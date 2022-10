LIVE TEXT Armata ucraineană ar fi preluat controlul asupra șase localități din regiunea Lugansk. Război în Ucraina, ziua 224

Țările membre ale Uniunii Europene au ajuns miercuri, 5 octombrie, la un acord politic pentru a pune în aplicare al optulea pachet de sancțiuni comunitare împotriva Rusiei pentru invazia din Ucraina, de această dată ca răspuns la anexarea ilegală a patru teritorii ucrainene. Vladimir Putin a semnat legile privind anexarea ilegală a teritoriilor ucrainene ocupate de armata rusă – autoproclamatele republici Donețk și Lugansk, precum și teritoriile ocupate din Herson și Zaporojie.

Președintele rus Vladimir Putin a anunțat începerea unei „operațiuni militare speciale” în Ucraina, în primele ore ale zilei de 24 februarie. De atunci, sute de sate și orașe din Ucraina au fost distruse de rachetele rușilor, iar sute de mii de oameni au fost nevoiți să-și părăsească casele pentru a se salva din calea războiului.

Pe 30 septembrie, liderul de la Kremlin a anunțat anexarea ilegală a teritoriilor ocupate din Ucraina, după „referendumurile” criticate de comunitatea internațională, pe care rușii le-au organizat în perioada 23 – 27 septembrie în Donețk, Lugansk, Zaporojie și Herson. Consiliul Europei a condamnat anexarea ilegală a acestor teritorii menționând că „Crimeea, Herson, Zaporojie, Donețk și Lugansk sunt Ucraina”.

UPDATE 21:55 Armata ucraineană a preluat controlul asupra șase localități din regiunea Lugansk, anunță șeful administrației militare regionale, Serghei Gaidai, scrie novosti.dn.ua.

El a îndemnat locuitorii regiunii să se îndepărteze de linia frontului și să rămână în adăposturi.

UPDATE 19:58 Președintele rus Vladimir Putin a semnat miercuri un decret prin care Rusia preia controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie. De asemenea, Putin a însărcinat cabinetul să stabilească „modul de reglementare și funcționare a centralei de la Zaporojie” – care se află sub control militar rusesc din martie.

Potrivit presei din Ucraina, de la începutul invaziei, rușii au bombardat constant centrala nucleară de la Zaporojie.

La începutul lunii septembrie, Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că este „profund îngrijorată” de situația de la centrala nucleară de la Zaporojie și spunea că există o „nevoie urgentă” de măsuri pentru a preveni un accident nuclear, și anume stabilirea unei zone de siguranță și protecție nucleară în jurul sitului ocupat de Rusia, scrie CNN.

Agenția a subliniat nevoia urgentă de măsuri provizorii „pentru a preveni un accident nuclear care să apară din cauza unor daune fizice cauzate de mijloace militare”.

UPDATE 18:45 Ucraina poartă negocieri dificile cu Turcia și cu ONU în vederea prelungirii acordului de la Istanbul pentru deschiderea unui „coridor de cereale” maritim pentru exportul de produse agricole ucrainene către țări terțe, pe motiv că acordurile semnate în iulie expiră în luna noiembrie a acestui an. Declarațiile în acest sens au fost făcute de Mihail Podolyak, consilierul președintelui ucrainean Volodimir Zelensky, scrie novosti.dn.ua.

Consilierul a subliniat că Ucraina nu negociază direct cu Rusia, ci este angajată în dialog în cadrul unor grupuri de negociere din care fac parte Turcia și ONU.

UPDATE 17:04 Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a anunțat miercuri că a semnat un decret prin care se fac unele modificări la ordinul de mobilizare parțială, semnat pe 21 septembrie. Putin a afirmat că noul decret amână mobilizarea pentru mai multe categorii de studenți, inclusiv pentru anumiți absolvenți înscriși la studii post-universitare, scrie presa rusă.

UPDATE 15:13 Armata ucraineană se află în satul Grekovka din regiunea Lugansk, care se află lângă granița cu regiunea Harkov. Cel puțin asta arată imaginile publicate pe rețelele de socializare.

De asemenea, canalele ucrainene de Telegram publică un videoclip care se presupune că este filmat în Makeevka, regiunea Lugansk. Forțele Armate ale Ucrainei nu au comentat informațiile privind eliberarea acestor localități. Anterior, atât Makeevka, cât și Grekovka erau sub controlul militarilor din autoproclamata republică Luganks.

UPDATE 14:40 Soldații ucraineni au început operațiunea de eliberare a regiunii Lugansk. Mai multe localități au fost deja eliberate, anunță șeful administrației militare regionale, Serhei Gaidai.

Potrivit lui Gaidai, rușii înțeleg că „sunt zdrobiți”, așa că încearcă să mineze tot mai multe drumurile și clădiri. Gaidai a vorbit, de asemenea, despre livrarea ajutorului umanitar pentru ucrainenii din zonele afectate de război.



Armata ucraineană a realizat în ultimele săptămâni progrese importante în nordul regiunii sudice Herson şi a recucerit din mâinile rușilor aproape toată regiunea Harkov, în nord-est, deschizând astfel calea pentru continuarea contraofensivei spre regiunea Lugansk, bastion al separatiștilor instalați de Moscova din 2014.

UPDATE 12:45 Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei a anunțat miercuri, 5 octombrie, că centrala nucleară din Zaporojie va funcționa sub supravegherea agențiilor ruse de profil, după ce președintele rus Vladimir Putin a anexat ilegal regiunea Zaporojie la sfârșitul săptămânii trecute, informează agenția rusă RIA Novosti.

Agenția de presă rusă, TASS, a informat că Rafael Grossi, directorul general al Agenţiei Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA), va întreprinde o vizită la Moscova în zilele următoare, pentru a discuta despre situația de la centrală.

Rusia a anexat ilegal o parte a regiunii Zaporojie şi alte trei regiuni ucrainene, după ce pe teritoriul acestora au fost organizate așa-zise „referendumuri”, voturi denunțate de Kiev şi de guvernele occidentale drept ilegale.

UPDATE 12:12 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a publicat imagini din orașul ucrainean Liman, eliberat de sub ocupație rusească.

„Ambasadorii au ajuns la un acord politic cu privire la noile sancțiuni împotriva Rusiei: un răspuns contondent al UE la anexarea ilegală de teritorii ucrainene de către (președintele rus Vladimir n. red.) Putin”, a anunțat președinția cehă prin rotație a Consiliului UE, într-un mesaj postat pe Twitter.

