LIVE TEXT Șeful diplomației UE, Josep Borrell: „Atacurile cu rachete de astăzi asupra Ucrainei reprezintă încă o încălcare a dreptului umanitar internațional”. 250 de zile de război în Ucraina

UPDATE 22:25 Șeful diplomaţiei UE, Josep Borrell, afirmă că atacurile rusești de astăzi asupra Ucrainei reprezintă încă o „încălcare a dreptului umanitar internațional”.

„Atacurile cu rachete de astăzi asupra Ucrainei împotriva civililor și a infrastructurii, cu resturi care au lovit un sat din Moldova, reprezintă încă o încălcare a dreptului umanitar internațional. Este o încercare brutală a Rusiei de a distruge instalații critice înainte de iarnă. UE este alături de Ucraina”, a declarat Borrell.

Today’s missile strikes across Ukraine against civilians & civilian infrastructure, with debris hitting a village in Moldova, are yet another violation of intl humanitarian law. It’s a brutal attempt by Russia to destroy critical facilities ahead of winter.

EU stands with Ukraine — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 31, 2022

UPDATE 19:55 Forțele ucrainene au doborât un elicopter militar rusesc Mi-8 la „granița dintre regiunile Donețk și Luhansk”. Un anunț în acest sens a fost făcut de reprezentanții grupului de luptă K-2 al Brigăzii 54 a Forțelor Armate ale Ucrainei, scrie novosti.dn.ua.

UPDATE 18:30 Trupele ruse au bombardat două remorchere în regiunea Nikolaev. Sunt morți și răniți, anunță purtătorul de cuvânt al Comandamentului Operațional „Sud”, Vladislav Nazarov, scrie Unian.

„Inamicul continuă să bombardeze infrastructura portuară în direcția Oceac. Două remorchere portuare, care transportau cereale, au fost lovite, a izbucnit un incendiu și s-a pierdut controlul navelor. Doi membri ai echipajelor au fost uciși, unul a fost salvat, însă este rănit, iar despre altul nu se cunosc informații”, a spus el.

UPDATE 16:50 Germania a condamnat decizia Rusiei de a-și suspenda participarea la acordul de export de cereale cu Ucraina, negociat de ONU, acuzând Moscova că a transformat foamea în armă, relatează CNN.

Purtătorul de cuvânt al guvernului, Steffen Hebestreit, a declarat luni, în timpul unei conferințe de presă guvernamentale obișnuite, că folosirea „foamei ca armă” prin suspendarea livrărilor de cereale este „profund disprețuitoare”, făcând apel la Rusia să își reia participarea și să ia în considerare o prelungire a acordului.

Potrivit purtătorului de cuvânt al guvernului, Andrea Sasse, acordul privind cerealele a făcut disponibile pe piețele mondiale peste șapte milioane de tone de cereale.

„Facem tot ce ne stă în putere pentru a ne asigura că transportul pe mare rămâne posibil”, a declarat purtătoarea de cuvânt, adăugând că transportul terestru va continua.

Ministrul german al Apărării, Christine Lambrecht, a declarat luni, într-un mesaj pe Twitter, că „Rusia nu trebuie să scape cu asta!” și că Europa este „angajată în favoarea stabilității – și în aprovizionarea cu alimente”.

UPDATE 16:15 Norvegia își va plasa armata la un nivel ridicat de alertă începând de marți, pentru a întări securitatea ca răspuns la războiul din Ucraina, a declarat luni premierul acestei țări nordice, citat de Reuters.

Norvegia este în prezent cel mai mare exportator de gaze naturale către Uniunea Europeană, reprezentând aproximativ un sfert din totalul importurilor UE, după o scădere a fluxurilor rusești.

„Aceasta este cea mai gravă situație de securitate din ultimele câteva decenii”, a declarat premierul Jonas Gahr Stoere într-o conferință de presă.

„Nu există indicii că Rusia își extinde războiul în alte țări, dar tensiunile crescute ne fac mai expuși la amenințări, operațiuni de informații și campanii de influență.”

Forțele armate vor petrece mai puțin timp antrenându-se și mai mult timp în sarcini operaționale, iar Garda Națională, o forță de mobilizare rapidă, va juca un rol mai activ, a declarat ministrul apărării, Bjoern Arild Gram.

Forțele aeriene au anulat antrenamentele în Statele Unite cu avioanele lor de luptă F35, preferând să le păstreze în Norvegia, a declarat șeful forțelor armate, generalul Eirik Kristoffersen.

„Ne așteptăm ca această situație să dureze cel puțin un an”, a declarat Kristoffersen.

Norvegia și-a desfășurat pentru prima dată armata pentru a păzi platformele offshore și instalațiile de pe uscat după scurgerile de apă de la gazoductul Nord Stream, la 26 septembrie, și a primit sprijin din partea marinei britanice, franceze și germane.

