8:20 Șeful biroului prezidențial din Ucraina, Andrei Yermak, s-a întânit cu secretarul de stat al SUA, Anthony Blinken, pe 13 noiembrie, la Washington, pentru a discuta despre echipamentele de apărare aeriană și despre pregătirile de iarnă, a anunțat echipa lui Blinken într-o postare pe X.

Yermak a mulțumit administrației Biden, ambelor camere ale Congresului și poporului american pentru garanțiile sale de securitate, spunând că acestea sunt „esențiale pentru a garanta stabilitatea în statul și pentru a aduce victoria mai aproape”.

Există tensiuni la Washington, în contextul în care republicanii și democrații se străduiesc să ajungă la un consens care să mențină finanțarea guvernului federal.

Met with Ukrainian Presidential Office Head @andriyyermak in Washington.



Our commitment to Ukraine is steadfast. We will stand with Ukraine in its current fight and for the future. pic.twitter.com/YPflnI6yUb