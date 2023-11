LIVE TEXT Zelenski: „Mâine este o zi importantă. Așteptăm o concluzie istorică din partea Uniunii Europene”. Război în Ucraina, ziua 622

UPDATE 22:10 În ajunul prezentării raportului Comisiei Europene, președintele ucrainean Volodimir Zlenski a publicat un mesaj în care susține că „Ucraina a parcurs deja un drum lung” pentru a face parte din familia europeană.

„Mâine este o zi importantă. Așteptăm o concluzie istorică din partea Uniunii Europene – un raport privind punerea în aplicare de către Ucraina a recomandărilor Comisiei Europene. Și ne pregătim deja următorii pași după acest raport. Activitatea noastră legislativă, consolidarea instituțiilor de stat.

Ucraina a parcurs deja un drum lung în apropierea de Uniunea Europeană, iar statul nostru este absolut conștient că obținerea calității de membru al Uniunii Europene este o decizie politică a tuturor țărilor care sunt deja în comunitate și care doresc să vadă un nou stat în Uniunea Europeană, dar este, de asemenea, munca statului însuși. Munca noastră înseamnă adaptarea la standardele UE și la practicile comunitare.

Ucraina va fi în UE. Și vom ajunge la acest lucru, printre altele, datorită transformării statului nostru – transformare internă, care corespunde absolut intereselor poporului nostru. UE pentru Ucraina înseamnă securitate economică și stabilitate socială, iar Ucraina pentru UE înseamnă consolidarea întregii comunități. Și este foarte important ca deputații din Rada Supremă a Ucrainei să continue să susțină inițiativele legislative necesare pentru integrarea noastră europeană”, a spus el pe Facebook.

Miercuri, 8 noiembrie, CE va prezenta raportul său anual, în cadrul căruia va evalua progresele făcute de R. Moldova și Ucraina.

Comisia Europeană (CE) va recomanda deschiderea negocierilor de aderare a R. Moldova și Ucrainei la UE, cu solicitarea ca aceste țări să facă „progrese tehnice”, a scris, săptămâna trecută, publicația Politico.

UPDATE 20:00 Forțele ruse au lansat, astăzi, mai multe atacuri cu drone kamikaze asupra orașului ucrainean Nikopol. În urma tirurilor armatei ruse, o femeie în vârstă de 31 de ani a fost rănită, având nevoie de îngrijiri medicale. Anunțul a fost făcut de Serhii Lisak, șeful Administrației militare regionale din Dnipro.

„(…) Au fost avariate 27 de case particulare, 14 anexe, 2 mașini. De asemenea – conducte de gaz, linii electrice și 5 panouri solare”, afirmă oficialul ucrainean într-o postare pe Telegram.

UPDATE 19:47 Ucraina se îndreaptă spre o decizie pozitivă a Consiliului European privind deschiderea negocierilor de aderare la UE. Declarația a fost făcută de ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, în cadrul unei conferințe de presă, după o întrevedere cu trei comisari ai Uniunii Europene, Oliver Varghei, Didier Reynders și Maroš Ševčovič, notează Unian.

„Comisia Europeană nu se expune pe categorii precum 1 din 7, 2 din 7, 3 din 7, 4 din 7 (…). Nu asta este ideea. Ideea este rezultatul final. Iar atunci când ne concentrăm pe câte recomandări a implementat Ucraina, îndepărtăm discuția de la lucrul principal – dacă există sau nu un rezultat. Am motive să cred că va exista un rezultat”, a subliniat Kuleba.

UPDATE 18:16 Ministra apărării al Regatului Țărilor de Jos, Kajsa Ollongren, a anunțat că cinci avioane F-16 olandeze au fost trimise, astăzi, spre baza aeriană de la Fetești, România. Acestea vor fi utilizate pentru a instrui piloții ucraineni.

„(…) În curând se va deschide centrul de pregătire F16 pentru instruirea piloților atât din țările NATO, cât și din Ucraina”, a spus ea într-o postare pe platforma X, fost Twitter.

Five Dutch F-16s are departing for Fetești airbase in Romania today. The #F16 training centre to train pilots from both NATO countries and Ukraine will open soon.



🇺🇦🇷🇴 pic.twitter.com/ltD2ZHayA0