UPDATE 15:02 Noul val de atacuri ale Rusiei asupra Ucrainei a lovit 10 regiuni și a avariat 18 instalații, „majoritatea legate de energie”, potrivit premierului ucrainean Denys Șmîgal.

„Ținta lor nu au fost instalațiile militare, ci infrastructura critică civilă”, a declarat Șmîgal pe Telegram.

„Sute de localități din șapte regiuni” au rămas fără energie electrică, iar inginerii „lucrează la capacitate maximă” pentru a repara pagubele, a adăugat el.

Bombardamentele recente au afectat infrastructura critică din marile orașe din întreaga țară, perturbând alimentarea cu energie electrică și apă a locuitorilor ucraineni, în timp ce țara se pregătește pentru sezonul de iarnă.

UPDATE 14:55 Șeful administrației militare a regiunii Cernăuți a venit cu detalii despre consecințele atacurilor rusești din dimineața zilei de 31 octombrie. Ruslan Zaparaniuk susține că sunt pagube importante pentru întregul sistem energetic al Ucrainei și opt răniți.

UPDATE 13:34 Rusia a lovit instalații energetice din Ucraina cu „arme de înaltă precizie”, a anunţat luni Ministerul Apărării de la Moscova. Ministerul rus al Apărării publică imagini cu lansarea rachetelor din Marea Neagră asupra sistemelor de comandă ale armatei ucrainene și asupra infrastructurii energetice din Ucraina. Potrivit Moscovei, toate țintele au fost lovite.

UPDATE 13:00 Primarul Kievului, Vitali KlicIko, a declarat că 80% dintre locuitorii capitalei au rămas fără alimentare cu apă. Vitali KlicIko a declarat că acest lucru s-a produs „din cauza deteriorării unei instalații electrice din apropierea” orașului, în urma loviturilor militare rusești de luni. Ulterior, Kliciko a spus că apa va fi reconectată în trei-patru ore.

UPDATE 12:15 Douăsprezece nave-cargo s-a îmbarcat luni din porturile ucrainene, în cadrul Inițiativei privind transportul de cereale prin Marea Neagră, a declarat ministrul ucrainean al infrastructurii, Aleksandr Kubrakov.

„Astăzi 12 nave au părăsit porturile ucrainene. Delegațiile ONU şi Turciei oferă 10 echipe pentru a inspecta 40 de nave cu scopul de a îndeplini #BlackSeaGrainInitiative. Acest plan de inspecție a fost acceptat de delegația ucraineană. Delegația rusă a fost informată”, a scris Kubrakov pe Twitter.

Today 12 🚢s left 🇺🇦 ports. @UN & 🇹🇷delegations provide 10 inspection teams to inspect 40 🛳️s aiming to fulfill the #BlackSeaGrainInitiative. This inspection plan has been accepted by the 🇺🇦 delegation. The russian delegation has been informed. — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) October 31, 2022

Rusia, care a invadat Ucraina la 24 februarie, a anunțat sâmbătă suspendarea participării sale la acest acord pe „termen nedefinit” din cauză că nu poate ‘garanta siguranța navelor civile’ care navighează în cadrul acestui pact, în urma unui atac sâmbătă asupra navelor din cadrul Flotei sale din Marea Neagră.

În acest context, coordonatorul Naţiunilor Unite pentru Inițiativa privind cerealele ucrainene, Amir Abdulla, a avertizat luni dimineață pe Twitter că „nicio navă de transport civilă nu trebuie să devină o țintă militară şi nici să fie ținută ostatică. Alimentele trebuie să treacă!”.

Civilian cargo ships can never be a military target or held hostage. The food must flow. #BlackSeaGrainInitiative pic.twitter.com/sqnIVMmyny — Amir M. Abdulla (@AmirMAbdulla) October 31, 2022

UPDATE 11:45 Agenția de presă RIA Novosti, afiliată Kremlinului a publicat harta atacurilor asupra Ucrainei, din dimineața zilei de luni, 31 octombrie.

UPDATE 11:15 În dimineața zilei de luni, 31 octombrie, o rachetă rusească, doborâtă se sistemele de apărare aeriană ale Ucrainei, a căzut în apropierea localității Naslavcea din norul R. Moldova. Potrivit responsabililor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), la moment nu sunt înregistrate victime, dar ferestrele mai multor locuințe din Naslavcea au fost distruse.

„Autoritățile ucrainene au informat că în această dimineață a avut loc un atac cu drone asupra barajului Dnestrovsc1, de pe teritoriul Ucrainei, care este la o distanță de 10 km de barajul Naslavcea. Atacul rusesc nu a afectat barajul, dar au fost atacate componentele electrice aferente barajului ucrainean, vizate fiind transformatoarele electrice. Autoritățile ucrainene anunță că nu există pericol de inundații”, anunță MAI într-un comunicat.

În dimineața zilei de luni, 31 octombrie, rușii au lansat mai multe rachete asupra Ucrainei. Șeful administrației din Cernăuți, Ruslan Zaparaniuk, a anunțat că în urma atacurilor rusești a fost afectată infrastructura critică.

UPDATE 11:00 Forțele de apărare aeriană ale Ucrainei au doborât nouă rachete de croazieră rusești în regiunea Dnepropetrovsk.

UPDATE 10:46 Autoritățile ucrainene anunță că au fost doborâte două rachete rusești au fost doborâte deasupra regiunii Odesa.

UPDATE 10:39 Rușii au lovit infrastructura energetică din Dnipro și Pavlograd. Au fost înregistrate distrugeri grave, potrivit șefului administrației regionale de stat din Dnepropetrovsk, Valentin Reznicenko.

UPDATE 10:13 Forțele de apărare aeriană ale Ucrainei au doborât în această dimineață 44 de rachete de croazieră rusești.

UPDATE 9:28 În regiunea Cernăuți există daune ale infrastructurii critice, ca urmare a atacurilor cu rachete, anunță șeful administrației din Cernăuți, Ruslan Zaparaniuk.

UPDATE 9:00 Aleksey Kuleba, șeful OVA de la Kiev, avertizează și el asupra atacurilor repetate cu rachete.

UPDATE 8:47 Astăzi, în jurul orei 8:00, rușii au lansat atacuri cu rachete asupra regiunii Zaporojie.

Au fost avariate instalații de infrastructură critică. Sunt posibile întreruperi de curent, a scris șeful Administrației Regionale de Stat Alexandr Staruh. Încă nu există informații despre victime.

UPDATE 8:45 În regiunea Vinnița, o rachetă rusă, doborâtă de sistemele de apărare aeriană, a căzut peste obiecte civile. Există distrugeri, anunță autoritățile locale.

UPDATE 8:42 Primarul orașului Kiev, Vitali Kliciko a confirmat loviturile asupra infrastructurii critice din capitala Ucrainei.

„O parte a capitalei este fără energie electrică. În unele zone nu există alimentare cu apă”, anunță primarul orașului Kiev.

UPDATE 8:30 Rusia a atacat un obiect de infrastructură critică din Zaporojie. Orașul a rămas fără curent electric.

UPDATE 8:22 Rachetele rușilor au lovit un obiect de infrastructură critică din regiunea Cerkask. De asemenea, presa ucraineană scrie despre explozii în regiunea Hmelnițki.

UPDATE 8:18 Rușii au lovit un obiect de infrastructură critică din Harkov, anunță primarul orașului, Igor Truhanov. De asemenea, sunt raportate explozii în Vîșgorod, Krivoy Rog și Zaporojie, scrie presa ucraineană.

UPDATE 8:14 Primarul Oleksandr Vilkul raportează lansări de rachete asupra orașului Krivoy Rog.

UPDATE 8:12 Aproximativ 40 de rachete sunt acum pe cer deasupra Ucrainei, scrie consilierul șefului Ministerului ucrainean de Interne, Anton Gerașcenko.

UPDATE 8:10 La Kiev, precum și în mai multe regiuni ale Ucrainei sunt raportate explozii. Este vorba despre Harkov, Poltava, Vinnița și Kirovograd.

UPDATE 7:59 Rușii au atacat din sistemele MLRS, artileria grea și drone kamikaze raionul Nikopol din regiunea Dnepropetrovsk. Șeful administrației militare a regiunii, Valentin Reznicenko, anunță că o femeie de 31 de ani a murit. O altă femeie este rănită.

„Aproape 30 de clădiri înalte și case private au fost avariate în oraș. De asemenea, potrivit lui Reznicenko, a fost avariat un liceu, o clădire administrativă, mai multe mașini și linii electrice.

UPDATE 7:45 În ultimele 24 de ore, rușii au atacat 20 de localități din Ucraina. Potrivit Statului Major General, în perioada 30-31 octombrie, rușii au lansat 4 rachete și 5 lovituri aeriene, au efectuat peste 90 de atacuri de la sisteme de lansare cu rachete multiple.

În special, în direcția Yujnobugsky, aproximativ 20 de localități de-a lungul liniei de contact au fost supuse loviturilor.

UPDATE 7:35 În toată Ucraina, cu excepția Crimeei ocupate, a fost declarată alertă aeriană. Presa ucraineană scrie despre explozii în regiunea Odesa. confirmare oficială din partea autrităilor locale încă nu există.

Există, de asemenea, informații că 15 rachete au fost trase de la port-rachete rusești din Marea Caspică, mai scrie presa ucraineană.

